Поворот России на восток - не бессмысленная месть Европе

Ученые России и Германии во Владивостоке пытались выяснить, стоит ли нашей стране делать упор на восточный вектор развития

Из всей продукции, производимой, к примеру, на Дальнем Востоке в эпоху СССР, 80% и более вывозилось в западные районы страны и только 5-6% шло на экспорт в ближайшие страны. В настоящее время ситуация коренным образом изменилась, около 10% нашей продукции вывозится на запад России, а 30% - направляется в ближайшие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Восток России все больше смотрит в сторону азиатских соседей.

Ориентация нашего государства на усиление внешнеэкономических связей с ближайшими соседями Тихоокеанской России по региону даже получила свой термин - восточный вектор российской политики, восточный разворот.

Тревожный тренд

Хотя далеко не все отечественные эксперты согласны с такой постановкой вопроса, считая, что Россия в силу своего географического положения всегда смотрела не только на Запад, но и на Восток, и о развороте говорить, по крайней мере, преждевременно.

Между тем в Европе современный тренд российской политики вызывает непонимание и беспокойство. Подтверждение тому - круглый стол «Восточный вектор российской политики и его политические и экономические последствия», организованный во Владивостоке отделом международных отношений и проблем безопасности Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. В нем приняла участие представительная делегация Фонда имени Фридриха Эберта, и с немецкой стороны прозвучали не только тревожные вопросы, но весьма жесткие оценки. Корреспондент газеты «Золотой Рог» стал участником дискуссии.

Досье "Золотого Рога": Фонд имени Фридриха Эберта - известная немецкая независимая организация, которая финансируется правительством Германии. Давно и плодотворно работает на территории нашей страны, филиалы фонда действуют в Москве.

Участники дискуссии попытались найти ответы на непростые вопросы. Внешнеполитический поворот России: куда ведет новая дорога? Означает ли поворот России на восток ее разворот от Запада? Готова ли Россия платить за риски своей восточной политики?

Часть из них осталась без ответа. Возможно, потому что за разговором о стремлении России в АТР стояла несформулированная тема - события на Украине. Взгляд на них с двух абсолютно разных точек зрения не позволил выстроить единую и объективную картину происходящего в этой стране.

Не первый поход

Открывая дискуссию, доктор политических наук, главный научный сотрудник ИИАЭ ДВО РАН, профессор Сергей ПЕСЦОВ заметил, что это далеко не первый разворот России к Азии. Всем известны «походы» сюда Российской империи в конце XIX века и СССР в средине XX века.

Очередное оживление интереса России к поиску союзников в других частях мира дало основание для появления достаточно популярной точки зрения о восточном развороте России. На самом деле это не так, поделился мнением ученый. И даже статистика официальных визитов главы государства в другие страны не выявляет смены курса. Азиатские визиты Владимира ПУТИНА не вышли на первый план, их было всего пять, в отличие от стран СНГ (9) и Европы (6). Россия сохраняет приоритеты, сформированные в концепции внешней политики, и все также активно выступает на европейском направлении.

Мысль о том, что Тихоокеанская Россия уже давно развернута на восток в силу своего уникального геополитического положения, стала одной из основополагающих и в обстоятельном докладе академика, директора Тихоокеанского института географии ДВО РАН Петра БАКЛАНОВА. По его оценкам, около 70% территории Тихоокеанской России входит в трансграничные регионы, для эффективного освоения и устойчивого развития которых необходимо тесное международное сотрудничество. Это объективная предпосылка, она заставляет соседние страны АТР иметь договорные отношения и тесное международное сотрудничество. И это очень хорошо для стабильного мира в регионе.

Не потерять идентичность

И все-таки выступившая на круглом столе экс-министр юстиции ФРГ, бывший депутат Бундестага, ныне адвокат и эксперт Фонда имени Фридриха Эберта Герта ДОЙБЛЕР-ГМЕЛИН выразила тревожную озабоченность по поводу восточного тренда.

- Нас в Германии очень волнует эта идея поворота в российской внешней политике на восток, - сказала она. - Если поворот России на восток означает отворот от Запада и от подписанных соглашений, тогда это вызывает у нас множество вопросов.

Многие в Германии обеспокоены тем, что «Россия теряет свою европейскую идентичность», что влияет на интересы «различных сил, которые пытаются дестабилизировать Европу с разных сторон».

Конфронтация в динамике

Впрочем, член правления Хессенского фонда исследования мира и конфликтов, председатель общественного совета «Гражданское предотвращение кризисов» при МИД ФРГ д-р Ганс Йоахим ШПАНГЕР выразил мнение, что Россия в ходе реализации «восточного вектора политики» может столкнуться с различными рисками, которые ставят вопрос о готовности их нести.

Он охарактеризовал международную ситуацию, и в особенности между Россией и Западом, как достаточно опасную: результаты, достигнутые после окончания холодной войны, находятся под очень большой угрозой.

«Проблема в том, что мы вступаем в конфронтационную динамику, которая нас все больше и больше отводит друг от друга, - сказал доктор Шпангер. - К ней относится и пропаганда с двух сторон, которая не очень-то различается и работает с каждой стороны сама на себя, к этому относится демонстрация силы.

