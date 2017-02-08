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"Миру" автограф необязателен
С 1 февраля карточки «Мир» Национальной системы платежных карт (НСПК) могут выпускаться банками без поля для автографа клиентов, рассказали «Известиям» участники рынка. Банки по-прежнему смогут выпускать карты и с полосой для подписи, но требовать от них этого уже никто не будет. Подпись на карте обычно используется для идентификации личности клиента, ее можно сверить с образцом в паспорте.
- Решение о необходимости размещения полосы для подписи принимает банк - эмитент карты, - уточнил представитель НСПК.
На том месте, где раньше было поле для подписи держателя карты (оборотная сторона «пластика»), должна будет располагаться надпись «Подпись не требуется», пояснили в НСПК. По словам представителя компании, поле для автографа стало атавизмом, перестав выполнять роль одного из инструментов защиты и проверки личности.
Правда, эти изменения не затронут кобейджинговые карты (совместная карта двух платежных систем), уточнил представитель НСПК. Дело в том, что карты с чипами во многих странах до сих пор не получили такого же широкого распространения, как в нашей. Поэтому до сих пор за рубежом зачастую проверяют наличие подписи на «пластике». Соответственно, кобейджинговые карточки, выпущенные «Миром» совместно с иностранными платежными системами, могут остаться с полосой для подписи. Наличие или отсутствие на таких картах панели для подписи — результат договоренностей двух платежных систем, отмечают в НСПК.
Еще одно изменение коснется голограммы на картах «Мир». Это изображение также давно уступило по степени защиты чипам. Впрочем, голограммы уйдут только с дебетовых и предоплаченных карточек.
Обе новации НСПК банкиры восприняли позитивно.
Начальник управления эксплуатации процессинга СДМ-банка Анна СТЕКОЛЬНИКОВА считает, что отмена обязательного наличия полосы для подписи и голограммы призвана высвободить пространство на картах и снизить издержки финансовых организаций на выпуск «пластика».
- Необходимость наличия подписи на карте в сегодняшних условиях сведена к минимуму, - соглашается директор по развитию карточных продуктов группы QIWI Людмила ВАУЛИНА. - В розничных магазинах при оплате картой кассиры уже давно не сверяют подписи на картах с паспортом, подавляющее большинство операций осуществляется просто с введением PIN-кода.
Она напомнила, что торговые точки, банки-эмитенты или сами держатели карт уже давно имеют возможность устанавливать лимит на суммы оплаты с карты без введения PIN-кода. Это позволяет обезопасить людей от несанкционированных денежных списаний. При всех покупках по карточкам в онлайн-среде подпись вообще не несет никакой функции - платежи подтверждаются, как правило, с помощью технологии 3D-Secure. Она предполагает, что для подтверждения операции держателю карты приходит SMS с уникальным цифровым кодом, после введения которого трансакция одобряется.
Избавление от полосы и голограммы даст как минимум экономию на технологических процедурах при выпуске заготовок пластиковых карт, а также позволит высвободить площадь на оборотной стороне «пластика», перечисляет плюсы начальник отдела эмиссии пластиковых карт Азиатско-Тихоокеанского банка Виталий СТРЕКАЛОВ.
- Согласен с тем, что полоса для подписи является своеобразным историческим рудиментом, доставшимся нам с тех времен, когда это действительно являлось одним из средств обеспечения безопасности пластиковых карт, - отметил Виталий Стрекалов. - Свободную площадь можно использовать для нанесения дополнительной информации. Например, о сервисах, программах лояльности, требующих графических идентификаторов непосредственно на карте.
Впрочем, «пластиковая реформа» НСПК все же имеет один небольшой минус, добавила Анна Стекольникова из СДМ-Банка: карты «Мир» будут отличаться от карт других международных платежных систем, что может усложнить инструкции для кассиров в торгово-сервисных предприятиях.
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