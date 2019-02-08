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Еще один многоквартирный долгострой сдан в Приморье
Этот проблемный объект с привлечением средств дольщиков строился во Владивостоке с 2010 года
В первых числах февраля сдан в эксплуатацию многоквартирный дом по улице Завойко, 4А во Владивостоке, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как сообщили в Инспекции регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства, строительство дома с участием 146 граждан-дольщиков завершилось в декабре, а в первых числах февраля он был сдан в эксплуатацию.
Строить этот, в последующем проблемный, объект начали в 2010 году, завершение планировалось в 2015-м. По информации инспекции, застройщик – ООО ИФК «Развитие» – неоднократно переносил сроки завершения строительства. В 2017 году работы на объекте были полностью приостановлены в связи с тяжелым финансовым положением застройщика.
В начале 2018 года участники долевого строительства обратились в администрацию Приморского края с просьбой оказать содействие в достройке жилого дома.
«Была сформирована рабочая группа, состоящая из представителей инспекции, прокуратуры Первореченского района, администрации Владивостока, застройщика и инициативной группы дольщиков», – сообщил и.о. руководителя инспекции стройнадзора Вячеслав Рябов.
Средства, необходимые для завершения строительства, у застройщика отсутствовали. Был создан потребительский кооператив «Содействие строительства жилого дома» и собраны дополнительные средства. В сентябре 2018 года подрядные организации приступили к строительно-монтажным работам. Администрация края, в свою очередь, пошагово направляла инициативную группу и контролировала исполнение застройщиком каждого принятого решения. Теперь дом сдан в эксплуатацию.
Напомним, решение проблем обманутых дольщиков в Приморье находится на личном контроле у Губернатора Олега Кожемяко. Чтобы помочь приморцам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, по поручению Губернатора в бюджете региона предусмотрели почти 1,2 миллиарда рублей: почти 590 миллионов пойдет на докапитализацию Корпорации развития жилищного строительства края – организация займется достройкой трех проблемных объектов во Владивостоке, еще более 550 миллионов рублей получат сами обманутые граждане. Также был принят краевой закон, по которому будут направлены выплаты дольщикам жилого комплекса «Солнечная долина» в поселке Трудовое и дома на Кипарисовой, 26 во Владивостоке.
Также участники долевого строительства могут получить бесплатную юридическую помощь.
Фото – Герман Катаев
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