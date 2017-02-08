Вылов рыбаков Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 10 лет

Уловы сразу шести предприятий Приморского края превысили 70 тысяч тонн, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По информации департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья, суммарный вылов шести рыбодобывающих предприятий в 2016 году увеличился до 614,5 тысяч тонн. Рост к уровню 2015 года составил более 90 тысяч тонн.

«В прошлом году вылов ПАО НБАМР составил 173,5 тысяч тонн. ПАО ПБТФ – почти 124 тысяч тонн, ОАО ТУРНИФ – почти 92 тысяч тонн. Вылов ООО Ролиз составил 78 тысяч тонн, АО ДМП – более 75 тысяч тонн. ЗАО Интрарос добыла более 72 тысяч тонн», – отметили специалисты.

Вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 10 лет и составил 837 тысяч тонн, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.