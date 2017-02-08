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Президент лично проверил кредитование аграриев
Кредитование и страхование в сельском хозяйстве президент Владимир ПУТИН обсудил с председателем правления Россельхозбанка Дмитрием ПАТРУШЕВЫМ.
По итогам 2016 года среди российских кредитных организаций Россельхозбанк занимает лидирующие позиции на рынке кредитования отраслей агропромышленного комплекса: более 29 процентов всего рынка кредитования АПК и свыше 70 процентов рынка кредитования сезонных работ.
«Мы занимаем второе место по кредитному портфелю предприятий малого и среднего бизнеса и второе место по охвату нашей филиальной сети. Мы представлены в 80 регионах нашей страны», - подчеркнул председатель правления.
«Малый и средний бизнес в агрокомплексе или вообще?» - уточнил президент. «Везде», - ответил собеседник.
«И мы занимаем третье место по величине кредитного портфеля населения», - также добавил Патрушев. Общий кредитный портфель банка на 1 января 2017 года превысил 1,7 трлн рублей.
«Агропромышленный комплекс остается нашим главным стратегическим клиентом и партнером», - заметил председатель правления банка. Заемщикам АПК в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства в 2016 году выдано более одного триллиона рублей, что на 60 процентов выше, чем в 2015 году, сообщил он. На проведение сезонных полевых работ выдано 260 млрд рублей в 2016 году - на 37 процентов выше уровня 2015 года.
Особое внимание - работе с сегментом малого и среднего бизнеса, и объем кредитного портфеля здесь больше 500 млрд рублей. «Этой категории клиентов мы разработали и предлагаем специальные продукты, в том числе в партнерстве с государственными институтами в поддержке малого и среднего предпринимательства», - уточнил Патрушев. В Россельхозбанке кредитуется почти 300 тысяч фермеров и личных подсобных хозяйств.
«Прирост клиентских пассивов за 2016 год у нас превысил 400 млрд рублей, рост на 35 процентов, что существенно превышает среднерыночные показатели», - также заявил докладчик. Основной капитал был пополнен за счет первого проведенного на российском рынке размещения бессрочных рублевых облигаций двумя траншами на общую сумму 15 млрд рублей.
«Как вы оцениваете страховой рынок в области агропромышленного комплекса?» - поинтересовался глава государства. «Есть определенные проблемы, тем не менее, на мой взгляд, они решаемы, - заверил собеседник. - Самое главное, чтобы те компании, которые будут представлены на рынке страхования, не обманывали тех людей, которые готовы с ними работать, и если они уже получили страховую премию, при наступлении страхового случая они в состоянии были выплатить».
«Поэтому эта тема требует досконального изучения, постоянного внимания», - считает он. «Мы пять лет назад создали свою компанию - «РСХБ-Страхование», она уже достаточно неплохо функционирует на сегодняшний день», - оценил Патрушев.
В пакет услуг для аграриев включена возможность страхования как урожая, так и залогов, страховой защитой компании уже обеспечено 17% всех площадей сельхозкультур.
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