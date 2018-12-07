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10 новых пожарных машин передали для работы в северных районах Приморья
Общая стоимость закупки составляет более 80 миллионов рублей
Новые пожарные автомобили передали краевым пожарным в пятницу, 7 декабря, в торжественной обстановке.
10 автоцистерн приобретены за счет средств, направленных Приморью по поручению Президента России Владимира Путина, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Новая техника – это 10 автоцистерн на базе автомашин «КАМАЗ». Машины на полноприводном шасси 6х6, оборудованы лебедкой, емкостью для воды объемом 6 кубометров, запасом пенообразователя до 1000 литров, укомплектованы современным пожарно-техническим вооружением, различным аварийно-спасательным инструментом, в том числе, мобильной установкой для тушения пожаров компрессионной пеной.
Средства на закупку техники были направлены Приморскому краю по поручению Президента России Владимира Путина. Общая стоимость закупки составляет более 80 миллионов рублей.
«Такая крупная единовременная закупка пожарной техники в Приморье прошла впервые. Ранее закупались по 3-4 единицы в год», – отметил директор краевого департамента гражданской защиты Евгений Малышев.
Автомобили прибыли самоходом из города Химки Московской области. По пути следования техника прошла техническое обслуживание в авторизованных сервисных центрах «КАМАЗ».
Аналогичные автомашины уже не первый год эксплуатируются в Приморье и хорошо себя зарекомендовали. Они первыми прибывают к местам пожаров, имеют запас огнетушащего вещества для быстрой локализации и ликвидации возгораний. На них установлены современные модифицированные насосы, позволяющие подавать до 40 литров воды за секунду.
Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, машины будут направлены на службу преимущественно в северные районы Приморья – в пожарные части Дальнереченска, Дальнегорска, Лесозаводска, Красноармейского, Кавалеровского, Тернейского, Чугуевского, Ольгинского районов, а также в Октябрьский и Ханкайский районы. Это территории, где имеющаяся пожарная техника служит 15 лет и более.
Напомним, дополнительные 350 миллионов рублей из федерального бюджета по поручению Президента России Владимира Путина направлены Приморью на реализацию социально значимых мероприятий. На эти деньги приобрели школьных автобусы, средства предусмотрели также на покупку компьютерной техники и оборудования для школ, приобретение для государственных учреждений сферы культуры и образовательных учреждений музыкальных инструментов и другого специального оборудования, а также покупку пожарной техники.
Фото – администрация Приморского края.
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