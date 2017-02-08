В Приморье уничтожили около 10 тонн санкционных фруктов

В отношении предпринимателя составлен административный протокол, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ходе осмотра территории продуктовой базы сотрудники полиции обнаружили автомашину, в прицепе которой находились 720 картонных коробок с санкционной продукцией - яблоками. Общий вес продукции составил 9360 килограммов. Изъятая санкционная сельхозпродукция уничтожена.

В отношении предпринимателя составлен административный протокол по статье 10.3 КоАП РФ, нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции.

Осмотр проходил в рамках оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного распространения сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Уссурийску совместно со специалистами Управления Федеральной службы по фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.