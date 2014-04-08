40 тысяч дел рассмотрели в Арбитражном суде Приморского края в 2013 году

Работа корреспондента "Золотого Рога" Ирины Баранник особо отмечена экс-председателем Арбитражного суда Приморского края Сергеем Чумаковым. Фото пресс-службы Арбитражного суда Приморского края.

В Арбитражном суде Приморского края в 2013 году рассмотрели 40 тысяч дел, из них 70% – дела, где предприниматели спорят с государством. Об этом на пресс-конференции в свой последний рабочий день рассказал теперь уже экс-председатель Арбитражного суда Приморского края Сергей ЧУМАКОВ.

Разговор зашел о том, что удалось и не удалось сделать за два срока председательских полномочий, как арбитражный процесс характеризует экономическую ситуацию в регионе и поможет ли медиация разгрузить судей.

Сергей Тимофеевич Чумаков был назначен на должность председателя Арбитражного суда Приморского края Указом Президента РФ 3 апреля 2002 года. Стаж работы в должности судьи 30 лет. Заслуженный юрист РФ. Член Совета судей РФ, в котором является заместителем председателя комиссии по связям с государственными органами, общественными организациями и средствами массовой информации.

Арбитраж в развитии

Начался разговор с темы объединения Высшего арбитражного и Верховного судов РФ, волнующей не только судейское сообщество, но и представителей бизнеса.

– Все думают, что же будет дальше: лучше или это шаг назад? Судей этот вопрос тоже очень волнует. С 90-х годов арбитражная система сделала серьезный прорыв, мы совершенствовались постоянно, экономика наша изменялась, видоизменялась и правоприменительная практика. Специалисты говорят, что был сформирован один из лучших судов в Европе, во всяком случае на постсоветском пространстве. И я горжусь отчасти и тем, что предприниматели для разрешения споров идут в арбитражный суд, – сказал Сергей Тимофеевич, напомнив о временах, когда вокруг их здания стояли палатки с транспарантами тех, кто пытался повлиять на судебные решения.

Он также заметил, что арбитражные суды на местах (субъектов Федерации, апелляционные, кассационные) остаются. Ликвидируется только Высший арбитражный суд, все остальное сохраняется, но в структуре Верховного суда. Кстати говоря, банковские счета Арбитражного суда Приморского края уже закрыты, готовятся бланки и печати обновленного учреждения.

Между тем приморский арбитражный суд, его структура, по словам Сергея Чумакова, за последнее десятилетие качественно изменились, было назначено 38 новых судей. Сегодня в его составе работает 50 арбитров, несущих колоссальную нагрузку.

– Научно обоснованные нормы составляют 15,5 дела на судью. Сегодня мы находимся на втором месте после московского суда, у нас на судью рассматривается 119 дел. Качественно работать в таких условиях очень сложно, и меня это тревожит, потому что высокий авторитет, который у нас есть, можно растерять.

Помириться непросто

Одним из альтернативных выходов из ситуации Сергей Тимофеевич считает медиацию, которой уделял большое внимание, работая председателем Арбитражного суда. При его непосредственном участии в Приморье началась подготовка медиаторов, а в суде появилась комната медиации, где участникам арбитражного процесса специалисты помогают в досудебном порядке заключить мировое соглашение.

– По закону судья обязан уведомить представителей спорящих сторон о том, что они могут решить дело миром через процедуру медиации. И мы это делаем, но пока реально таких фактов маловато. Надо что-то менять в сознании людей, чтобы пришло понимание, что любой мир лучше, чем ссора.

На вопрос, планирует ли он и в дальнейшем заниматься медиацией, Сергей Чумаков с сожалением ответил, что законопроект, который разрешал бы судьям в отставке заниматься медиацией, не принят.

– Почему-то посчитали, что медиация – это коррупционная составляющая, хотя вся их работа заключается в подготовке спорящих сторон к принятию абсолютно собственного решения, где не будет побежденных.

Бизнес спорит с чиновником

Впрочем, одной медиацией, считает судья, проблему перезагруженности его коллег, конечно, не решить.

– Нужно разбираться вообще в системе организации взаимоотношений государства и предпринимательства. Из 40 тысяч дел, которые мы рассмотрели в прошлом году, 70% составляют дела, где предприниматели спорят с государством. С одной стороны, это хорошо, они почувствовали на самом деле поддержку… А с другой стороны, может быть, надо государству менять правила игры? Ведь из этих 70 процентов до 90% исков, заявлений предпринимателей, которые спорят с государством, удовлетворяется.

