Заявки на участие в XV Бизнес-Премии Приморского края принимаются до 7 марта

Организационный комитет Бизнес-Премии «Компания и менеджер года Приморского края» приглашает предпринимателей принять участие в юбилейном ежегодном конкурсе по итогам 2018 года

Конкурс будет проходить в несколько этапов:

1.02-18.02.2019 г. – подготовительный этап: формирование Оргкомитета, Экспертного совета, состава партнеров и спонсоров конкурса;

19.02.2019 г. – официальный старт Бизнес-Премии Приморского края;

27.02-18.03.2019 г. – формирование шорт-листа ТОП-25 по номинациям Премии;

19.03-02.04.2019 г. – полуфинал, голосование в 1-м круге по спискам ТОП-25.

02.04-23.04.2019 г. – финал, голосование во 2-м круге ТОП-4.

24.04.2019 - проведение Церемонии награждения победителей.

Номинации Бизнес-Премии

Бизнес-Премия проводится по итогам прошедшего года традиционно в четырех номинациях:

«Компания года Приморского края»

«Менеджер года Приморского края»

«Социально ответственный бизнес Приморского края»

«Развивающийся бизнес Приморского края»



При выявлении победителя учитываются основные показатели эффективности компаний: рост объема производства, валовой выручки и прибыли от продаж к предыдущему году, отсутствие просроченной задолженности по налогам и заработной плате, социальные пакеты для своих работников и участие в социальных проектах Приморья.





Условия участия в конкурсе

По итогам отчетного года формируются шорт-листы ТОП-25 по каждой номинации.

Основные критерии отбора строятся на показателях эффективности бизнеса в минувшем году к уровню предыдущего:

- общая рентабельность деятельности,

- динамика выручки от продаж,

- изменение прибыльности продаж,

- величина чистой прибыли за два последних года.

Дополнительные требования по каждой номинации указаны в Положении на официальном сайте Бизнес-Премии DV-rating.ru.

Лауреаты и обладатели Бизнес-Премии определяются в процессе голосования членов специально созданного Экспертного совета и открытого голосования жителей Приморского края (на веб-сайте Премии и с помощью специальных бюллетеней для голосования, опубликованных в газете "Золотой Рог").

Премия носит публичный характер и проводится на условиях открытости и гласности, которые подразумевают широкое освещение ее проведения и итогов в СМИ. Конкурс проводится на безвозмездной основе - компании не платят взносы за участие и не несут дополнительных расходов на экспертизу.



Торжественная церемония награждения состоится в конце апреля 2019 года

Предложения по участию в конкурсе и его проведении направлять организаторам по тел.: +7 (423) 245-0394, 245-0485, e-mail: priem@zrpress.ru.

Форма заявки на участие в Бизнес-Премии Приморского края.