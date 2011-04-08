www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 57.35 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Попытка подкупить оганизаторов конкурса «ПРОФМАРКА» опять провалилась

08 Апреля 2011, 01:05 | Приморье

1 апреля во Владивостоке завершилось народное голосование «ПРОФМАРКА 2011: Товары и услуги класса Premium». Один из участников пытался предложить оргкомитету 3 млн рублей за первое место в номинации. Однако организаторы отказались от денег и заявили, что любовь потребителя купить невозможно.

Уже не первый случай, когда участники конкурса «ПРОФМАРКА» пытались предложить оргкомитету деньги за место. Первый прецедент попытки подкупа произошел в голосовании «Точки общественного питания». Оргкомитет конкурса заявляет, что никогда не фальсифицировал данные и пресекал подобные попытки «покупки» мест.

«Взятки за места совершенно противоречат целям конкурса и всей нашей работе. Мы прикладываем много усилий по проверке голосов, чтобы получить максимально честные результаты. Поэтому подкуп вообще немыслим, - комментирует Владимир Барышев, руководитель проекта «ПРОФМАРКА». – ПРОФМАРКА – это народное голосование. Для нас важны голоса потребителей, без них не возможен конкурс. Махинации с местами смогут отпугнуть голосующих, и наш Конкурс прекратит существование. Все же многие компании не хотят считаться с народным мнением, как они заявляют: «Мы сами знаем, что мы лидеры рынка», хотя результаты голосования показывают обратное».

Реальная оценка жителей Владивостока в отрасли «Товары и услуги класса Premium» будет оглашена на Церемонии награждения 15 апреля в караоке-баре SanRemo.

В отрасли «Товары и услуги класса Premium» проголосовало более 9 000 жителей г.Владивостока. Более 100 компаний, работающих на рынке «класса Premium» Приморья, были разделены на 13 номинаций и представлены на суд потребителей.

Автор: Анастасия Сорокина
Теги:



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru