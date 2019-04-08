Акселератор технопарка "Русский" открывается во Владивостоке

Акселератор технопарка «Русский» торжественно откроется в Приморье в День космонавтики, 12 апреля. Организаторы получили более 300 заявок на участие в проекте. В очный отбор пройдут до 40 наиболее проработанных проектов в сферах информационных технологий, биомедицины, цифрового проектирования и моделирования, робототехники и других высокотехнологичных направлений. Из них эксперты, трекеры и потенциальные инвесторы выберут до 15-ти лучших.

Как сообщили организаторы, авторы разработок станут участниками первого потока Акселератора и получат поддержку, которая позволит привлечь инвесторов, вывести продукт на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона либо переформатировать идею и найти новые пути ее реализации.

«Для того, чтобы помочь предпринимателям “прокачать” и запустить свой бизнес-проект, подготовить его к раунду привлечения инвестиций, мы собрали и подготовили по технологии фонда развития интернет-инициатив команду высококлассных трекеров и экспертов-практиков в самых разных областях. С их помощью участники смогут увидеть “узкие” места в бизнесе и кратно увеличить продажи», – рассказал директор технопарка «Русский» Дмитрий Боровиков.

Участников Акселератора ждут три месяца интенсивной работы, результатом которой станет план развития компании на шесть месяцев и качественная презентация проекта на русском и английском языках. Кроме того, свой бизнес-проект они представят перед российскими и иностранными инвесторами на специальном мероприятии – DEMODAY.

«Акселератор формирует особую среду, в которой молодые компании могут “прожить” бизнес-процессы, на которые в обычных условиях уходят годы. Наставники-эксперты помогут разработчикам избежать ошибок, которые дорого обходятся предпринимателям на этапе становления. И если в итоге авторы проектов смогут заинтересовать инвесторов, то получат возможность запустить свои разработки в массовое производство», – отметил врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко.

Основной площадкой Акселератора стал Дальневосточный федеральный университет. Там разработчики получат оборудованное рабочее место, при необходимости участники из других регионов во время очных мероприятий смогут жить на территории кампуса.

«Несмотря на то, что в первый поток Акселератора будут отобраны до 15 наиболее перспективных и наиболее проработанных проектов, образовательный блок программы с участием экспертов-практиков федерального уровня будет доступен всем желающим. Открытые обзорные лекции будут проходить на постоянной основе для всех резидентов технопарка “Русский”, студентов, заинтересованных предпринимателей», – добавил Дмитрий Боровиков.

На первое обучающее мероприятие технопарк «Русский» приглашает предпринимателей уже 13 апреля. На открытой лекции «Стартап на start!» выступят приглашенные эксперты Акселератора: предприниматель Константин Тарасов, продакт-менеджер в Startup Magic, эксперт в digital-маркетинге и действующий IT-предприниматель, CEO & Founder SAVETIME4 Александра Нечаева. Лекция пройдет в ДВФУ, в корпусе В, зале «Средний». Чтобы принять участие, необходимо пройти предварительную регистрацию.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)