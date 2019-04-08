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Китай планирует построить на Дальнем Востоке фармацевтический завод
Проект направлен на импортозамещение
Китайская компания планирует построить на Дальнем Востоке завод по производству фармацевтической субстанции, в качестве площадки размещения рассматривается в том числе и Приморский край.
«Предполагается комплексное строительство систем очистных сооружений в соответствии с требованиями и нормами РФ, систем контроля качества, систем хранения и транспортировки. Предприятие станет гарантированным покупателем большого объема сырья – кукурузного крахмала, соевого масла, глюкозы», - сообщила директор по проектам в области медицины Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Эльвира НУРГАЛИЕВА.
Переговоры и работа с инвестором идут с февраля 2017 года. Завод может стать первым предприятием по производству фармсубстанций в ДФО.
«Это важный проект для Дальнего Востока, который может стать первым заводом по производству фармсубстанций. Проект направлен на импортозамещение и способствует реализации стратегии «Фарма-2020». Сейчас проработана большая часть технических вопросов, идет поиск площадки под производство», - пояснила г-жа Нургалиева.
Организованная АПИ бизнес-миссия во главе с собственником и учредителем фармацевтической компании посетит три региона ДФО.
Во время визита готовятся предметные переговоры с региональными властями и встречи с администрациями муниципалитетов, во время которых будут рассматриваться требования инвестора к площадке, наличие инфраструктуры и другие организационные вопросы.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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