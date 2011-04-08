Попытка подкупить оганизаторов конкурса «ПРОФМАРКА» опять провалилась

1 апреля во Владивостоке завершилось народное голосование «ПРОФМАРКА 2011: Товары и услуги класса Premium». Один из участников пытался предложить оргкомитету 3 млн рублей за первое место в номинации. Однако организаторы отказались от денег и заявили, что любовь потребителя купить невозможно.

Уже не первый случай, когда участники конкурса «ПРОФМАРКА» пытались предложить оргкомитету деньги за место. Первый прецедент попытки подкупа произошел в голосовании «Точки общественного питания». Оргкомитет конкурса заявляет, что никогда не фальсифицировал данные и пресекал подобные попытки «покупки» мест.

«Взятки за места совершенно противоречат целям конкурса и всей нашей работе. Мы прикладываем много усилий по проверке голосов, чтобы получить максимально честные результаты. Поэтому подкуп вообще немыслим, - комментирует Владимир Барышев, руководитель проекта «ПРОФМАРКА». – ПРОФМАРКА – это народное голосование. Для нас важны голоса потребителей, без них не возможен конкурс. Махинации с местами смогут отпугнуть голосующих, и наш Конкурс прекратит существование. Все же многие компании не хотят считаться с народным мнением, как они заявляют: «Мы сами знаем, что мы лидеры рынка», хотя результаты голосования показывают обратное».

Реальная оценка жителей Владивостока в отрасли «Товары и услуги класса Premium» будет оглашена на Церемонии награждения 15 апреля в караоке-баре SanRemo.

В отрасли «Товары и услуги класса Premium» проголосовало более 9 000 жителей г.Владивостока. Более 100 компаний, работающих на рынке «класса Premium» Приморья, были разделены на 13 номинаций и представлены на суд потребителей.