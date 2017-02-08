Экономика Приморья серьезно просела

Основные социально-экономические показатели Приморского края, характеризующие итоги 2016 года

2016 В % к 2015 Экономические индикаторы Индекс выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности x 96.6 Оборот организаций по хозяйственным видам экономической деятельности, млрд. рублей 1561.9 101.11) Индекс промышленного производства x 95.9 добыча полезных ископаемых x 92.0 обрабатывающие производства x 98.5 производство и распределение электроэнергии, газа и воды x 90.5 Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: скот и птица на убой (в живом весе), тыс. тонн 52.6 103.6 молоко, тыс. тонн 124.7 101.0 яйцо, млн. штук 350.7 101.0 Выполнено работ и услуг по виду деятельности «Строительство»2), млрд. рублей 66.2 108.5 Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади 485.7 97.4 Оборот розничной торговли, млрд. рублей 354.9 96.9 Объем платных услуг населению, млрд. рублей 132.9 84.9 Социальные индикаторы Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника

за январь - ноябрь: номинальная, рублей 35305.7 106.7 реальная, % x 100.1 Индекс потребительских цен на товары и услуги, декабрь 2016 к декабрю 2015, % 104.9 111.93) Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек 14.7 89.14) Естественная убыль населения (оценка), тыс. человек -2.6 1.7 раза Зарегистрировано преступлений, тыс. 39.2 82.6

1) В действующих ценах.

2) С января 2016 г. включая работы, выполненные хозяйственным способом.

3) Декабрь 2015 г. в % к декабрю 2014 г.

4) К соответствующему периоду.

Структурные изменения

в экономике

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 января 2017 года учтены 70.8 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Из их числа предприятия государственной собственности составляют 2%, муниципальной - 3, частной собственности - 89%.

Подавляющее большинство организаций края (82%) являются коммерческими структурами, самая распространенная форма - общество с ограниченной ответственностью. Их доля в общем числе организаций края всех организационно-правовых форм составляет 80%.

В городских округах сосредоточен 91% предприятий, в муниципальных районах - 9%.

Кроме того, в составе Статрегистра учтены 53.3 тыс. человек, на которых поступили сведения из регистрирующих органов о прохождении государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Из них 52% заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Производство товаров и услуг

Индекс выпуска продукции и услуг (оценка) по базовым видам экономической деятельности (промышленное и сельскохозяйственное производство, строительство, транспорт, розничная торговля) за 2016 год относительно 2015 года составил 96.6%.

Коммерческую деятельность отражает оборот организаций. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).

Оборот организаций всех видов хозяйственной деятельности за 2016 год составил 1561.9 млрд. рублей (в действующих ценах 101.1% к 2015 году).

Промышленное производство

В 2016 году промышленными организациями края отгружено продукции на 250.6 млрд. рублей. Наибольший удельный вес (69%) приходился на предприятия обрабатывающих производств.

Индекс производства промышленной продукции составил 95.9% к уровню 2015 года.

В добыче полезных ископаемых отмечено снижение производства на 8%. В 2016 году добыча угля сократилась на 9% по сравнению с прошлым годом, металлических руд - на 10%. Добыча прочих полезных ископаемых выросла на 22%.

В обрабатывающих отраслях наблюдался спад производства на 1.5%. В то же время рост промышленного производства был отмечен в следующих видах деятельности: металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (на 8.7%), производство пищевых продуктов, включая напитки (на 6.1%), производство обуви (на 3%), производство транспортных средств и оборудования (на 1.1%).

В выпуске товаров производственно-технического назначения наблюдался рост следующих видов продукции: щепы технологической (в 1.5 раза), шпона (на 10%), цемента (на 4%), блоков дверных (на 1%). Сократилось производство конструкций и деталей сборных железобетонных, товарного бетона, кирпича и раствора строительного, блоков оконных, паркета.

В 2016 году выпуск легковых автомобилей составил 76% к 2015 году.

В производстве вычислительной техники выпуск компьютеров снизился на 23%.

В производстве бытовой техники наблюдалось падение производства холодильников в 3.4 раза.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды отмечался спад на 9.5%. Было выработано 10 млрд. кВт-ч электроэнергии (на 13% меньше, чем за 2015 год) и 13.1 млн. Гкал тепловой энергии (на уровне прошлого года).

Сельское хозяйство

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели), по предварительным расчетам, составил 47.4 млрд. рублей (98.8% к уровню 2015 года в сопоставимой оценке). В структуре сельскохозяйственного производства на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 37%, хозяйств населения - 51, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - 12%.

