В Приморье резко подорожало топливо

Цены на бензин в Приморском крае идут вверх. По объективным причинам, утверждают операторы местного топливного рынка. На очереди сезонный рост цен на дизтопливо (ДТ), с учетом которого ожидается удорожание летнего ДТ и топочного мазута. И это на фоне очередного «разлива» некачественного топлива на ряде мелких АЗС по всему краю.

Как было озвучено на очередном заседании совета по развитию конкуренции на рынке нефтепродуктов Приморского края при краевом Управлении ФАС, розничные цены на топливо в Приморье держались примерно на одном уровне с октября 2013 года по февраль 2014 года.

По данным ФАС, на начало апреля средняя розничная цена Аи-92 на АЗС трех крупнейших игроков в Приморье составляла 34,59 рубля за литр (НК «Альянс») и 33,80 рубля (ООО «РН-Востокнефтепродукт» и ООО «Нефтесинтез»).

ОАО «Приморнефтепродукт» (сбытовая «дочка» НК «Альянс» в Приморье) с 28 марта подняло цены на бензин Аи-92 на 30 копеек за литр на заправках в Приморском и Хабаровском краях. «На Дальнем Востоке рост цен начался в оптовом звене с начала февраля, в рознице - с конца февраля - начала марта. Учитывая начавшийся рост цен и накопленные убытки от реализации, НК «Альянс» подняла со 2 марта цены на 80-й и 92-й бензины на АЗС «Приморнефтепродукта», «Хабаровскнефтепродукта» и «Амурнефтепродукта». Далее последовало повышение цен на «Премиум-95», - сообщили в компании.

В компании напомнили, что у НК «Альянс» затраты на производство и реализацию топлива высоки прежде всего из-за недостаточного объема собственной добычи нефти и отсутствия подключения Хабаровского НПЗ к ВСТО (это влечет лишние транспортные расходы порядка 3,6 рубля на литр топлива).

Досье "Золотого Рога"

Из чего складывается расчетная цена на бензин «Регуляр-92» на АЗС «Приморнетепродукта» (с учетом закупки мартовской нефти): 15,2 рубля - нефть и метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ, предназначен для использования в качестве высокооктанового компонента автомобильных бензинов. - Прим. авт.); 5,2 рубля - НДС; 5 рублей - транспортные расходы (прокачка по нефтепроводу, ж/д тариф, страхование и т.д.); 4,85 рубля - акциз с 1 января 2014 года; 3,2 рубля - расходы на содержание нефтебаз и АЗС; 2,45 рубля - переработка на Хабаровском НПЗ; 1,2 рубля - доставка бензина ж/д транспортом. Итого, 37,1 рубля за литр. И это только себестоимость.

Гендиректор ОАО «Приморнефтепродукт» Дмитрий МАСЛОВСКИЙ отмечает, что его компания со второй половины 2011 года несет убытки от продажи бензина в рознице. «В первом квартале текущего года прогнозный убыток по рознице может составить 34 млн рублей. Компании традиционно удается частично перекрыть потери за счет перевалки сырья на экспорт через нефтебазу во Владивостоке. Но от повышения розничных цен на топливо объективно уйти не удается. Слишком много факторов, подталкивающих к росту цен. В том числе затраты, которые несет НК «Альянс» при реконструкции Хабаровского НПЗ», - сказал гендиректор «Приморнефтепродукта».

По его словам, компания до последнего откладывает повышение цен на дизтопливо, которое на сегодняшний день самый убыточный продукт в линейке АЗС НК «Альянс».

Исполняющий обязанности гендиректор филиала №4 ООО «РН-Востокнефтепродукт» (сбытовая «дочка» «Роснефти») Антон ЕГОРОВ поддержал коллегу: «Мы идем в тенденциях рынка. Убыток на литр дизтоплива составляет 2 рубля, на Аи-92 - 1,2 рубля». Он также уточнил, что ценовая политика на дальневосточных АЗС «Роснефти» формируется в Москве. «Пока мы можем держать цены на нынешнем уровне. Что будет в ближайшей перспективе - ответить затрудняюсь», - сказал Антон Егоров.

Эксперты отмечают, что цена бензина растет в том числе и из-за перевода российских НПЗ на новый экологический стандарт. А дополнительные расходы производителей в конечном счете закладываются в цену топлива. Однако главным фактором повышения тарифов на бензин остается доля различных налогов и сборов в цене каждого литра топлива, которая на сегодня уже превышает 65% и продолжает расти. В частности, с 2014 года предусмотрено поэтапное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Одновременно с этим будет снижаться экспортная таможенная пошлина, что приводит к естественному росту продаж нефти за рубеж, а значит, к недостаче на отечественных АЗС.

Берегись судового топлива

Представитель ООО «Нефтесинтез» (торговая марка Benzo) посетовал на рост оптовых цен от «Роснефти» (главный оптовый поставщик в Приморье). По его словам, с 15 января 2014 года рост цен в опте на бензин составил около 14%, в рознице - порядка 10%. «Рост налицо, в то же время по всему краю масса так называемых независимых АЗС предлагает бензин по цене на 1-2 рубля ниже, чем у нас и «Роснефти». Ответ, как такое может быть, прост - некачественный контрафакт. Как правило, под видом дешевого дизтоплива предлагается судовое маловязкое топливо. Так же и с бензином. Заправляться таким «топливом» - выбор клиента. Но это действительно сегодня проблема», - отмечают в «Нефтесинтезе».

