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Одна из крупнейших приморских компаний купила старейшую сеть Санкт-Петербурга

08 Апреля 2019, 10:03 | Приморье

Магазины старейшей торговой сети по продаже бытовой техники и электроники северной столицы сменили вывески на ДНС

Магазины сети «Кей», старейшей торговой сети по продаже бытовой техники и электроники Санкт-Петербурга, возобновили работу под брендом ее нового владельца – приморской компании ДНС (DNS).

Магазины «Кей» прекратили работу в середине марта. Уход с рынка собственники сети объясняли желанием сконцентрироваться на других, более привлекательных бизнес-направлениях.

«Сделка состоялась, магазины сменили вывески на DNS и уже снова открылись. Ассортимент в них теперь такой же, как и в других магазинах нашей сети», - приводит слова директора и совладельца ООО «ДНС Групп» (базовая компания группы ДНС) Дмитрия АЛЕКСЕЕВА ТАСС.

Досье газеты «Золотой Рог»

Группа DNS специализируется на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, а также производстве компьютеров. В настоящее время компания управляет более чем 1,2 тыс. магазинов в 400 городах РФ. Сеть супермаркетов «Кей» насчитывала 28 торговых точек в разных регионах страны. Собственниками сети являлись Михаил ИВАЩЕНКО (74%) и Елена ТЕРЕНТЬЕВА (26%).

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: ритейл  сделка  днс  санкт-петербург  Дмитрий Алексеев  dns 



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