Растениеводство. По уточненным данным, в 2016 году в хозяйствах всех категорий посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 434.7 тыс. га (на 5% больше, чем в 2015 году). Рост произошел в результате увеличения посевов зерновых и зернобобовых культур на 5.3 тыс. га (на 5%), сои - на 20.5 (на 9%), овощей открытого грунта - на 1.3 тыс. га (на 14%). При этом посевы картофеля снизились на 1.2 тыс. га, кормовых культур - на 5.7 тыс. га (на 4% и 12% соответственно).

Из общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур убрано 93% (в том числе ячменя - 99, пшеницы - 98, овса - 93, кукурузы на зерно - 92, риса - 91, гречихи - 78), сои - 90, картофеля - 93, овощей открытого грунта - 91%.

Сельскохозяйственные организации остаются основными производителями зерна (83% краевого объема) и сои (65%), хозяйства населения - картофеля и овощей (89% и 65% соответственно).

По сравнению с 2015 годом, в общем производстве зерна возросла доля кукурузы на зерно и овса, доля остальных культур сократилась.

Под урожай этого года вспахано 103 тыс. га зяби, что меньше прошлого года в 1.3 раза, и посеяно озимых на зерно и зеленый корм 109 га (меньше в 2.3 раза).

Животноводство. По состоянию на 1 января 2017 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 66.1 тыс. голов крупного рогатого скота (рост на 2% по сравнению с соответствующей датой 2016 года), из них 32.8 тыс. коров (на уровне прошлого года); 176.9 тыс. свиней (рост на 32%); 30.7 тыс. овец и коз (уменьшение на 4%); 4027.7 тыс. голов птицы (снижение на 3%).

В структуре поголовья на долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходилось 75% поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров - 78%), свиней - 23, овец и коз - 98, птицы - 20%.

В сельскохозяйственных организациях за год поголовье крупного рогатого скота сократилось на 4%, овец и коз - на 49, птицы - на 5%; поголовье свиней увеличилось на 39%.

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в 2016 году составили 5453 кг против 5551 кг в 2015 году, яйценоскость кур-несушек - 268 яиц против 276.

На долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходилось 28% общего объема производства мяса, 72 - молока, 29% - яиц.

Строительство

По предварительным данным, за 2016 год в крае за счет всех источников финансирования по­строено 6599 квартир об­щей площадью 485.7 тыс. м2 (на 2.6% меньше, чем в 2015 году). Ввод жилья населе­нием сократился на 22%; в общем вводе жилых домов его доля составила 41% (198.3 тыс. м2).

В сельской местности ввод жилья уменьшился на 5% и составил 78 тыс. м2 (16% введенного жилья по краю). Из него 89% жилья введено индивидуальными застройщиками.

В крае введены 3 дошкольных учреждения: одно за счет нового строительства - в Артеме на 200 мест - и два за счет реконструкции - в Шкотовском (на 120 мест) и Октябрьском (на 40 мест) районах.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 66.2 млрд. рублей, что на 8.5% больше 2015 года. Организациями малого предпринимательства выполнено 62% объема работ по краю.

Транспорт

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов деятельности в 2016 году составил 13.2 млн. т (90% к уровню 2015 года), грузооборот - 503.3 млн. т-км (91%).

Перевезено автомобильным транспортом общего пользования, без учета микропредприятий, 54.3 млн. пассажиров (87% к 2015 году); пассажирооборот составил 789 млн. пасс-км (79%).

Организациями морского транспорта, без учета микропредприятий, в заграничном плавании перевезено 1331.9 тыс. т грузов (на 31% больше, чем в 2015 году), в каботажном плавании - 2042.5 тыс. т (на 17% меньше).

Перевозка пассажиров морским транспортом сократилась по сравнению с 2015 годом на 17%, пассажирооборот - вырос на 3%.

Связь

Объем услуг связи, оказанных крупными и средними организациями в 2016 году, составил 21.9 млрд. рублей, из него населению - 15.6 млрд. рублей. По сравнению с 2015 годом общий объем услуг связи практически не изменился, а населению - вырос на 8%.

Рынок товаров и услуг

Оборот оптовой торговли за 2016 год составил 786.6 млрд. рублей, что на 1% меньше объема 2015 года. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 55% оборота оптовой торговли.

Запасы топлива. На 1 января 2017 года на складах обследуемых организаций края хранилось 1198.5 тыс. т угля (на 1% меньше, чем на 1 января 2016 года) и 72.7 тыс. т топочного мазута (меньше на 23%).

В организациях, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды, запасы твердого топлива по сравнению с запасами на соответствующую дату 2016 года увеличились на 8%, мазута - уменьшились на 23%.

