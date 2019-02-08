В Приморье печально известных косаток и белух выпустят на свободу

"...мертвые животные будут плавать по всей бухте, но похоже это и нужно..."

После очередной зарубежной информационной атаки, следственный комитет России решил выпустить животных на погибель, владельцы животных пытаются спасти их от действий силовиков.

Сегодня косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя в Приморском крае, выпустят на свободу. Как заявляют в Следственном комитете РФ, сейчас принимаются все меры по возвращению животных в естественную среду обитания. Кроме этого, по факту жестокого обращения с морскими млекопитающими возбуждено уголовное дело.

Как говорится на сайте ведомства, в ходе расследования уголовного дела по факту незаконной добычи на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих, были выявлены новые факты. Так, следователями было установлено, что за косатками и белухами в центре адаптации ведется ненадлежащий уход, а их условия содержания оставляют желать лучшего. В связи с этим следственными органами СК России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

"Принимаются меры по возвращению всех морских млекопитающих в естественную среду обитания", — говорится в сообщении ведомства.

Если это произойдет...

Если это случится, то мертвые животные будут плавать по всей бухте, но похоже это и нужно было американским и международным организациям. Накануне американские экологи подтвердили передачу в США генетических образцов, которые приморское погрануправление изъяло в бухте Средней. Эти данные по заявлениям американских лоббистов должны помочь им изменить российское законодательство в области рыболовства в интересах США.

Представители международной природоохранной организации со штаб квартирой в Калифорнии Чарльз Виник и ряд других иностранных граждан требуют от российского правительства и президента Владимира Путина «ввести постоянный запрет на отлов китообразных в любых целях». При этом заокеанские зоозащитники отмечают, что отборы проб, которые произвели пограничники в Приморье находятся в подконтрольных им лабораториях, а в качестве доказательств размещают фото и видео материалы, которые были отсняты силовиками в ходе оперативно розыскных действий.

Так первый фотоотчет с косатками из бухты Средней появился 25 января. Ровно через 6 дней после того, как пограничники провели спецоперацию в центре адаптации. Официально это были оперативные действия, однако, спустя месяц пограничное управление по Приморскому краю так и не выпустило пресс релиз по итогам розыскных мероприятий.

Зато на сайтах международных организаций, которые добиваются закрытия окенариумов, ситуации в бухте Средняя уделяется повышенное внимание. На своем сайте международные лоббисты разместили следующую информацию. «Помогли российским адвокатам в работе по прекращению отлова диких косаток и белух, предназначенных для содержания в неволе. IMMP помог составить русским защитникам юридические жалобы в российские правоохранительные органы. Наши усилия с нашими российскими друзьями увенчались успехом, когда российское правительство объявило в ноябре, что в 2019 году не будет выдано никаких разрешений на поимку косаток или белух, и, похоже, ограничило все такие будущие отловы. Обсуждаем освобождение одиннадцати косаток и 90 белух, находящихся сейчас в морских вольерах, которые были незаконно пойманы этим летом».





Между тем факт незаконной добычи млекопитающих на данный момент следственным комитетом России не подтвержден, но экологи из-за рубежа на такие мелочи внимания не обращают. В принципе понятно, что их глобальная цель - это давление на Россию, а вникать детализацию российского рыбного промысла они не обязаны.

Однако российские зоозащитники точно понимают, как правильно и методично работать с государственными и силовыми структурами. Не исключено, что они действуют по схемам, разработанным в США, так как в этих организациях есть специально обученные пиарщики, которые отработали схемы давления на правительства Японии, Мексики и ряда других стран Азии. В каждой из стран активно идет компания по спасению китов, тунцов. Так организация IMMP на своем сайте указывает проведение пяти кампаний. Например, тунцеловная кампания, хотя позиционируется она как спасение дельфинов. Суть проста: мексиканский, венесуэльский и колумбийский флот якобы губит тысячи дельфинов.

И здесь организация прямо указывает, что известная мировая сертификационная организация «Морской попечительский совет», ошибочно сертифицировала промысел тунца, выдав Мексике марку тунца «безопасный дельфин».

