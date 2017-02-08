На Дальнем Востоке ведущие рыбные порты ждет серьезная перезагрузка

Во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском готовы инвестировать значительные средства в развитие перевалочной инфраструктуры. Дело за правительством, которое должно поддержать стивидоров в споре о собственности причалов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

ООО «Терминал Сероглазка» (входит в группу компаний «Норебо», подконтрольную рыбопромышленному холдингу «Карат») вложит 709 млн рублей в создание в Камчатском крае морского рефрижераторного терминала по комплексному обслуживанию рыбопромысловых судов и организации перевалки рефрижераторных и сухих контейнерных грузов.

Проект будет реализован в рамках свободного порта в Камчатском крае, резидентом которого стало ООО.

«Инвестиционный проект направлен на решение бизнес-задач рыбопромышленных предприятий Камчатского края и Дальнего Востока в комплексном обслуживании рыбопромысловых судов во время стоянки в порту и в рефрижераторных перевозках готовой рыбной продукции на экспорт минуя перевалку в портах Владивостока, Южной Кореи и Китая», - говорится в сообщении АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ).

В рамках проекта запланировано строительство холодильного комплекса проектной мощностью 15 тыс. тонн единовременного хранения, а также причальных сооружений, рефрижераторных площадок и складского комплекса. Завершение работ запланировано на 2027 год.

В настоящее время «Терминал Сероглазка» ведет деятельность по обслуживанию рыбодобывающих предприятий, в том числе обеспечивает снабжение и бункеровку судов, обработку, хранение, отправку и перевозку грузов.

В планах компании - увеличить до 800 тыс. тонн в год объем перевалки контейнерных грузов в порту Петропавловска-Камчатского, стать одним из крупнейших на Дальнем Востоке логистических центров доставки рыбной продукции с суммарным годовым оборотом рефрижераторных грузов свыше 300 тыс. тонн, а также создать современный крупный морской рефрижераторный терминал в регионе и организовать прямые поставки грузов Северным морским путем в порты стран АТР, Европы и США.

Досье "Золотого Рога": ООО «Терминал Сероглазка» зарегистрировано в сентябре 2015 года в Петропавловске-Камчатском. Единственным учредителем является АО «Норебо холдинг» (Мурманск), входящее в рыбопромышленный холдинг «Карат».

Напомним, что схожий проект запланирован к реализации ОАО «Владивостокский морской рыбный порт». Учрежденное стивидором АО «Владивостокский рыбный терминал» в ближайшее время планирует приступить к строительству холодильно-складского комплекса в рыбном порту мощностью 35 тыс. тонн вместо устаревшего, не работающего 10 лет. Общая стоимость проекта составляет 3,6 млрд рублей. Проект претендует на финансирование Фонда развития Дальнего Востока в 1,2 млрд рублей.

Благодаря этому грузооборот «Владморрыбпорта» в части рыбопродукции будет увеличен на 250-300 тыс. тонн в год. Проект будет реализован в рамках режима Свободного порта Владивосток. Инвестор планирует привлечь финансирование объемом 1,2 млрд рублей.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА уже озвучивал, что поток морских биоресурсов с Дальнего Востока в центральную часть страны сдерживает ветхость портовой инфраструктуры.

«Целый ряд проблем сдерживает перевалку ресурсов в морских портах и их дальнейшую поставку в центральную часть России. 75% причалов рыбных терминалов портов имеют критический износ, более 40% холодильных мощностей морально и физически устарели. 95% рефрижераторного подвижного состава, которым дальневосточная рыба доставляется в Москву, к 2020 году выйдет из эксплуатации», - говорил министр в Хабаровске на совместной коллегии Генпрокуратуры РФ и Минвостокразвития, где обсуждались вопросы развития рыбохозяйственного комплекса на Дальнем Востоке.

Минвостокразвития в прошлом году внесло в правительство пакет поправок о территориях опережающего развития, в том числе о возможности передачи причальных сооружений морских портов в собственность КРДВ (компания, управляющая проектом Свободного порта Владивосток и ТОР на Дальнем Востоке). «В правительстве уже прошло согласительное совещание по этому поводу. Поправки вносятся в Госдуму в осеннюю сессию работы парламента. Это позволит запустить проект по строительству нового холодильника во Владивостокском рыбном порту», - пояснял Галушка. Но на практике все выглядит еще очень туманно.

Напомним, что дискуссия вокруг судьбы ФГУП «Нацрыбресурс» (находится в ведении Росрыболовства, владеет причальными стенками) ведется уже несколько лет. Сторонники ликвидации предприятия или передачи его имущества в региональную собственность заявляют о том, что ФГУП неэффективно использует портовые гидротехнические сооружения (ГТС) в рыбных портах, держателем которых оно является.

Досье "Золотого Рога": ФГУП «Нацрыбресурс» было создано в соответствии с распоряжением правительства РФ в сентябре 1999 года для развития транспортно-логистической системы поставки рыбы и рыбопродукции на территорию России, восстановления и поддержания причалов и портовой инфраструктуры в рыбных терминалах морских портов для организации своевременного и качественного обслуживания рыбопромыслового флота. В настоящее время в его ведении находится около 130 портовых гидротехнических сооружений, в том числе 110 протяженностью около 17 км находятся на Дальнем Востоке.

Ряд дальневосточных регионов, в частности Магаданская и Сахалинская области, считают целесообразной передачу ГТС в региональную собственность. Так, в Магадане этот вопрос обсуждается с 2014 года. В регионе разработан проект, который предусматривает создание рыбного порта «Марчекан» на основе находящихся в ведении ФГУП объектов.

Олег КЛИМЕНКО.

Фото Kam-kray.ru

Газета "Золотой Рог", Владивосток.