Так, в 2013 году приморским арбитражем было рассмотрено более 24 тыс. дел, где предприниматели спорят с таможней. И в 23 тысячах дел малый бизнес выиграл! Возможно, подход, когда бизнесменов-импортеров заранее подозревают в злоупотреблении и заставляют доказывать обратное, стоит действительно менять. Ведь и по закону обязанность доказывать лежит на таможне, а не наоборот.

Другая проблема, сдерживающая развитие региона, также выявляется и на арбитражном уровне - проблема выделения земли. Неурегулированность и неразграниченность некоторых земельных участков во Владивостоке, как на муниципальном, так на региональном и федеральном уровнях, является особенностью нашего субъекта Федерации и порождает немало споров. В прошлом году Арбитражным судом края было рассмотрено 1128 таких дел, причем из них 778 дел представители бизнеса выиграли.

В приморском арбитраже эту тенденцию назвали особенностью взаимоотношений госорганов и бизнеса, которая в крае складывается. И заметили, что предпринимательское сообщество выражает на этот счет тревогу, в том числе и в связи с реорганизацией судов.

Банкротство: без резонансных дел

Рассказал Сергей Чумаков и о банкротных делах, количество которых в последнее время сокращается.

– Крупных резонансных дел у нас сегодня нет, как тот же «Дальзавод», «Востоктрансфлот», «Дальморепродукт» – эти дела завершаются. Вот Находкинский морской рыбный порт сейчас находится в состоянии банкротства... Общество озабочено: как так, порт, который работает хорошо, и вдруг банкротится. Сразу хочу расставить все точки: так устроено законодательство, и если должник не платит свои долги в течение трех месяцев, то кредитор вправе обратиться в суд с заявлением о банкротстве. В данной ситуации так и получилось. Как дальше будут развиваться события, не знаю. Заключат ли стороны мировое соглашение, рассчитаются добровольно либо признают что-то еще – жизнь покажет.

Продолжаются судебные споры и по объектам саммита АТЭС, который состоялся во Владивостоке в 2012 году. И хотя их основной объем завершен, разбирательства все-таки идут. В основном речь ведется о взыскании задолженности по ранее построенным объектам, в том числе и по мостам, и по известным в городе недостроенным пятизвездным гостиницам. На строительство планировались одни суммы, подрядчик, привлекая субподрядчиков, использовал более дорогие материалы, стоимость значительно возросла. Сейчас идет взыскание убытков.

Суд решил. Что дальше?

По просьбе «Золотого Рога» Сергей Тимофеевич прокомментировал проблему исполнения принятых судом решений; не секрет, что должники зачастую не торопятся возвращать средства, даже если есть на этот счет судебное решение.

– Это очень серьезный вопрос, он всегда стоит остро на всех совещаниях и у нас, и в Высшем арбитражном суде. У нас есть взаимодействие со службой судебных приставов, и мы всегда подводим итоги по количеству исполненных дел. Но проблема остается.

Ответчики пытаются вывести денежные средства, объекты недвижимости, и когда судебный пристав приходит, у них практически ничего не остается. Были попытки позволить самому бизнесу (в том числе с помощью коллекторских организаций) заниматься взысканием долгов, но это нужно делать очень осторожно, там есть свои плюсы и минусы. Но в любом случае судебное решение, если оно не исполнено, дискредитирует государство.

Кроме того, он напомнил, что если решение по каким-то причинам (по вине судебного пристава или ответчика) в течение 3-х месяцев не исполняется, то у истца есть возможность обжаловать действия судебного пристава. И еще 4-5 лет назад таких жалоб на действия и бездействия судебных приставов было много, сейчас их количество снижается, это свидетельствует, что больше решений стало исполняться.

Суд за последние годы стал более открыт, информация о принятых решениях выкладывается на специализированный сайт практически в режиме реального времени. После принятия судебного акта в течение двух часов происходит выгрузка сведений о результате рассмотрения дела: иск удовлетворен, отказано, дело отложено. После 24 часов, на следующий день, на сайте помещается резолютивная часть, а в течение 5 дней появляется решение. По мнению руководителя, такая открытость дисциплинирует судей, судебные акты пишутся более профессионально, поскольку их читает вся Россия, судья выверяет каждое слово.

Вполне естественно, встал вопрос и о преемнике. В качестве кандидата был назван Евгений КАРАНКЕВИЧ, судья Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа, председатель судебного состава коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. Документы на него отправлены для подготовки Указа Президента РФ.

В завершении встречи Сергей Чумаков вручил подарок наиболее активному участнику пресс-конференции. Календарь Арбитражного суда Приморского края с замечательными фотографиями его председателя получил обозреватель газеты «Золотой Рог». Фотографией Сергей Тимофеевич намерен заниматься и после выхода в отставку.