Чтоб понять объемы финансовых средств, которые стоят за этой возней не нужно обладать специальными данными. Для рынка США это несколько сотен миллионов долларов. Компании- производители тунца несут потери и готовы идти на компромисс с природоохранными международными организациями. Договариваются, как правило, только за деньги. Причем, деньги огромные. Так еще в 1990 году была разработана этикетка, которую покупают 800 производителей тунца в 76 странах мира.

Понятно, что с России таких денег взять нельзя. 11 косаток и 100 белух, которые добыты в России по выписанным Росрыболовствам действующим рыболовным билетам, не дадут нормально заработать этой международной организации, но сам факт того, что она вроде как на равных обращается к российскому президенту и правительству, уже такая пиар капитализация, что другие конкуренты в лице экологических организаций могут об этом только мечтать.

"Всплыл" сын Кусто

Письмо, которое сын Кусто отправил на имя президента неслучайно появилось только сейчас. По сути IMMP просто решило воспользоваться ситуацией, и перехватить инициативу своих конкурентов, которые с самого начала раскачивали ситуацию с российскими косатками. Если внимательно отследить американский след, то с 2015 года борьбу за «права мормлеков» вел Совет по морским млекопитающим. Его возглавлял Владимир Бурканов, который является сотрудником одной их частных компании США и государственной лаборатории США.

На странице этой компании размещена информация, что она работает в России, при этом на сайте этой фирмы прослеживается связь с компанией SeaWorld, которая владеет десятками косаток и контролирует несколько океанариумов. За этот бизнес нужно платить дань защитникам природы, поэтому на сайте SeaWorld указано, что на изучение косаток она выделяет гранты, причем за два года более миллиона долларов.

Часть этих денег безусловно попала в Россию, и на них велась кампания введения запрета лова мормлеков. Американской компании, которая владеет выращенными косатками в неволе, очень негодно, если Россия даже в теории могла бы поставить животных в мировые океанариумы. Это ударит по их прибыли, по стоимости акций на бирже. А вот для IMM не имеющим интереса в косаточном бизнесе, нет особой разницы кого кошмарить. Два года назад они с успехом кошмарили предпринимателей из Аляски.

Так, в 2017 на объектах SeaWorld от зарегистрированных инфекций легких погибают две косатки. Посещаемость 11 парков компании в период с октября по декабрь упала на 2,2 процента до 4,4 миллиона с 4,5 миллиона за тот же период год назад. В целом эти заведения с косатками посещают в год 22 миллиона человек.

Билеты на представления стоят около 100 долларов. Эта большие деньги даже для США. И компания-владелец животных получает неприятности от своих коллег экологов. «В соответствии с положениями Закона о защите морских млекопитающих эти косатки принадлежат народу Соединенных Штатов, а не SeaWorld, и мы имеем полное право на доступ к информации об их здоровье и благополучии», - заявляет Дэвид Филлипс из IMMP Института Земли.

Формулировки, что косатки из бухты Средняя не принадлежат компаниям, а принадлежат народу и государству, сегодня вбрасывают отдельные российские экологи. Точнее лица, которые работают на тех, кто сегодня зарабатывает, позиционируя Россию, как государство, в котором «мучают» животных. Никто не может отрицать, что, неволя для любого живого существа, это лишения. Но 22 миллиона американцев готовы платить за эту неволю деньги, и США не запрещает у себя содержание мормлеков для представлений.

Странно, что формулировки из США, дублируются в документах Амурской природоохранной прокуратуры, и в других заключениях государственных структур и силовых служб. Без преувеличения след «пятой колонны» сложно не заметить.

Ротация зарубежных идейных борцов против российского вылова в культурно-просветительских целях, возможно, объясняет и смену лидеров среди российских зоозащитников. Наверное, уже даже сами российские биологи перестали понимать, на кого они работают. Если раньше за животных боролись биологи члены совета по морским млекопитающим Ольга Шпак, Ольга Филатова, Владимир Бурканов, Дмитрий Глазов, то теперь их отодвинули в сторону общественники Дмитрий Лисицын и некий Вячеслав Козлов.

Последние двое - даже не биологи. Дмитрий Лисицын, как руководитель «Экологической факты Сахалина», уже был признан Министерством юстиции «иностранным агентом». Данный общественный деятель включился в «дело косаток» еще осенью прошлого года, так как международные перспективы от этой шумихи сулят лично ему высокие дивиденды. За защиту нерестовых рек Сахалина признание международных экологических организаций не получишь, а вот мормлеки - это другой уровень и другие бонусы.