Организации жилищно-коммунального хозяйства имели в наличии 66.9 тыс. т угля (на 40% меньше, чем на 1 января 2016 года) и 30.1 тыс. т мазута (на уровне прошлого года).

На топливных складах края, осуществляющих продажу угля населению и организациям социальной сферы, на начало января 2017 года было в наличии 4.7 тыс. т твердого топлива (в 1.9 раза больше, чем на 1 января 2016 года).

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 354.9 млрд. рублей, что ниже объема 2015 года на 3.1%. Оборот края сформирован на 93% торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети, и на 7% - за счет продажи товаров на рынках и ярмарках.

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий продано на 159.1 млрд. рублей (97% к уровню 2015 года), непродовольственных товаров - на 195.8 млрд. рублей (97%).

Запасы товаров в организациях розничной торговли на 1 января 2017 года оценивались в сумме 7.8 млрд. рублей, что обеспечит 34 дня торговли.

Оборот общественного питания составил 15.6 млрд. рублей, что ниже объема 2015 года на 12.2%.

Рынок услуг. В 2016 году населению края оказано платных услуг на 132.9 млрд. рублей (на 15.1% меньше, чем в 2015 году). В структуре объема платных услуг населению наибольший удельный вес занимали жилищно-коммунальные услуги (29%), транспортные (22%), услуги связи (13%), медицинские (8%) и услуги образования (7%).

Наиболее высокий прирост физического объема реализации платных услуг населению по сравнению с 2015 годом наблюдался в сфере туристических услуг (на 30%), культуры и жилищных услуг (на 19%), физической культуры и спорта (на 18%), гостиниц и аналогичных средств размещения (на 9%).

В 2016 году населению было оказано услуг бытового характера на 12.6 млрд. рублей; в общем объеме платных услуг бытовые составили 10%.

На долю физических лиц приходилось 52% объема бытовых услуг, остальные услуги были оказаны организациями.

Финансы

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций края за январь - ноябрь 2016 года сложился в размере 56.6 млрд. рублей прибыли. Удельный вес убыточных организаций составил 26%, ими получено 13.4 млрд. рублей убытка.

Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность и задолженность по кредитам банков и займам) крупных и средних организаций края на 1 декабря 2016 года достигла 697.4 млрд. рублей, из нее просроченная - 4%.

Дебиторская задолженность на 1 декабря 2016 года составляла 296 млрд. рублей, из нее просроченная - 11%.

Цены

Индекс потребительских цен за декабрь 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года составил 104.9%, что ниже предыдущего года (111.9%) и ниже, чем в целом по Российской Федерации (105.4%).

С начала года цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли на 4.2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились на 1%, из нее свежие помидоры стали дешевле на 7%, морковь, свекла столовая и свежие огурцы - на 11-23%. В то же время капуста белокочанная подорожала на 18%, чеснок - на 37%. Из фруктов стали дороже апельсины, виноград и лимоны - на 5-14%.

Рыбопродукты в среднем стали дороже на 4%, из них сельдь соленая, филе рыбное, рыба живая и охлажденная, филе сельди соленое подорожали на 5-7%, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, рыба соленая, маринованная и копченая, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, консервы в томатном соусе - на 8-9%.

Из молочной продукции на 5-11% возросли цены на кисломолочные продукты, молоко сгущенное, сметану, йогурт, молоко питьевое цельное стерилизованное. Национальные сыры, брынза и сыры сычужные твердые и мягкие подорожали на 8-10%, масло сливочное - на 27%.

Из наблюдаемых видов крупяных изделий наиболее заметный рост цен отмечен на крупу манную, горох и фасоль (на 7-10%), овсяные хлопья «Геркулес» (на 16%), крупу гречневую-ядрицу (на 21%).

Из остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров выше среднего подорожали чай черный байховый, маргарин, майонез, масло оливковое - на 5-7%, кофе натуральный, варенье, джем, повидло, шоколад, кетчуп - на 10-15%.

Снижение цен за период с начала года отмечено на муку, свинину, окорочка куриные (на 2-7%).

Напитки алкогольные и безалкогольные в среднем подорожали на 6%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец декабря 2016 года 5139 рублей и возросла на 1.2% по сравнению с декабрем 2015 года.

На наблюдаемые непродовольственные товары цены с начала года увеличились на 6.3%.

Одежда женская, мужская и детская стала дороже в среднем на 5%, 6% и 9% соответственно. На 4% увеличились цены на меха и меховые изделия, чулочно-носочные изделия, на 9% - на ткани шелковые, постельное белье, галантерею, часы, игрушки. Цены на трикотажные изделия в среднем возросли на 8%. С начала года цены на обувь увеличились на 11%.

