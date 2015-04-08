Квоты могут выдавать на четверть века

Росрыболовство предлагает увеличить сроки закрепления квот на вылов водных биоресурсов с 10 до 25 лет, сказал замруководителя ведомства Владимир СОКОЛОВ на «круглом столе» по вопросам развития рыбопромышленного комплекса в Госдуме, сообщает «Интерфакс».

Действующие в настоящее время квоты были распределены в 2008 году, срок их действия заканчивается в 2018 году.

Как отметил Соколов, увеличение срока закрепления квот позволит их пользователям планировать работу на более длительный срок, который необходим для обновления основных промышленных фондов и привлечения финансовых ресурсов, в том числе долгосрочных кредитов. Кроме того, эти квоты могут быть ликвидным залоговым обеспечением.

Чиновник также заявил, что Минсельхоз и Росрыболовство разработали и другие предложения, направленные на повышение эффективности развития рыбохозяйственного комплекса страны. В частности, речь идет о том, чтобы увеличить порог ежегодно осваиваемых промышленных и прибрежных квот добычи с 50% до 70% в течение двух лет подряд. «Это приведет к повышению заинтересованности пользователей к наиболее эффективному освоению квот и будет способствовать перераспределению неосвоенных частей квот в пользу эффективных компаний», - сказал он.

Кроме того, ведомства предлагают, чтобы и суда рыбопромыслового флота, находящиеся в собственности или в финансовом лизинге, также в течение двух лет добывали не менее 70% квоты. Как считают в Росрыболовстве, это приведет к сокращению числа так называемых квотных рантье и позволит перераспределить квоты реальным пользователям.

Как заявил Соколов, предлагаемые меры направлены на то, чтобы увеличить объем добычи водных биоресурсов. Несмотря на то что он растет, его увеличение в последние годы было минимальным: с 2012 по 2014 годы рост составил всего 32 тыс. тонн, или 0,75%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.