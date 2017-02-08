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Надежная репутация Россельхозбанка

08 Февраля 2017, 09:45 | Приморье

За 15 лет банк вложил в экономику Приморского края 75 млрд рублей

За время работы Россельхозбанка в Приморском крае были достигнуты высокие показатели: создана разветвленная сеть внутренних подразделений, включающая 12 офисов продаж, сформирован высококвалифицированный коллектив, насчитывающий 220 работников, наработан кредитный портфель в размере 11 млрд рублей. Клиентская база Банка составляет более 2 тысяч юридических и 36 тысяч клиентов - физических лиц, а в экономику региона с 2002 года вложено 75 млрд рублей.

Ключевым направлением в деятельности Россельхозбанка является финансовая поддержка таких сфер АПК, как развитие малых форм хозяйствования, личных подсобных хозяйств, обновление парка сельскохозяйственной техники, проведение сезонных полевых работ и многое другое.

С 2002 года Приморский региональный филиал Банка направил в агропромышленный комплекс края более 32 млрд руб. В 2016 году корпоративным клиентам сферы АПК было предоставлено кредитов в 2,2 раза больше, чем в 2015 году. В том числе был увеличен объем кредитной поддержки на проведение сезонно-полевых работ в 2,7 раза по сравнению с 2015 годом.

Приморский филиал сотрудничает с крупнейшими предприятиями края в области агробизнеса, пищевой и перерабатывающей промышленности, рыбопромысловой отрасли, торговли и энергетики. Банк является участником абсолютно всех процессов использования географических и экономических преимуществ Приморского края для интеграции России в страны АТР.

О доверии к Россельхозбанку в Приморье свидетельствуют цифры: в 2016 году объем средств частных клиентов во вкладах и на текущих счетах в Приморском филиале АО «Россельхозбанк» превысил 6,3 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 25%. В значительной степени положительной динамике способствовало несколько факторов: надежная репутация банка, привлекательные условия вкладов и предоставление качественного сервиса в офисах филиала.

В 2016 году Приморский филиал Россельхозбанка выполнил поставленные перед ним задачи финансовой поддержки как юридических, так и физических лиц, нарастил кредитный портфель и по праву является одним из лидеров банковского сектора Приморья.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Россельхозбанк 



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