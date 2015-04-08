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Интервью "на выходе" проводит большинство работодателей
HeadHunter решил выяснить, как в компаниях расстаются с сотрудниками, часто ли рекрутеры используют выходное (exit) интервью и когда, по их мнению, без exit-интервью не обойтись.
Как выяснилось, абсолютное большинство работодателей (72%) при увольнении сотрудников проводят выходные (exit) интервью, при этом для половины из них (34% от общего числа опрошенных) процедура является стандартом работы. Кроме того, каждый десятый работодатель признает, что компании было бы крайне полезно завести подобную практику в дальнейшем.
По мнению более чем половины работодателей (63%), проведение выходного интервью является обязательной процедурой, в первую очередь при увольнении ценных кадров. Помимо этого, представители компаний рекомендуют не пренебрегать данной практикой и в случае спорных обстоятельств (55%), а также при большой текучке кадров (53%).
Основная цель большинства рекрутеров при проведении exit-интервью – выяснить истинные причины и обстоятельства увольнения сотрудника (78%), а также узнать его мнение об атмосфере в подразделении и в компании в целом (74%). Кроме того, две трети работодателей считают выходное интервью подходящим способом оставить у уходящего сотрудника позитивные впечатления о компании.
Что примечательно, практически все компании (за исключением лишь 1%) ведут активную работу с результатами exit-интервью. Так, 74% используют полученные данные в качестве основы для разработки или изменения стратегии работы с персоналом; изучают результаты как самостоятельно (45%), так и предоставляют информацию заинтересованным лицам (53%).
Наиболее оптимальным вариантом проведения выходного интервью работодатели считают неформальный разговор с сотрудником (90%), реже – заполнение стандартной письменной анкеты (48%).
Каждый второй работодатель (52%) считает, что exit-интервью лучше всего проводить непосредственно на финальном этапе увольнения. В то же время 40% представителей компаний полагают, что выходное интервью окажется более полезным, если провести его непосредственно в момент, когда сотрудник только объявил о своем намерении уволиться.
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