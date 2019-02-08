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Заявки на участие в XV Бизнес-Премии Приморского края принимаются до 7 марта
Организационный комитет Бизнес-Премии «Компания и менеджер года Приморского края» приглашает предпринимателей принять участие в юбилейном ежегодном конкурсе по итогам 2018 года
Конкурс будет проходить в несколько этапов:
1.02-18.02.2019 г. – подготовительный этап: формирование Оргкомитета, Экспертного совета, состава партнеров и спонсоров конкурса;
19.02.2019 г. – официальный старт Бизнес-Премии Приморского края;
27.02-18.03.2019 г. – формирование шорт-листа ТОП-25 по номинациям Премии;
19.03-02.04.2019 г. – полуфинал, голосование в 1-м круге по спискам ТОП-25.
02.04-23.04.2019 г. – финал, голосование во 2-м круге ТОП-4.
24.04.2019 - проведение Церемонии награждения победителей.
Номинации Бизнес-Премии
Бизнес-Премия проводится по итогам прошедшего года традиционно в четырех номинациях:
«Компания года Приморского края»
«Менеджер года Приморского края»
«Социально ответственный бизнес Приморского края»
«Развивающийся бизнес Приморского края»
При выявлении победителя учитываются основные показатели эффективности компаний: рост объема производства, валовой выручки и прибыли от продаж к предыдущему году, отсутствие просроченной задолженности по налогам и заработной плате, социальные пакеты для своих работников и участие в социальных проектах Приморья.
Условия участия в конкурсе
По итогам отчетного года формируются шорт-листы ТОП-25 по каждой номинации.
Основные критерии отбора строятся на показателях эффективности бизнеса в минувшем году к уровню предыдущего:
- общая рентабельность деятельности,
- динамика выручки от продаж,
- изменение прибыльности продаж,
- величина чистой прибыли за два последних года.
Дополнительные требования по каждой номинации указаны в Положении на официальном сайте Бизнес-Премии DV-rating.ru.
Лауреаты и обладатели Бизнес-Премии определяются в процессе голосования членов специально созданного Экспертного совета и открытого голосования жителей Приморского края (на веб-сайте Премии и с помощью специальных бюллетеней для голосования, опубликованных в газете "Золотой Рог").
Премия носит публичный характер и проводится на условиях открытости и гласности, которые подразумевают широкое освещение ее проведения и итогов в СМИ. Конкурс проводится на безвозмездной основе - компании не платят взносы за участие и не несут дополнительных расходов на экспертизу.
Торжественная церемония награждения состоится в конце апреля 2019 года
Предложения по участию в конкурсе и его проведении направлять организаторам по тел.: +7 (423) 245-0394, 245-0485, e-mail: priem@zrpress.ru.
Форма заявки на участие в Бизнес-Премии Приморского края.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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