Но, в этой истории каждый хочет реализовать свой личный проект.

«Российскому правительству и Российскому научному сообществу предлагается помощь в возвращении косаток и белух, содержащихся в настоящее время на базе передержки в бухте Средняя под Находкой, в их родные семьи. Полагаем, что российское правительство и научное сообщество имеет достаточно компетенции, чтобы руководить подобной операцией по выпуску китообразных, но с применением нашего практического опыта реабилитации и выпуска Кейко и других китообразных, шансы на успешный выпуск животных значительно возрастут», - пишет сын Кусто.

Лукавство Кусто очевидно. Российские ученые понимают, что стране предложили истратить сотни миллионов рублей на то, чтобы еще раз подтвердить, что нельзя вернуть адаптированных к неволе животных в природу. В случае с косаткой Кейко, которая упоминается в письме, эксперимент шел 7 лет, и животное умерло. Но страны, которые в нем участвовали, щедро оплачивали работу экспериментаторов.

Ожидаемо, что и нынешняя кампания против российского вылова косаток обернется для всех хорошим сборами евро и долларов, чего международные организации и не скрывают.

«Пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвований, чтобы поддержать нашу работу с российскими защитниками природных ресурсов, чтобы защитить российских косаток и белух и помочь вернуть пленных их семьям в океане», - призыв скинуться размещен в каждом разделе на сайте IMMP.





Но финансовый вопрос самый легко объяснимый в этой истории. России гораздо важнее понять, через какие инструменты и технологии, она оказалась вовлечена эту историю с «незаконным выловом», и кто умело дирижирует структурами, которые должны отстаивать суверенное право России самой определять, кого можно ловить, а кого нельзя.

"Это сделает Россию китовой убийцей"

Давайте вспомним, что в начале раздувания истории, многие российские экологи проигнорировали официальное сообщение Росрыболовства о том, что выписка билетов была в произведена на основании закона «О рыболовстве». Не заметили они и планов компаний, которые были утверждены и в которых указывалось, что часть животных будет поставлена в зарубежные океанариумы.

За экологами эту информацию проигнорировали в Амурской природоохранной прокуратуре, и печально, что большинство российских СМИ даже не удосужилось вникнуть и объективно представить ситуацию. Но, если журналисты не обязаны разбираться в тонкостях закона, то силовые структуры, точно должны понимать, расклад сил как внутри страны, так и за ее пределами.

И в этой части к отдельным силовикам больше вопросов, чем ответов. Так, самым «адекватным» оказался Следственный комитет по Приморском краю. После того, как в начале расследования результаты работы следователей постоянно выкладывались в социальных сетях, следователи быстро сориентировались в политической обстановке, и сотрудничество с специалистами по морским млекопитающим прекратили. Кому понравится, когда документы со штампами публикуются в социальных сетях на регулярной основе.

Более осторожной в формулировках стала и Амурская природоохранная прокуратура, особенно после того, как на одном из зарубежных сайтов появилась информация, что прокурор Александр Саблин на государственном уровне добивается введения запрета на лов мормлеков в России. Этого он как прокурор делать не может по закону.

Но апогеем стали оперативные мероприятия пограничного управления по Приморскому краю. После которых, кроме размещенных на зарубежных сайтах фото и видеоматериалов с оперативной операции, появилась информация, что отобранные и опечатанные оперативниками генетические материалы были отправлены в США, а лица, привлеченные силовиками, уже опубликовали некие результаты исследований этих проб без указания в какие лабораториях это было сделано.

Как объяснить, что после этих оперативных действий и непонятно где проведенных исследований образцов, для всего мира Россия стала страной, в которой животных довели до того, что с них слезает кожа. И за это позиционирование пограничное управление по Приморскому краю получило отдельную благодарность от зарубежных международных организаций. «Благодарим службу пограничной (береговой) охраны Федерального бюро безопасности (ФСБ) России, за их усилия по защите диких косаток и белух», - благодарит сайт IMMP.

Что будет дальше сложно сказать. Ситуацию никто предсказать не может. Одно ясно, что Россия пока не в состоянии адекватно держат удар извне, а животные в результате экстренного выпуска скорее всего погибнут, что сделает Россию китовой убийцей.