Александр Логинов: Сервисы должны быть удобны и доступны

Директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» рассказал, как будет протекать цифровизация экономики в регионе и какие инфраструктурные проекты будут реализованы оператором в ближайшей перспективе

Цифровая трансформация с каждым годом оказывает все большее влияние на российскую экономику, полностью меняя облик традиционных отраслей. Беспилотный транспорт, платформы виртуальной реальности и биометрии, дистанционное образование, «умный» город, телемедицина - без внедрения этих цифровых экосистем уже невозможно представить поступательное развитие громадных территорий российского Дальнего Востока.

«Ростелеком» готов выступить партнером бизнеса и открыть новые возможности за счет использования новых технологий, цифровых решений, а самое главное - уже готовой современной телеком-инфраструктуры. Директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ рассказал, как будет протекать цифровизация экономики в регионе, какие инфраструктурные проекты будут реализованы оператором в ближайшей перспективе, и по какому принципу он подбирает команду.

- Александр Евгеньевич, Дальний Восток - родной для вас регион. Вы родились в Якутии, карьеру в телекоме начали в этом же регионе, успели поработать в Хабаровске и Приамурье, а два года назад возглавили макрорегиональный филиал ПАО «Ростелеком». Какие задачи пришлось решать в первую очередь?

- Дальний Восток - действительно особенный регион: с одной стороны, это 38% территории РФ, с другой - здесь живет всего 4% населения. И эта особенность очень сильно влияет на бизнес, в том числе телекоммуникационный. Если говорить о нашей компании, то базовая задача - это развитие телекоммуникационной инфраструктуры. На такой большой территории все жители должны иметь абсолютно равные условия для доступа к информационным ресурсам. Одинаково комфортно в плане коммуникаций должны чувствовать себя жители как региональных центров, так и небольших населенных пунктов.

Сейчас мы реализуем проект, который является ключевым не только для нашей компании, но и для страны в целом - это строительство оптоволоконной сети на Курильские острова. Мы связываем оптоволоконной сетью острова Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан. В самое ближайшее время там станут доступны телекоммуникационные услуги: интерактивное телевидение, виртуальные сервисы, онлайн-услуги.

Мы стараемся тщательно прорабатывать и реализовывать каждый проект как комплексную задачу в сфере опережающего развития Дальнего Востока. Настоящим прорывом стал запуск подводной линии связи «Сахалин - Магадан - Камчатка» в 2016 году, а уже в начале 2019 года мы запустим ВОЛС на Курильские острова. Мы построили еще одну оптическую магистраль «Углегорск - Совгавань», которая связала материк с островом Сахалин. Это в два раза повысит устойчивость сети в Сахалинской области и создаст дополнительный резерв для подводной линии «Сахалин - Магадан - Камчатка».

Что касается Курил, то глубоководная магистраль обеспечит острова качественными современными телекоммуникационными услугами, включая высокоскоростной безлимитный доступ в интернет, откроет совершенно новые перспективы обмена информацией. Это придаст дополнительный импульс для экономического и социального развития региона.

Строительство новых линий связи позволит решить вопрос дефицита современных услуг связи для населения, бизнеса и госсектора дальневосточного региона.

Следует отметить и еще один проект - строительство оптоволоконной линии в город Удачный в Якутии. Мы построили вокруг всех горно-обогатительных предприятий группы компаний АЛРОСА оптоволоконную сеть и связали Мирный, Чернышевский, Айхал и Удачный. В данный момент идет грандиозная стройка - из города Мирный мы тянем оптоволоконную сеть в сторону Вилюйска. Запустили сеть в селе Сунтар, идем в Нюрбу.

В Хабаровском крае реализуется проект совместно с правительством края - заходим в населенные пункты, где численность жителей более 500 человек. Всего по плану на 2018 год у нас 28 таких поселений. Работы начались в 2017 году, тогда подключили 18 населенных пунктов в центральной и южной частях Хабаровского края. Проект продолжим и в следующем году.

Большую стройку мы начали на севере Магаданской области по проекту «Палатка - Усть-Омчуг - Омчак». Она позволит получить современные услуги связи не только жителям, но и бизнесу - качественную связь получат крупнейшие золотодобывающие предприятия региона.

Запуск проекта «Цифровая территория Мичуринское» в Хабаровском крае - первое цифровое село в России. Фото ПАО «Ростелеком»



Сервисы должны быть удобны и доступны

- Те проекты, о которых вы сказали, - это, в первую очередь, решение инфраструктурных задач. А какие направления бизнеса были ключевыми в 2018 году для «Ростелекома» на Дальнем Востоке?

- Помимо инфраструктуры, мы предлагаем новые цифровые решения. Наша задача - сделать так, чтобы вы фокусировались только на основных бизнес-процессах. Мы предлагаем не просто услуги, а сервисную модель. Она позволяет экономить на строительстве собственной инфраструктуры, выделенном штате узкоспециализированных профессионалов, обслуживании инфраструктуры и других непрофильных для бизнеса направлениях.

Практически все предприятия в том или ином виде используют цифровые процессы (обработка и аналитика данных, взаимодействие с клиентами и партнерами), и сейчас у вас появляется больше возможностей. «Ростелеком» предоставляет клиентам облачные сервисы, начиная от голосовых сервисов, таких, как виртуальная АТС, и заканчивая продуктами, связанными с обработкой и хранением данных в виртуальном ЦОД. Для бизнеса у нас целый комплекс услуг: «Виртуальная АТС», «Управляемый Wi-Fi», «Виртуальный ЦОД», «Видеонаблюдение».

Отдельное место занимают защитные системы, которые компания предлагает клиентам. Многие предприятия, в том числе крупные, сталкиваются с хакерскими атаками, и «Ростелеком» готов взять клиентов под защиту и предложить комплекс облачной информационной безопасности. Если вчера на недоступность электронных сервисов или потерю информации можно было смотреть как на досадное недоразумение, то завтра это может обернуться ущербом в размере годового бюджета. В «Ростелекоме» действует специализированный центр киберзащиты, где сотрудники круглосуточно следят за безопасностью. Цифровая революция меняет правила, но не меняет главного подхода - сервисы должны быть удобны и сверхбезопасны.

Еще одно перспективное направление - повышение доступности финансовых услуг. В этом году Банк России и «Ростелеком» договорились о сотрудничестве в области повышения доступности финансовых услуг для россиян, проживающих на отдаленных, труднодоступных и малонаселенных территориях.

В десяти пилотных населенных пунктах Приморья «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом точки доступа к банковским услугам на базе почтовых отделений или различным вариантам «облегченного» банковского обслуживания вне подразделений с использованием автоматизированных устройств Почта Банка. Этап тестирования продлится первый квартал будущего года, по окончании которого планируется подготовить отчет об эффективности использованных технических и организационных решений для оценки перспектив их тиражирования в других регионах.

- Проекты, о которых вы говорите, действительно, очень масштабные, требующие включения в процесс большого количества специалистов. В чем, на ваш взгляд, залог успеха?

- Конечно, любая грандиозная задача всегда воспринимается как вызов. Но мы уже привыкли к таким масштабным проектам, и сотрудники их очень позитивно воспринимают. Конечно, иногда приходится работать без выходных и праздников. Но достигнутый эффект всегда стоит этих затрат.





Церемония подписания соглашения о создании «Умного города» в Якутии. Фото ПАО «Ростелеком»

О команде

- Большие проекты - это всегда командная работа. В связи с этим - вопрос: как вы подбираете команду, произошли ли в ней какие-то изменения за последние два года?

- Работа с людьми - это главное, чем должен заниматься любой руководитель. И, безусловно, этому я уделяю основную часть своего рабочего времени. Конечно, в команде происходят изменения, но я склонен к тому, чтобы развивать действующих сотрудников. Первое, что я делаю - даю возможность людям проявить себя, получить возможность остаться в компании и действовать вместе.

- Не боитесь ли вы, что, получив в компании федерального уровня самые современные компетенции, сотрудники уйдут?

- Текучесть кадров, безусловно, существует. И я очень рад, если сотрудники идут вперед. Внутри компании у нас много возможностей, которые позволяют людям развиваться: Институт тренеров, программа «Клуб молодых руководителей», который готовит молодежь к более высоким позициям в компании. Но удержать всех - невозможно, да, наверное, и не нужно. Сегодня все без исключения компании нашей отрасли, а особенно на Дальнем Востоке, испытывают дефицит кадров. Поэтому к тому, что люди развиваются, получают хорошие компетенции и идут дальше, я отношусь спокойно. Особенно, если это карьерный рост. Удержать сотрудников насильно нельзя. Другое дело, что надо дать возможность развиваться внутри.

- Немаловажный фактор для удержания - это мотивация. Как вы мотивируете сотрудников?

- Никто не отменял денежного вознаграждения - у нас хороший компенсационный пакет. Очень важен, на мой взгляд, микроклимат в компании, корпоративная культура. Это, безусловно, то, что удерживает сотрудников. Большое значение имеет и отношение руководителей к своим коллегам - ведь люди идут за конкретным человеком.

Еще один фактор в том, что каждый мотивирован по-разному. И наша задача - к каждому найти подход, дать ему то, что он хочет.

- Людям свойственно ошибаться. Как относитесь к ошибкам сотрудников?

- Кто никогда не падал, тот и не поднимался. У любого сотрудника должно быть право на ошибку - и у меня, и у моих коллег. Если жить в постоянном страхе, то никогда ничего не сделаешь нового. Право на ошибку в компании есть, в то же время есть возможность сделать что-то новое. Если говорить про развитие потенциала, у нас работает портал идей. Любой сотрудник может подать идею, мы ее рассматриваем и даем обратную связь. Сейчас у нас порядка полусотни проектов, трансформирующих компанию. Сотрудники видят изменения, и это мотивирует их креативно мыслить, давать новые идеи.

- Уже есть такие примеры, когда сотрудник вышел с предложением, и его новация оперативно была внедрена в жизнь?

- Таких проектов много. Можно быть инициатором идеи, можно возглавить какой-то проект. Моя задача - создать такую систему, внутри которой будут рождаться проекты, меняющие компанию к лучшему.

О лидерстве

- То есть, вы развиваете в своих сотрудниках не только профессиональные качества, но и личностные. Лидерство, например. Что, по вашему, такое лидерство и можно ли это качество привить?

- Меня часто спрашивают: лидером рождаются или можно воспитать в себе лидерские качества? Безусловно, можно и нужно воспитывать в себе харизму. Понятие «руководитель» не всегда равно понятию «лидер». Руководство - это все-таки формальный признак: руководителя назначают, и он имеет возможность давать поручения, контролировать их выполнение. Лидерство - это несколько иная история. Не обязательно быть руководителем, чтобы быть лидером. Лидер - это человек, который вдохновляет, воодушевляет, объединяет вокруг себя команду. Среди сотрудников сразу видно, кто является лидером. Идеальный вариант - когда происходит совпадение, и руководитель является лидером.

Мы, безусловно, делаем так, чтобы лидерские качества сотрудников развивались, и для этого есть разные проекты. Один из них веду я, это проект «Действуй». Его смысл заключается в том, что каждый работник может заявить о себе: написать эссе о том, как он видит свое развитие внутри компании. Я лично курирую развитие таких сотрудников, и, в первую очередь, уделяю внимание их лидерским качествам.

- На ваш взгляд, лидер - это лидер во всем? Или это качество важно исключительно для работы? В личной жизни, по-вашему мнению, лидерские качества помогают или мешают?

- Любому человеку нужен отдых, потому что та батарейка, которая работает, требует подзарядки вне стен офиса. Много бывает таких историй, когда яркий лидер и харизматичный руководитель продолжает так же вести себя и дома. Но бывает и наоборот, когда в семье человек дает возможность родным принимать решения. Это нормально, потому что находиться все время в ресурсном состоянии невозможно.

- Лидерство требует постоянной отдачи. Как вы восстанавливаете свои силы, так сказать, заряжаете батарейки?

- Трачу энергию: в первую очередь, это, конечно, занятия спортом, здоровое питание. Зарядка мозга - это чтение книг. Часто езжу по территориям, встречаюсь с представителями бизнеса и власти. Постоянная смена картинки помогает в работе.

Взгляд в завтра

- Давайте немного поговорим о будущем. За последние несколько лет появились такие понятия, как искусственный интеллект, блокчейн, большие данные. Эти направления «Ростелеком» планирует развивать?

- Мы многими направлениями уже занимаемся. Например, одно из самых интересных - это биометрическая система. Мы являемся оператором этой системы. Она представляет собой цифровую платформу, позволяющую удаленно идентифицировать человека по его биометрическим характеристикам. Это открывает совершенно новые возможности дистанционного получения множества цифровых услуг, «не выходя из дома».

Еще одно новое направление - это видеоаналитика. С помощью видеокамер мы можем определять, сколько и где людей прошло, в каком они были настроении, как их обслужили. Это дает большие возможности, в том числе, и для бизнеса. Конечно, будет развиваться кибербезопасность: уже принято решение о создании на Дальнем Востоке Регионального центра мониторинга и оперативного реагирования на инциденты в сфере информационной безопасности. Он будет заниматься экспертизой в вопросах кибербезопасности, способствовать формированию и усилению профессионального сообщества в регионе, росту привлекательности края для молодых специалистов и профессионалов в этой сфере.

Конечно, сразу возникает вопрос: где для всех этих инновационных проектов брать кадры. Об этом мы тоже думаем: на трех территориях взаимодействуем с ведущими вузами. Это ТОГУ в Хабаровском крае, Северо-Восточный федеральный университет в Якутии, Дальневосточный федеральный университет и Морской государственный университет им. Невельского в Приморье. Мы занимаемся со студентами, мои коллеги преподают, рассказывают о новых услугах и новых сервисах. Таким образом мы со студенческой скамьи готовим себе кадры.

Досье "Золотого Рога": Александр Евгеньевич Логинов родился 11 августа 1978 года. В 2000 году окончил Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и информатики по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение» и «информационные системы в экономике». В 2009 году получил степень «Мастер делового администрирования» (MBA) в Московском техническом университете связи и информатики. С 2004 года по август 2006 года занимал пост директора филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Саха (Якутия)» в ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». С августа 2006 года по ноябрь 2008 года работал директором Территориального управления № 1 Дальневосточного филиала ОАО «Ростелеком» с зоной ответственности по Амурской области. С августа 2008 года по март 2011 года занимал должность директора Территориального управления № 2 Дальневосточного филиала ОАО «Ростелеком». С апреля 2011 по март 2014 года возглавлял Амурский филиал ОАО «Ростелеком». С марта 2014 года занимал должность заместителя директора макрорегионального филиала «Урал» – директора по региональному развитию и руководил Пермским филиалом компании «Ростелеком». В октябре 2016 года назначен вице-президентом - директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».