В Приморском крае усиливается контроль за выдачей больничных

ПРИМОРЬЕ, 8 февраля, ZRPRESS. В Приморском крае руководители предприятий все чаще обращаются в Фонд социального страхования с просьбой проверить обоснованность выдачи листков нетрудоспособности своим сотрудникам, передает пресс-служба Фонда.

Так, в частности, в прошлом году специалисты Приморского ФСС провели 66 плановых проверок медучреждений, а еще 97 проверок были проведены по запросам страхователей - предприятий и организаций края.

К числу часто встречающихся нарушений относится продление листка нетрудоспособности без записи осмотров в первичной медицинской документации, а также продление его без решения врачебной комиссии на срок свыше 30 дней.

За нарушения при выдаче листков нетрудоспособности медицинским учреждениям предъявлены финансовые претензии. Фонду соцстраха возмещено более 110 тыс. рублей, что в два раза больше, чем в 2010 году.

«Золотой Рог».