Присутствовавший на заседании представитель Росстандарта посетовал на сложности с проведением проверок АЗС. «Утверждение даже плановой проверки проходит несколько этапов согласований, в том числе с прокуратурой. Как следствие, собственник АЗС знает заранее, когда к нему придут проверяющие, и, будьте уверены, подойдет к этой проверке в полной готовности. На момент проверки в резервуары будет закачано качественное топливо, а документы подогнаны под минимально необходимые требования. А вот получить разрешение на внеплановую проверку в короткие сроки практически невозможно. За время, потерянное на согласования, некачественное топливо, если оно было, «испаряется», а на замену подвозится качественное», - отмечают в Росстандарте.

Время ремонтов

На совете прозвучало, что два дальневосточных НПЗ один за другим в апреле начнут плановые ремонты на один месяц. ОАО «Хабаровский НПЗ» планирует профилактические работы с 13 апреля сроком на один месяц. НК «Роснефть» планирует завершить ремонт на Комсомольском НПЗ в начале второй декады мая.

«Работа ООО «РН-Комсомольский НПЗ» не останавливалась на период ремонта отдельных установок. В соответствии с графиком проведения капитальных ремонтов работы проводятся на блоке фракционирования прямогонного бензина, а также на четырех установках. Ремонт завершится уже в начале второй декады мая, технологические установки будут выведены на режим», - сообщила пресс-служба компании.

Представители «Роснефти» и «Альянса» заверили, что дефицита автомобильного топлива в регионе во время проведения плановых ремонтов не будет. «На апрель весь ресурс топлива выделен в полном объеме с учетом мелкого опта. Как всегда, неснижаемый запас топлива на наших («Роснефти») нефтебазах составляет 7 дней, на АЗС - 3 дня», - пояснил Антон Егоров.

«Приморнефтепродукт» также не прогнозирует перебоев с подачей топлива. «Нашей компанией подготовлен достаточный резерв для бесперебойной работы принадлежащих нам АЗС. Так, запас 92-го бензина на нефтебазах составляет 25 суток, не считая объемов на АЗС», - заверил Дмитрий Масловский.

Досье "Золотого Рога"

Комсомольский НПЗ НК «Роснефть» является одним из основных поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока. Его мощность составляет 8 млн тонн нефти в год. Хабаровский НПЗ НК «Альянс» мощностью 5 млн тонн обеспечивает около 30% потребности в нефтепродуктах в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Камчатской областях, Еврейской автономной области. В настоящее время на ХНПЗ завершается второй этап реконструкции, результатом которого в ближайшее время станет существенный рост выпуска дизтоплива.

«Роснефть» озаботилась расширением

Тем временем НК «Роснефть» объявила тендер на выполнение полного комплекса услуг (проектирование, поставка оборудования и МТР, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы) по строительству комплекса отгрузочных мощностей светлых нефтепродуктов на Комсомольском НПЗ на условиях «под ключ».

Согласно материалам компании, производительность комплекса составит 7,3 млн тонн в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на июнь 2016 года.

Планируется, что через комплекс будет отгружаться более 2 млн тонн в год прямогонного бензина (нафты), 305 тыс. тонн автобензина марки «Регуляр-92», 80 тыс. тонн «Премиум Евро-95», 18 тыс. тонн «Супер Евро-98», 220,5 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей марки «ТС-1», около 1 млн тонн топлива авиационного для газотурбинных двигателей Jet А-1, 2,7 млн тонн летнего ДТ, 300 тыс. тонн зимнего ДТ, 40 тыс. тонн арктического ДТ и 600 тыс. тонн судового топлива.

В состав объекта, в частности, входят: установка тактового налива светлых нефтепродуктов, установка утилизации паров, включая систему улавливания паров, азотная установка с воздушной компрессорной, резервуарные парки бензина и нафты (2 для нафты, 2 для «Регуляр-92», 2 для «Премиум-95», 2 для «Супер-98»), резервуарный парк топлива ТС-1 и Jet А-1 (2 для ТС-1, 2 для «Джет»), резервуарный парк дизельного и судового топлива (2 для ДТ летнего, 2 для ДТ зимнего, 2 для ДТ арктического, 2 для судового топлива).

Итоги тендера планируется подвести не позднее 27 июня.

Параллельно НК «Роснефть» объявила запрос предложений на строительство трех автозаправочных комплексов для ООО «РН-Востокнефтепродукт» (сбытовая структура «Роснефти» в Дальневосточном федеральном округе). Начальная цена составляет 139,688 млн рублей (с НДС). Заявки принимают до 14 апреля, их рассмотрение назначено на 15 мая. Подведение итогов планируется 16 июня.

Компания планирует строительство АЗК в Благовещенске (Амурская область), Дальнегорске и пос. Новомихайловка (Приморский край).

Но это не все. «Золотой Рог» уже сообщал, что ООО «РН-Востокнефтепродукт» объявило открытый запрос предложения на оформление разрешительных документов на земельные участки для строительства 12 автозаправочных комплексов (АЗК) в Приморском крае. На сайте НК «Роснефть» размещена информация, что в Приморье ООО «РН-Востокнефтепродукт» принадлежит 25 автозаправочных комплексов/cтанций. Семь новых АЗК планируется разместить во Владивостоке: Сахарный Ключ, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Выселковая, ул. Фадеева, ул. Катерная, район Снеговая Падь, автодорога Океанская - бухта Лазурная. Еще одна АЗК разместится во Врангеле, две - в поселке Новом (напротив друг друга), одна - на 532 км трассы «Уссури», одна - под Уссурийском (промпарк «Минеральный»).