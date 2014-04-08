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Сколково положило глаз на молодых инноваторов из Приморья
Во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета состоялась встреча экспертов RussianStartupTour 2014 с молодыми авторами инновационных проектов и технологическими предпринимателями Приморского края.
В приморской программе Russian Startup Tour приняли участие более 450 человек. Для оценки венчурного рынка было заявлено более 200 проектов, 20 из них были отобраны для публичных презентаций. Завершился пятый этап Russian Startup Tour в Хабаровске 3 апреля.
Russian Startup Tour - самый масштабный и продолжительный тур по регионам ведущих экспертов российских институтов развития при участии венчурных фондов и крупнейших корпораций. Организаторы Russian Startup Tour: Фонд «Сколково», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), РВК, Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО. За три месяца ведущие эксперты провели встречи с технологическими предпринимателями в 27 российских городах с целью найти новые перспективные стартапы, помочь молодым разработчикам сформировать эффективные стратегии реализации их проектов, положить начало формированию успешных стартап-команд.
Открывая RussianStartupTour во Владивостоке, вице-губернатор Приморского края Ирина ВАСИЛЬКОВА отметила: «Замечательно, что Владивосток попал в число городов, в которых проходит Russian Startup Tour 2014. Ведь наш регион определен руководством страны как территория опережающего развития, и любой реализуемый инновационный проект интересен и важен для края. Уверена, что наша молодежь должна быть нацелена на инновационный прорыв, что сегодняшняя встреча будет плодотворна и даст новый импульс инновационному развитию Приморского края».
Сразу после церемонии открытия эксперты Russian Star tup Tour подробно рассказали предпринимателям Приморья о сервисах и возможностях, которыми сегодня располагают участники российской системы поддержки инноваций на всех стадиях проектов - от начальной, предпосевной, стадии до выхода технологической компании на международные рынки.
В течение дня предприниматели-инноваторы участвовали в презентациях региональных стартапов, где эксперты жюри не только отбирали лучшие проекты, но и давали ценные советы и рекомендации по их дальнейшей доработке и продвижению. По итогам публичных презентаций инновационных проектов, представленных приморскими предпринимателями, лучшими были признаны 6 проектов.
Приглашения к участию в международной конференции Startup Village в Иннограде Сколково и возможность внеконкурсного выступления перед инвесторами, минуя предварительный отбор, получили проекты:
- «Литопласт» (автор Кирилл ГОЛОХВАСТ) - уникальный способ измельчения минерального нерудного сырья и технология полупроницаемых мембран для получения перевязочного средства для применения в раненой и ожоговой хирургии;
- Разработка имплантационного нанонейропротеза - искусственной нервной вставки (Артур МАРГАСОВ);
- Новые антифрикционные материалы подшипников скольжения (Руслан САДЫКОВ) - новые технологии производства вкладышей и новых антифрикационных материалов для повышения надежности двигателя внутреннего сгорания.
Сертификаты от Российской венчурной компании (РВК) на участие в финальном отборе национального конкурса-акселератора Generation S получили проекты по номинациям:
- «Чистые технологии» - «ХимАвто-С» (Андрей ЗОРИН) - катализаторы для автомобилей с новыми каталитическими покрытиями без использования благородных металлов;
- «Биотехнологии и медицина» - разработка имплантационного нанонейропротеза - искусственной нервной вставки (Артур Маргасов).
Сертификаты о прохождении первого этапа отбора в международную группу «100 инноваторов» Молодежной программы Форума «Открытые инновации» получили проекты:
- Быстрый метод распознавания канцерогенных свойств (Алексей ПИВЦАЕВ) - метод по исследованию электронной структуры вещества и выявления наличия в нем канцерогенных свойств с минимальными временными и финансовыми затратами;
- Использование наноструктурированных препаратов в онкохирургии (Алина ПОЛКОВНИКОВА) - местное введение металлосодержащих наноструктурированных препаратов при лучевой терапии, усиливающих действие излучения в очаге опухоли, не имеющее системного эффекта.
Управляющий по инвестициям Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании Михаил ХАРУЗИН оценил инновационные проекты Приморья: «Интересно было увидеть презентацию проекта «Теребра», который участвовал в питч-сессиях на прошлогодней встрече RussianStartupTour, и сравнить то, что было тогда, с нынешним состоянием проекта. За это время стартап развился, получил первые контракты и произвел первые работы, причем, что характерно, в другом направлении, чем планировалось изначально. Сегодня это полноценная инжиниринговая компания по производству размельчителей корма для крупного рогатого скота. Также хотел бы отметить один из проектов, который мы сегодня наградили сертификатом на участие в национальном конкурсе-акселераторе GenS. Стартап «Литопласт» производит заживляющие средства на основе уникальных местных природных ресурсов. Это тренд - ФПИ РВК уже вложился в два подобных стартапа. Проект из Владивостока мы будем в дальнейшем курировать и, возможно, подключим к нашим проектам».
Но и это еще не все. В этот день участники учились у лучших российских экспертов на мастер-классах «Бизнес как финансовая система» (Элина СЕЛЮТИНА, вице-президент по планированию, отчетности и оценке эффективности, Фонд «Сколково»), «Источники финансирования для стартапов» (Кирилл БУЛАТОВ, вице-президент, руководитель грантовой и экспертной службы, Фонд «Сколково»), «Оценка бизнес-модели» (Олег БАРАННИК, директор по маркетинговому продвижению Startbase), «Инженерное мышление 2.0» (Иван ДЕМЕНТЬЕВ, руководитель департамента специальных проектов АСИ), «Успешный опыт создания и развития в регионах частных и государственных технопарков, а также стартап-сообществ» (Рамиль ИБРАГИМОВ, директор по развитию международного венчурного фонда RunaCapital), участвовали в стратегической сессии «Молодой инноватор - траектория прорыва».
Стоить отметить, что мастер-классы отличались не только своей полезностью, но и доступностью донесения материала до слушателей. Так, на секции «Бизнес как финансовая система» процесс бюджетирования и бухгалтерской отчетности предстал не в виде скучных цифр, а в схематичном и понятном для выпускников нефинансовых вузов варианте.
Не менее интересным был мастер-класс «Инженерное мышление 2.0». Здесь упор делался на молодых программистов, которые наверняка мечтают стать вторыми Стивами Джобсами. «Не достаточно иметь суперидею, нужно еще уметь ее коммерциализировать и, самое главное, угадать, чтобы она была принята обществом», - не раз подчеркивал на своем тренинге Иван Дементьев.
Следующий день, 3 апреля, эксперты провели в Хабаровске, где завершился 5 этап RussianStartupTour. Здесь во встречах приняли участие 510 молодых ученых, инноваторов и технологических предпринимателей, на питч-сессиях было представлено 15 стартапов.
На круглом столе по завершении RussianStartupTour 2014 было принято решение о поддержке создания в Хабаровске регионального Центра компетенций в области инновационной деятельности и создании Бизнес-акселератора молодежных проектов и Школы инновационного предпринимательства. Управляющий по инвестициям Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании Михаил Харузин считает, что это позволит Хабаровскому краю стать инновационным центром всего Дальнего Востока».
Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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