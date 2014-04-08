"МегаФон" снизил тарифы на отдельные конфигурации услуги "Аренда виртуального сервера"

Корпоративные клиенты теперь могут сэкономить до 20% на аренде виртуального сервера или получить более мощное решение за те же деньги. Также на сайте появились два новых разработанных «типовых» решения, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".

Главные изменения в тарифах коснулись процессорной мощности, от которой напрямую зависит скорость и производительность сервера. Если ранее 100 МГц процессорной мощности стоили 10 копеек в час, то теперь стоимость составляет 7 копеек, также снижена стоимость дискового пространства. Таким образом, за ту же стоимость клиенты получат больше вычислительных мощностей.

На сайте услуги помимо выбора произвольной конфигурации с помощью онлайн конфигуратора предлагается несколько подобранных профессионалами вариантов готовых шаблонов виртуальных серверов, каждый из которых отвечает стандартным, наиболее часто встречающимся запросам клиентов. Обновленная «витрина» сайта server.megafon.ru пополнилась двумя новыми «типовыми» конфигурациями, а две уже существующие конфигурации стали более мощными и сбалансированными. Наличие «типовых» решений позволяет клиенту максимально точно подобрать конфигурацию сервера и его стоимость в зависимости задач, который он должен решать. На сегодняшний день «МегаФон» предлагает максимально гибкую настройку требуемой мощности виртуального сервера, при этом изменить любой параметр сервера можно даже после заказа услуги в «Личном кабинете». Это позволяет сэкономить значительные средства и время на изменение конфигурации из-за изменившихся нагрузок на сервер. Для удобства расчетов онлайн-калькулятор показывает стоимость аренды подобранного сервера не только в месяц, но и в час.

«Мы всегда идем навстречу нашим клиентам и стараемся отвечать на их запросы не только словом, но и действием. «МегаФон» действительно может предложить пользователю услуги «Аренда виртуального сервера» именно ту конфигурацию, которая ему необходима здесь и сейчас. К тому же наш онлайн-калькулятор дает более гибкий подход к выбору аппаратной конфигурации сервера и операционной системы, – комментирует Николай Мазур, директор по маркетингу корпоративного бизнеса компании «МегаФон». – Благодаря снижению стоимости отдельных составляющих, конечная цена выбранной конфигурации сервера станет на 15-20% ниже. В совокупности с надежностью нашего ЦОДа, соответствующего стандарту Tier3, и возможностью аренды дополнительного лицензионного программного обеспечения наше предложение становится очень интересным для корпоративных клиентов любого уровня и масштаба».

Благодаря услуге «Аренда виртуального сервера» клиенты «МегаФона» могут получить полноценную альтернативу физическому серверу и оптимизировать затраты на развитие и содержание собственной IT-инфраструктуры. Виртуальный сервер обеспечивает стопроцентное резервирование ресурсов и легко масштабируется. Клиент получает полный доступ к управлению и из «Личного кабинета» услуги, может менять параметры операционной системы и приложений, устанавливать свои версии системных библиотек или изменять существующие. Оплачивать услугу также можно из «Личного кабинета»: банковской картой или по безналичному расчету. Всем новым клиентам «МегаФон» предлагает 3 дня бесплатного тестового периода. Подробнее об услуге «Аренда виртуального сервера» на официальном сайте компании.