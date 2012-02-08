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«Востокцемент» получил контроль над якутским цементом
ОАО «Спасскцемент» (входит в холдинг «Востокцемент») вышло из состава акционеров ОАО «Якутцемент», одного из пяти производителей цемента на Дальнем Востоке.
По данным «ЗР», акции были переданы компании, близкой к «Востокцементу», который объявил о получении контроля над 51% акций якутского цемзавода.
Досье «ЗР»
ОАО «Производственное объединение «Якутцемент» включает в свой состав дробильно-сортировочную фабрику (ДСФ) по производству товарного щебня и цементное производство. Вся продукция «Якутцемента» уходит на локальный рынок, основными потребителями являются ЗАО АК «АЛРОСА», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Домостроительный комбинат», ОАО «Якутский комбинат строительных материалов и конструкций» и др. «Спасскцемент» приобрел 24,754% акций «Якутцемента» в декабре 2011 года. Тогда же 24,684% акций якутского цемзавода приобрело ЗАО «Восток АйТи Сервис», принадлежащее гендиректору Илье НЕМАЛЬЦИНУ. Еще 29,659% акций оставались в собственности министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия), 23,51% принадлежали члену совета директоров Александру АММОСОВУ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
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