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Идентификация кодом
Миллионы крупных и мелких производителей в мире непрерывно размещают штрихкоды на упаковках своих товаров, которые считываются и распознаются сканерами ежедневно в процессе торговли. Специалисты прогнозируют, что в ближайшем будущем штрихкодами начнут активно пользоваться и потребители для поиска информации, выбора и закупок товаров через Сеть Интернет.
Благодаря штрихкодам создается единая система общения производителей, переработчиков, логистических компаний, торговых организаций - всех, кто учитывает объекты в цепях поставок. Штрих- код имеет множество сфер применения, в их числе - идентификация товаров, инвентаризация, маркировка грузов и т.д.
Досье «ЗР»
Штриховой код (штрихкод) - это последовательность черных и белых полос, представляющая некоторую информацию в удобном для считывания техническими средствами виде (Википедия). Присвоением штрихкодов занимается международная некоммерческая и неправительственная организация - Ассоциация GS1, созданная в 1977 году. Присвоение штрихкодов является необязательной процедурой и осуществляется на платной основе. Ассоциация автоматической идентификации ЮНИСКАН / GS1 Russia как член GS1 является единственной организацией товарной нумерации - представителем GS1 на территории РФ. GS1 предоставила ЮНИСКАН / GS1 Russia право использования товарного знака «GS1» в РФ.
Подробнее о штрихкодах «ЗР» рассказала руководитель Центра интеллектуальной собственности Приморской торгово-промышленной палаты Раиса ПАК.
- Существует множество различных стандартов штрихкода. Каждый из них имеет свои ограничения. В общем случае, чем больше данных закодировано штрихкодом, тем длиннее он будет. Сканеры штрихкода также имеют ограничения размера считываемого штрих-кода, что может также повлиять на размер штрихкода в конкретных приложениях.
Штрихкод обычно используется для быстрого и надежного ввода данных, увеличивает производительность. Наиболее распространенные области, в которых используются штрихкоды:
пункты продаж - для учета проданных товаров;
инвентаризация - на складах для учета товара;
доставка - для маркировки начиная от писем и заканчивая большими грузами;
идентификация - удостоверения личности работника;
системы регистрации времени - для регистрации прихода и ухода с работы работников, при автоматическом расчете зарплаты;
упаковка - для идентификации номера партии, серийного номера и информации о доставке;
сбор данных - для быстрого внесения в компьютерную базу данных, например медицинских бланков.
Кстати, штрихкод теперь могут получить не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели.
В России с открытием супермаркетов, крупных торговых предприятий с оптовыми и розничными точками также стало невозможно обеспечить учет товаров и глобальный контроль их перемещения без штрихкодов.
Штриховой код и современная упаковка - два неразделимых элемента, сопровождающих любой товар, который достоин именоваться товаром. Без штрихкодов в скором будущем для наших товаропроизводителей не будет выхода не только на внешний, но и на внутренний рынок. Торгово-розничная сеть, особенно склады и супермаркеты, предъявляют все более высокие требования к качеству печати и нанесению штрихового кода на упаковку и этикетку, не испытывая никакого желания тратить время на продукцию без штрихкода. В основном это связано с тем, что все больше оптовиков и крупных магазинов используют в своей деятельности современные средства автоматизации товародвижения, складского учета, продажи на основе технологий штрихового кодирования.
- Будут ли какие-то изменения в российских штрихкодах в связи с вступлением РФ В ВТО?
- В связи с вступлением России в ВТО, подписанием соглашения о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Европейским Союзом, присоединением России к международной конвенции о гармонизированной системе описания и кодирования товаров, наконец, с развитием внутреннего рынка все большее значение приобретает внедрение единой системы идентификации товаров штриховыми кодами.
Очень важно понимать, что только штрихкод товара, который официально получен через Ассоциацию «ЮНИСКАН/ГС1 РУС», обеспечивает уникальность номера товара (штрихкода), дает возможность любому заинтересованному лицу по штрихкоду товара мгновенно получить доступ к полной и актуальной информации о товаре и его производителе через соответствующие информационные системы или сеть Интернет.
Согласно правилам международной Ассоциации товарной нумерации GS1, в каждой стране может быть только одна национальная организация, полномочная присваивать предприятиям номера штриховых кодов. В России такой организацией является Ассоциация автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС».
- И как получить штриховые коды стандарта EAN/GS1?
- Приморская торгово-промышленная палата является представителем Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» на территории края. Поэтому, любому предприятию для получения штриховых кодов на производимую продукцию необходимо обратиться в Центр интеллектуальной собственности Приморской ТПП.
Использование штриховых кодов является делом добровольным и определяется только потребностью использования технологии штрихового кодирования. Вступление России в ВТО ничего не меняет с точки зрения обязательности использования. Но подавляющее большинство товаров, обращающихся на международном рынке, имеет штрихкод. С введением новых норм на безопасность продуктов питания, товаров народного потребления и компонентов сырья, из которого все изготовлено, наличие штрихового кода может потребоваться при экспорте продукции. Отсутствие последнего создаст большие проблемы у многих российских производителей товаров, а также у поставщиков сырья, большинство из которых до сих пор штрихового кода не имеют.
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