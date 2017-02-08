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В Приморье суд не признал рыбацкое право имуществом
Приморский краевой суд посчитал, что судья ленинского районного суда г. Владивостока неправомерно приравнял выданное государством право на промысел биоресурсов к имуществу граждан, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, что скандальное постановление, которое кардинально могло повлиять на российскую рыбную отрасль, вынес Ленинский районный суд города Владивостока. Судья районного суда запретил местной рыбодобывающей компании осваивать квоты, выделенные ей государством. Веденный запрет на ведение промысла уже привел к тому, что арбитражный суд Сахалинской области вынес определение о начале процедуры банкротства.
Апелляционная инстанция 6 февраля рассмотрела жалобу рыбаков на первый в России арест права добычи биоресурсов в рамках имущественных претензий. Выступая в суде, рыбаки заявили, что постановление суда заведомо незаконно и необоснованно применением норм процессуального права. Юрист рыбаков Максим ЧАН заявил в процессе: «Право на добычу биоресурсов может быть ограничено только федеральным законом «О рыболовстве». Сегодня все биоресурсы являются федеральной собственностью, и компаниям дается только право добывать доли квот. Компания «Марин – Юнион» - самостоятельное юридическое лицо и не отвечает по обязательствам акционеров. При этом акционер, из-за претензий к которому арестовали право компании вести промысел, владеет всего небольшим пакетом акций».
Сторона обвинения в судебном заседании высказала альтернативное мнение. «Обвиняемый приобрел право собственности на квоты, - утверждал в суде представитель прокуратуры Приморского кракя. – Квоты были оценены в стоимостном выражении».
Однако доводы обвинения суд не поддержал. Скандальное постановление районного суда об аресте «права рыбаков на освоение долей квот» было отменено.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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