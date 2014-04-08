В рейтинге Бизнес-Премии Приморского края появились дебютанты

Сегодня мы публикуем список финалистов по четырем номинациям. Две недели будет идти голосование членов Экспертного совета и всех приморцев на официальном сайте Приморской Бизнес-Премии DV-rating.ru. А 24 апреля мы узнаем имена лучших за 2013 год. Впрочем, будущие лидеры проявились уже в полуфинале...

Наряду со знакомыми именами и компаниями в ТОП-25 вышли не просто дебютанты, а представители отраслей, которые прежде считались второстепенными, а то и дотационными. Например, ЖКХ или агропром, девелопмент и медицина.

Способствовало этому не только изменение в Положении о Премии - победители прошлого года не имеют права выходить в финал. Пусть не совсем справедливое требование, но за 10 лет своего существования Бизнес-Премия реально высветила десятки главных лидеров приморской экономики. И новичкам на фоне раскрученных имен труднее собрать голоса экспертов. И все громче от всех участников конкурса - и номинантов, и экспертов, и спонсоров - Оргкомитет слышал пожелание: «Открывайте новые имена!» И кажется, этот год дал такую возможность.

Напомним, ТОП-25 по номинациям строился на основе рейтинга по традиционным критериям: рост к предыдущему году по выручке, прибыли, рентабельности, соотношению собственных и заемных средств (кстати, этот критерий отсекает случайные фирмы), участие в жизни края, уровень зарплаты к среднему по отрасли и, конечно, ответственность налогоплательщика перед приморским бюджетом. И если для «Компании года» главным является эффективность бизнеса, для «Развивающегося бизнеса» - прирост и освоение новой продукции и услуг, то для «Социально ответственного бизнеса» - его роль для края и его жителей. А для «Менеджера года» требовалось все вместе взятое: и рост показателей, и модернизация, и инновации в сфере менеджмента, и, конечно, - роль менеджера во всем этом. Тут отбор из 100 руководителей достойных компаний помогали вести эксперты.

Называть наш рейтинг абсолютно объективным не буду, но в его основе лежит отработанная за 10 лет система оценок, а потому он все-таки объективен в сложившейся в крае и в стране рыночной ситуации. Из анализа отчетности 400 компаний крупного и среднего бизнеса за 2013 год однозначно можно сказать, что сегодня в восходящем тренде – три отрасли: транспортно-логистическая инфраструктура, обслуживающая экспорт энергоносителей, агропром, получивший стабильные закупочные цены с помощью дотирования, и «оборонка» благодаря долголетнему госзаказу (хотя рост к уровню предыдущего года замедлился). Но и здесь, как во всей приморской экономике, есть свои перекосы.

Спад производства и основных базовых отраслей Приморья обернулся тем, что эффективнее стал бизнес у тех, кто их обслуживает. Не порт, а в лучшем случае стивидорная компания, не энергетика, а реализующая услуги ЖКХ компания (еще одно развенчание мифа о низкой рентабельности управляющего бизнеса), не производитель, а продавец (рыбная и перерабатывающая отрасли тому пример). Кстати, и в торговом капитале налицо прибыльность крупнооптового бизнеса в сравнении с конечным прилавком.

С паритетом цен смежников и потребителей рынок, наверное, разберется сам, когда повысится конкуренция инфраструктурных игроков. Зато в полуфинале мы увидели много новичков. И тут выяснилось, что для жителей края, даже экспертов, новые лидеры - попросту «темные лошадки».

Не раз в полуфинале мне звонили эксперты в некоторой растерянности: «Некого выбрать. За прошлогодних не хочется…». И в разговоре выяснялось, что о заводе ДНС по сборке компьютерной техники под Артемом все слышали, а как он называется - не знают. Или, например, «Торгово-промышленная компания Цзисинь», которая одела в кроссовки каждого пятого россиянина (извините, утрирую). А «Си Айс» (торговая марка «Планета витаминов»), накормив мороженными овощами-ягодами нас, с 2011 года стремительно зашагала по российским регионам. Или ООО «Джей Рус», что уже 11-й год снабжает нас индийским чаем в приморской упаковке. По собственникам и не разберешь - то ли китайские, то ли российские, то ли индийские. Но сегодня они бесперебойно наполняют прилавки магазинов и перерабатывающие производства оптовыми поставками продовольствия из Китая и других стран. Но они, увы, остаются в тени.

Вот уже 10 лет наша Бизнес-Премия «навязывает» открытость приморскому бизнесу. Тестирование показателей компаний идет без их согласия, но для победы в общественно значимом конкурсе все-таки нужна публичность. И мое глубокое убеждение, что именно публичность помогает успеху компании, продвигает проекты, служит страховкой от наездов и коррупционеров.

Ну и еще одна примета времени проявилась в полуфинале: эксперты дружно голосовали за компании и персоны, за спиной которых значится тот или иной проект. Даже если у других и показатели лучше, и заслуг больше. Спрос на новые проекты – он и у банкиров, и у строителей, и у энергетиков, и у других. Без реализации новых проектов экономика Приморья оказалась в депрессии. А потому ставим на точки роста – у участников X Бизнес-Премии они есть.

Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru.