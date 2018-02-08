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Правительство Китая зовет своих бизнесменов во Владивосток на Восточный экономический форум

08 Февраля 2018, 16:50 | Приморье
Китайское правительство поощряет решения предпринимателей отправиться в Приморье

Официальная церемония открытия Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества состоялась в среду, 7 февраля, в Харбине при участии заместителя Председателя Правительства РФ – Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и заместителя Премьера Государственного Совета КНР Ван Яна. Китайский вице-премьер выразил готовность к укреплению взаимодействия регионов двух государств, в том числе через событийные мероприятия. Об этом сообщило информационное агентство «Синьхуа». В мероприятии принял участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Выступая с приветственным словом, Ван Ян заявил, что Китай готов вместе с Россией прилагать усилия к обеспечению успешного проведения российско-китайского ЭКСПО. А также отметил, что китайское правительство поощряет решения отечественных предпринимателей отправиться в Приморье и принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В свою очередь, пригласил российские предприятия на первую Китайскую международную импортную ярмарку, которая пройдет в этом году в Шанхае, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в администрации Приморья.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. 

ВЭФ-2018 состоится 6-7 сентября 2018 года во Владивостоке на острове Русский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 
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Теги: владивосток  приморье  вэф  бизнес 



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