В группе строительных материалов более заметное увеличение цен отмечено на металлочерепицу, плиты древесностружечные, доску обрезную, мойки из нержавеющей стали для кухни, обои бумажные - на 9-16%.

Легковые автомобили в среднем подорожали на 7%, из них более всего автомобили иностранной марки, собранные на территории России (на 12%). Заметно возросли цены на мотоциклы без коляски, скутеры - на 10%.

Наблюдался рост цен в среднем на 3% на бензин автомобильный различных марок и дизельное топливо.

Моющие и чистящие средства подорожали на 3-11%, электротовары и другие бытовые приборы - на 4-12%, парфюмерно-косметические товары - на 5-9%. Табачные изделия в среднем стали дороже на 19%.

Цены на платные услуги населению выросли на 4%.

Жилищно-коммунальные услуги в среднем подорожали на 4%, из них коммунальные - на 5%. Газоснабжение и услуги по снабжению электроэнергией подорожали на 2% и 7% соответственно.

Из услуг связи увеличились цены за отправку телеграммы обыкновенной внутренней (на 6%), пересылку письма простого внутри России (на 12%) и абонентскую плату за радиотрансляционную точку (на 21%).

Стоимость проезда городским автомобильным и железнодорожным транспортом увеличилась в среднем на 5%, электрическим транспортом - на 8%. Проезд в междугородном автобусе и услуги воздушного транспорта подорожали на 10% и 12% соответственно.

С начала года в среднем на 8% увеличились цены на услуги гостиниц и прочих мест проживания, медицинские услуги, услуги образования.

В сфере бытовых услуг возросли цены на ремонт и пошив одежды, услуги парикмахерских, химическую чистку, услуги прачечных - на 5%, обрядовые услуги - на 6, ремонт жилищ - на 7, услуги фотоателье - на 10%.

Из остальных наблюдаемых услуг на 4% подорожали экскурсионные услуги, на 6 - ветеринарные услуги, на 8% - занятия в группах общей физической подготовки.

Из услуг банков на 17% подорожала аренда банковского сейфа; процентная ставка за пользование потребительским кредитом (в стоимостном выражении) за год снизилась на 11%.

В IV квартале 2016 года средняя стоимость 1 м2 общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 71 тыс. рублей, на вторичном рынке жилья - 83 тыс. рублей. По сравнению с IV кварталом 2015 года цены на первичном рынке жилья в среднем возросли на 1%, на вторичном - практически не изменились.

Индекс цен производителей промышленных товаров составил 107.4% к декабрю 2015 года, в том числе в добыче полезных ископаемых - 112, в обрабатывающих производствах - 108.8, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 102.4%.

Индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в целом составил 100.7% к декабрю 2015 года, в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию - 103, на машины и оборудование инвестиционного назначения - 97.8, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения - 105%.

Индекс тарифов на наблюдаемые грузовые перевозки в среднем составил 96.1%, в том числе морским транспортом - 95.8, автомобильным - 100.8%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 104.7%, в том числе на культуры сельскохозяйственные, продукцию овощеводства и садоводства - 112.1, на животных живых и продукты животного происхождения - 100.5%.

Население и рынок труда

По предварительной оценке, на 1 января 2017 года в Приморье постоянно проживали 1924.5 тыс. человек, в том числе 1484.3 тыс. горожан и 440.2 тыс. сельских жителей.

По оперативным данным, в 2016 году в крае родилось 23.6 тыс. человек (на 4% меньше, чем в 2015 году), а умерло 26.2 тыс. человек (на 1% больше). Число умерших превысило число родившихся на 11%. Мужская смертность превысила женскую на 15% и составила 14 тыс. человек.

Число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь - ноябрь 2016 года составило 19.4 тыс. человек, из других стран - 11.3 тыс. человек. Выехало в другие регионы России 23.3 тыс. человек, в другие страны - 9.7 тыс. человек. Прирост мигрантов из-за рубежа (1.6 тыс. человек) не смог перекрыть отток населения в другие регионы страны (3.9 тыс. человек), а лишь компенсировал его на 41%.

В органах ЗАГС за 2016 год было зарегистрировано 15.2 тыс. браков (на 11% меньше, чем за 2015 год) и 9.6 тыс. разводов (на 4%). На 1000 заключенных браков пришлось 610 разводов (в 2015 году - 561).

Рынок труда. По оценке, численность рабочей силы в декабре 2016 года в соответствии с методологией Международной Организации Труда составляла 1049.8 тыс. человек (54% общей численности населения края). В их числе 986.5 тыс. человек (94%) были заняты в экономике и 63.3 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали и классифицировались как безработные (общий уровень безработицы - 6%).

