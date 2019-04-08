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Во Владивостоке благоустроят Тополиную аллею

08 Апреля 2019, 14:40 | Приморье

Декоративная подсветка деревьев, новое покрытие пешеходной зоны и лавочки появятся в этом году на Тополиной аллее. Работы по благоустройству прогулочной зоны пройдут в рамках создания во Владивостоке основных пешеходных маршрутов.

Как сообщили в управлении по вопросам ТЭК администрации краевого центра, кроны деревьев на аллее украсят  декоративной подсветкой - по примеру аллеи в районе фабрики «Заря». Также дополнительные опоры освещения будут установлены на участках, где разворачивается транспорт. В данный момент идёт проектирование, после чего начнутся строительно-монтажные работы. Планируется, что новое освещение на Тополиной аллее появится уже в августе.  

Также на этом участке проспекта Красного Знамени отремонтируют пешеходную зону. Старое покрытие из брусчатки заменят на новое, а в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью выполнят понижение уровня бордюра для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с колясками. Кроме того, здесь восстановят газоны, установят лавочки и урны. 

В итоге прогулочная зона на Красного Знамени соединится с зоной отдыха Покровского парка. Работы курирует глава города Олег Гуменюк.

«На нашем городе сегодня лежит огромная ответственность, подчеркнул Олег Гуменюк. – Мы получили федеральный статус и наш город должен ему соответствовать. Но помимо этого, мы должны сделать Владивосток современным и удобным, прежде всего, для наших жителей. И всем нам придётся много и качественно поработать».

В этом году работы по благоустройству во Владивостоке будут проведены на набережной Спортивной гавани, на побережье в районе маяка Токаревская кошка, в Покровском парке, сквере на Борисенко и на других городских территориях.

Фото из архива

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: город  благоустройство 



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