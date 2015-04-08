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О тяжелой ситуации на "Примтеплоэнерго" узнает Президент Путин

08 Апреля 2015, 13:00 | Приморье

На ситуацию с госпредприятием обратил внимание ОНФ, а обманутые нефтяники стали жаловаться полпреду Юрию Трутневу

Количество жалоб на деятельность КГУП «Примтеплоэнерго» и просьб о принятии мер, поступающих в последнее время в краевые органы власти и органы контроля, растет едва ли не каждый день. Кто еще должен заострить тему ЖКХ в Приморье, чтобы на нее не только обратили внимание, но и начали решать ее проблемы? Этот вопрос задают журналисты ИА «Приморский репортер».

Вслед за краевой профсоюзной организацией, написавшей письмо на имя и. о. вице- губернатора Е.В. ВИШНЯКОВА с просьбой обратить особое внимание на ситуацию в КГУП «Примтеплоэнерго», озабоченность по поводу происходящего на предприятии проявил Общероссийский народный фронт.

Как уже сообщал «Золотой Рог», генеральный директор А. В. ГРИГОРЬЕВА, объявив своим приказом вынужденный простой и при этом даже не обозначив его сроки, распорядилась о сокращении оплаты труда рабочим на треть от их прежних зарплат. Многие рабочие получили на руки уведомления «Об изменении условий трудового договора». Если в отопительный период они работали посменно и получали 14-15 тыс. рублей в месяц, то с 15 мая их зарплата будет 9,5 тыс. рублей. Светлана КОЖУХАРЬ, председатель краевой профсоюзной организации, в своем письме просит вице-губернатора не допустить того, чтобы дирекция исправляла тяжелое финансовое положение предприятия за счет зарплат простых рабочих. В то же время, как стало известно, частичное ограничение электроснабжения на объектах КГУП «Примтеплоэнерго» из-за долгов уже введено. Эти объекты расположены в Шкотово, Яковлевке, Дальнегорске, Хороле, Находке, Лазо и Спасске-Дальнем.

«Тревожной» назвала эту ситуацию и заместитель руководителя рабочей группы «Качество жизни» при Приморском региональном штабе ОНФ Любовь РЯЗАПОВА.

«Это крупнейшее жизнеобеспечивающее предприятие нашего региона, и в случае сохранения проблем с ним под угрозу может быть поставлен следующий отопительный сезон в крае. Общероссийский народный фронт со своей стороны внимательно изучает складывающуюся ситуацию, в том числе и касающуюся соблюдения трудовых прав работников, ведь на этом предприятии сегодня большой профессиональный коллектив, прежде всего это специалисты нижнего и среднего звена, работающие в городах и районах края и непосредственно обеспечивающие поступление тепла в дома приморцев. Поэтому мы со своей стороны собираем информацию о происходящем и, в случае выявления нарушений, будем соответственно реагировать», - сказала Любовь Рязапова.

Пока рабочих пытаются защитить в соответствующих учреждениях, в СМИ всплывают новые факты о том, что происходит на предприятии. На днях «ЗР» стали известны некоторые подробности довольно странной сделки «Примтеплоэнерго» по снабжению предприятия топливом. По некоторым данным, в отношении этой сделки также направлено письмо вице-губернатору. В письме сказано о том, что это краевое государственное предприятие получило не так давно топливо в нарушение конкурсных процедур и в настоящее время ищет способ легализации оплаты за эту поставку.

С этой целью в конце марта «Примтеплоэнерго» объявило конкурс на сайте госзакупок, запланированный на 1 апреля. Но когда большинство участников направило свои заявки согласно требованиям конкурсной документации в КГУП, за одну минуту до конца их приема должностные лица предприятия изменили условия торгов, добавив пункт, существенно ухудшающий условия для потенциальных участников - в качестве дополнительной меры была включена норма «отсрочка платежа». Учитывая то, что предприятие является многомиллионным должником, большинство участников при таких условиях просто не рискнули участвовать в этом конкурсе, освободив место единственному оставшемуся, ради которого, судя по всему, и затевался конкурс. Как сообщают СМИ, участники торгов намерены обратиться в ФАС по поводу этого странного конкурса.

Кстати, руководство компании ООО «НК Союз Петролеум», рабочие которой одними из первых обратились к приморскому губернатору и краевым депутатам с жалобой на невыплаты со стороны КГУП «Примтеплоэнерго», недавно обратилось к приморскому бизнес-омбудсмену Марине ШЕМИЛИНОЙ. В своем письме руководство ООО «НК Союз Петролеум» говорит о том, что проблема с невыплатой не решалась и не решается и такая политика может привести к тому, что 300 млн рублей долгов со стороны КГУП просто подведут компанию-поставщика топлива к разорению. А это - рост безработицы, невыплата налогов и т.п. - как раз те симптомы, на которые должна обратить внимание Марина Шемилина.

А между тем становится очевидным, что письма с просьбой вмешаться в ситуацию будут, скорее всего, отправлены в ближайшее время ответственным лицам в более высокие инстанции за пределами края. Как стало известно «ЗР», несколько компаний, которым «Примтеплоэнерго» должно деньги, уже обратились с жалобой к полпреду Юрию ТРУТНЕВУ. Приморские СМИ также рассказывают о том, что рабочие предприятия готовы обратиться к президенту Владимиру ПУТИНУ во время «прямой линии» 16 апреля. Похоже, что история с финансовыми потоками и кадровыми решениями КГУП «Примтеплоэнерго» уже покидает пределы Приморья и становится проблемой федерального значения, хотя видимых причин для этого нет…

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: экономика  Примтеплоэнерго  приморье  долги  жкх  зарплаты 



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Комментарии

  • Иван00:39, 15.04.2015#

    А учредитель ООО «НК «Союз Петролеум» господин Татлыев И. Р. видимо скоро "сольёт" и это предприятие. Как это произошло с ООО "Кем-Влад Петролеум" в 2013 году, деньги в оффшоры, убытков на пять с лишним млн. и "ушёл". И учредитель там "достойный" - оффшорная Кипрская компания. А так же данный господин "оставил" ещё несколько подобных фирм после пары лет плодотворной на них работы!

  • Иван02:01, 15.04.2015#

    И пускай господа учредители "несчастного Союз Петролеума: Косенков Андрей Германович Ефанов Алексей Юрьевич Татлыев Ильдар Рушанович Подоксик Александр Владимирович так же расскажут сколько мазута они "дернули" и про все свои "слитые" предприятия

  • Иван02:15, 15.04.2015#

    Понятна активность СМИ в этом вопросе. Учредитель «НК «Союз Петролеум» Косенков дружит с Главой Владивостока Пушкарёвым. достаточно зайти на его страницу в фейсбуке и все станет понятно.

  • Иван09:27, 15.04.2015#

    Попов Анатолий Львович бывший директор Примтеплоэнерго с января месяца 2015 года работает директором Муниципальное унитарное предприятие Города Владивостока "Центральный". О как!!!! Довел одно предприятие и просто сменил работу. А теперь давайте посмотрим Косенков («НК «Союз Петролеум») дружит с Главой Владивостока Пушкарёвым и "плодотворно" работают с Примтеплоэнерго во время "правления" там Попова, Попов после увольнения переходит в подконтрольное Владивостоку предприятие. Не многовато совпадений. И затем начинается пресс Примтеплоэнерго подконтрольными СМИ!!!!!!

  • Anton17:19, 16.04.2015#

    Тебя заклинило? В примтепло с самого начала воруют.

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