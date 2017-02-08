Ученые Приморья предупреждают о потере России национальных квот в Мировом океане

Ближайшие годы станут знаковыми для российского присутствия в Мировом океане

Невысокая интенсивность промысла и уменьшение исследований в Мировом океане могут ослабить позицию России в ряде региональных рыбохозяйственных организаций. Вернуть российские суда в районы промысла, потеря которых под угрозой, могла бы государственная поддержка для компаний. О том, какие биоресурсы Мирового океана можно добывать в АТР, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал заместитель директора ТИНРО–Центра Алексей БАЙТАЛЮК.

- Алексей Анатольевич, в последнее время много говорится о присутствии российских рыбаков в Мировом океане. Но мало кто понимает, что это за район и как регулируется в нем рыболовство.

- Мировой океан - это водная поверхность Земли, окружающая материки и острова. Промысел на части водной поверхности - в 200-мильных зонах - регулируется национальными законодательствами, за их пределами – в открытых водах или районах вне национальных юрисдикций - многосторонними соглашениями или конвенциями. Говоря об открытых водах, надо отметить, что сегодня здесь нет ни одного района, который бы не покрывался действиями таких соглашений. Последним таким районом были воды северной части Тихого океана. Хотя здесь и существовал ряд соглашений, направленных на регулирование промысла и сохранение ряда водных биоресурсов, добыча большого количества действительно важных промысловых видов, например сайры, ничем не регулировалась. В том числе не было и мер, направленных на сохранение их запасов или управление промыслом. В 2014 году рядом стран, в том числе Россией, была ратифицирована Конвенция о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана. Россия входит и в ряд других региональных рыбохозяйственных организаций, например в южной части океана в Южнотихоокеанскую комиссию. Правда, в последнее время началось обсуждение целесообразности участия России в данной комиссии. Россия не ведет ежегодного устойчивого промысла в этой части океана, но это в конечном итоге может привести к снижению объемов квот, закрепленных историческим принципом.

- Получается, не ведешь промысел - теряешь право на добычу?

- Это одна из основных схем работы подобных комиссий. При отсутствии национального промысла страна вполне логично может ожидать уменьшение объема квот. Но разные комиссии допускают разные схемы сохранения права на добычу. В том числе через передачу национальных объемов другим странам.

- А где сегодня работают наши рыбаки? Еще 20 лет назад наши суда работали по всему Тихому океану…

- Сейчас промысел в открытых водах достаточно локален: дальневосточные рыбаки работают в Антарктике, в зоне АНТКОМ на добыче клыкача, в северной части Тихого океана (зона НПФК) на добыче кабан-рыбы и морского монаха. Здесь же активизируется промысел сайры. Хотя присутствие иностранных рыбаков в этом районе много выше - представители КНР, Японии, Республики Корея, Тайваня, а в последние годы и Вануату добывают кабан-рыбу, берикса, сайру, скумбрию, кальмара Бартрама. Для примера: в 2015 году в открытых водах северной части тихого океана иностранными пользователями было добыто около 150 тыс. тонн скумбрии.

- Рано или поздно государства, добывающие около 200 тысяч биоресурсов в районе действия комиссии НПФК поставят вопрос о квотировании, запасов, и Россия, почти не ведущая там промысел, окажется либо без квот, либо с минимальными долями. И это при условии, что мы, как вы говорите, прибрежное государство по отношению к этим запасам?

- Сейчас для принятия решений по мерам управления промыслом проводится оценка запасов сайры и скумбрии. Для сайры оценка должна быть завершена в 2017 году, и в этом же году возможно уже введение мер регулирования. В каком виде будут эти меры регулирования - национальные квоты, олимпийская система, ограничение промысловых мощностей – будут решать страны - члены комиссии. Если национальные квоты, то Росрыболовству придется решать вопрос о наделении ими отечественных пользователей.

- В каких случаях могут быть уменьшены национальные квоты?

- Отсутствие национального промысла, научной или хозяйственной деятельности. К сожалению, сегодня интенсивность добычи той же сайры в открытых водах российскими пользователями невелика, хотя исторически вылов здесь достигал нескольких десятков тысяч тонн.

Ранее российские компании вели тунцеловный промысел - что сегодня с ним? Потребитель любит консервы из тунцов, но в стране это исключительно импортная продукция.

Тунцеловный промысел - это хороший пример, как исчезает право на добычу в открытых водах. Последний раз российские суда вели промысел тунца в начале 90-х. Речь идет о промысле массовых видов небольших тунцов, именно эти виды ранее во времена СССР успешно вылавливались. Однако сейчас Россия не является участником ни одной комиссии, регулирующей промысел тунцов в Тихом океане.

- Какие перспективы в России на освоение запасов Мирового океана, на ваш взгляд?

- Если говорить об открытых водах, то пока все еще неплохие. Используя потенциал существующих региональных рыбохозяйственных организаций, в которые входит Россия, исторический опыт работы, наши рыбаки могут быть обеспечены хорошими стартовыми условиями. Росрыболовство прилагает довольно много усилий на переговорах, в том числе в Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана, чтобы обеспечить такие условия.

Юрий НУРМУХАМЕТОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.