По данным департамента труда и социального развития Приморского края, по состоянию на 1 января 2017 года было зарегистрировано 14.7 тыс. безработных, из них 11.7 тыс. человек получали пособие по безработице (уровень официально зарегистрированной безработицы - 1.4%).

Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на 100 вакансий составляла 49 человек (на 1 января 2016 года - 58).

Уровень жизни

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в крупных, средних и малых организациях края в январе - ноябре 2016 года составляла 35306 рублей, что выше аналогичного периода 2015 года на 7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выше уровня предыдущего года на 0.1%.

Наиболее высокий уровень заработной платы в ноябре 2016 года отмечался в организациях воздушного транспорта (в 2.3 раза выше среднекраевого уровня); трубопроводного транспорта (в 2 раза); прочей деятельности по организации отдыха и развлечений, рыболовства (в 1.8 раза); по производству автомобилей (в 1.7 раза); финансового посредничества, деятельности водного транспорта (в 1.6 раза); по разработке программного обеспечения и консультирования в этой области, деятельности железнодорожного транспорта (в 1.5 раза); по производству офисного оборудования и вычислительной техники (в 1.4 раза).

Значительно ниже среднекраевого уровня заработная плата в организациях текстильного и швейного производства, по обработке вторичного сырья, по производству кожи и изделий из кожи, резиновых и пластмассовых изделий, мебели, а также в торговле, сельском хозяйстве и предоставлении персональных услуг.

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату работникам крупных и средних организаций наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2017 года составляла 576.8 млн. рублей и по сравнению с соответствующей датой 2016 года увеличилась в 2 раза. Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций.

Численность работников, перед которыми организации имели задолженность по заработной плате, составила 3018 человек. Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника составила в среднем 191.1 тыс. рублей.

Эпидемиологическая обстановка

По данным Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, в 2016 году зарегистрировано 394.3 тыс. инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 10% больше предыдущего года. Наблюдался рост по таким болезням, как энтеровирусные инфекции - в 5.8 раза, грипп - в 3.6 раза, пневмония (внебольничная) - на 40%, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) - на 35, острые кишечные инфекции, вызванные установленными возбудителями, - на 30, риккетсиозы - на 18, острые кишечные инфекции, вызванные неустановленными возбудителями, - на 10%.

Среди заболевших инфекционными болезнями дети в возрасте до 17 лет включительно составляли: по коклюшу - 100%, ветряной оспе - 95, острым респираторно-вирусным инфекциям - 86, педикулезу - 85, менингококковой инфекции - 58, гепатиту А - 38%.

По сравнению с 2015 годом наблюдался спад по таким социально значимым болезням, как: хронический вирусный гепатит С - на 18%, сифилис (впервые выявленный) - на 15, туберкулез, впервые выявленный (активная форма), - на 5, гонококковая инфекция - на 2%. Ситуация по болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, включая бессимптомный инфекционный статус ВИЧ, осталась на уровне 2015 года.

Клещевой вирусный энцефалит зарегистрирован в 25 случаях.

Правонарушения

По данным Управления МВД России по Приморскому краю, в 2016 году зарегистрировано 39.2 тыс. преступлений, что на 17% меньше, чем в 2015 году. Из общего числа зарегистрированных преступлений 22% отнесено к разряду тяжких и особо тяжких. На 100 тыс. человек населения зарегистрировано 2031 преступление (в 2015 году - 2452). Совершено 5437 преступлений против личности (меньше на 21%, чем в 2015 году), из них 204 убийства или покушений на убийство, 642 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 6 фактов незаконного лишения свободы, 8 случаев похищения человека.

Зарегистрировано 1192 преступления, связанных с потребительским рынком, внешнеэкономической деятельностью, операциями с недвижимостью и другими видами экономической деятельности (на 5% больше, чем в 2015 году); 5082 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков (меньше на 22%); 611 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (меньше на 12%).

Самым распространенным преступлением остаются кражи (38% всех преступлений), их число уменьшилось на 22% по сравнению с 2015 годом, каждая одиннадцатая кража - квартирная.

С применением различных видов оружия совершено 94 преступления (уменьшение на 20%).

Правоохранительными органами выявлены 18 тыс. человек, совершивших преступления, из них каждый шестнадцатый - несовершеннолетний и каждая шестая - женщина, каждый третий совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Свыше 66% выявленных лиц не имели постоянного источника дохода.

К уголовной ответственности привлечено 14.3 тыс. человек. Раскрываемость преступлений составила 51% (в 2015 году - 49%).

Приморскстат.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.