Доходит до абсурда: американцы планируют проехать 1800 км по Восточной Европе на сотне танков для того, чтобы продемонстрировать свою солидарность, а россияне летают со своими стратегическими самолетами до Венесуэлы, чтобы показать, какие они сильные...

И одновременно мы видим, что все серьезные переговоры по контролю над вооружениями приостановлены. Хуже того, нет ни одной яркой идеи того, как бы могли выглядеть отношения между Западом и Россией в ближайшие 20 лет, как мы будем взаимодействовать».

Идея просто жить как добрые соседи в мире и взаимовыгодном сотрудничестве, как это (неужели нам только казалось?) было совсем недавно, немецкому ученому, по-видимому, не кажется яркой. А восточный вектор России для Европы, по его словам, является угрозой. В Европе опасаются, что Россия и Китай объединят свои экономические потенциалы.

Впрочем, с его мыслью о том, что нам шаг за шагом нужно сокращать конфронтационный потенциал и не допустить победы антагонизма, трудно не согласиться. А вот предложение не задаваться вопросом «кто виноват?» в ходе дискуссии не получило поддержки.

- Неужели вы думаете, если не ответить на вопрос «Кто виноват?», с русскими можно работать дальше? - заметил модератор, заведующий Центром международных отношений ИИАЭ ДВО РАН, д.и.н. Игорь ТОЛСТОКУЛАКОВ. Он также заметил, что в начале своего доклада д-р Шпангер сформулировал практически те же опасения, которыми пытался поделиться с европейскими партнерами Владимир Путин, выступая еще в 2007 году в Мюнхене. Последующие события показали, что тогда, увы, «западные» партнеры его не услышали, а теперь, как и немецкий гость, возлагают всю ответственность за происходящее на «геостратегию В. Путина».

Тревоги преждевременны

Сегодня успех внешней и внутренней политики России в АТР зависит от многих факторов, и факторы США и Китая, по мнению главного научного сотрудника ИИАЭ ДВО РАН, профессора ВГУЭС Ларисы ГАРУСОВОЙ, являются одними из определяющих. США и КНР остаются основными политическими и экономическими игроками и конкурентами России в Тихоокеанской Азии. Главные политические и экономические интересы России по-прежнему сконцентрированы в европейском регионе. Доля стран АТР во внешней торговле России составляет 25%, на долю стран Европейского союза приходится более 50%. Но поворот России на восток - это новый шанс именно для Тихоокеанской России. Порадовал ли этот завершающий пассаж немецких участников дискуссии, остается вопросом.

В завершение дискуссии руководитель филиала Фонда им. Фридриха Эберта в РФ доктор Рудольф ТРАУБ-МЕРЦ выразил удивление по поводу остроты и эмоциональности обсуждения украинского вопроса здесь, на Дальнем Востоке.

- Не ожидал, что дискуссия так динамично уйдет в эту сторону, - заметил он. - Подумал, что, если мы улетим на 10 тысяч километров, все будет менее эмоционально. Состоявшаяся встреча показывает, что нам надо говорить... Что же касается нашей основной темы, то я понял, что регион, в котором нахожусь, всегда был близок к соседям, и стремление соседей стать партнерами не имеет отношения к ситуации на Западе.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

МНЕНИЕ

Экс-министр юстиции ФРГ Герта Дойблер-Гмелин: В Германии санкции не популярны

После научной дискуссии Герта Дойблер-Гмелин дала эксклюзивное интервью газете «Золотой Рог».

- Уважаемая госпожа Дойблер-Гмелин, какова цель вашей поездки во Владивосток, насколько оправдались ваши ожидания, связанные с этим визитом?

- Мы хотели познакомиться с этой прекрасной частью России и с исторически знаменитым портовым городом Владивостоком. Мы восхищены тем, насколько любезны и открыты миру люди, живущие здесь, и с удовольствием приедем сюда вновь.

- Почему Восточный вектор развития России вызывает у вас и ваших коллег тревогу?

- Естественно, нам в Европе важно, чтобы Россия развивалась. И рост торговых отношений с большими азиатскими соседями может принести большую выгоду. Безусловно, мы считаем, что это хорошо. Тревогу же у некоторых в Европе вызывают конфликты с Украиной и то, что пока непонятно, хочет ли Россия сохранить свои связи с Европой и действуют ли по-прежнему договорные обязательства между Россией и Европой. Если все это остается в силе, то восточный вектор - это что-то дополнительное, не альтернатива. Европа по-прежнему симпатизирует России. И мы хотим, чтобы хорошие отношения сохранились.

- Как вы относитесь к мнению некоторых российских экспертов, что именно Запад (с санкциями и шагами на конфронтацию) становится своеобразным катализатором процесса переориентации России на Восток?

- Я считаю, что это очень прискорбно. В Германии санкции не популярны, также как и политика насилия вместо мирного взаимодействия и переговоров.

- Удовлетворены ли вы ходом дискуссии?

- Прозвучали очень интересные доклады. Очень жаль, что для дискуссии, в том числе и о конфликте на Украине, было слишком мало времени.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.