Более 1 млрд рублей направят на решение проблем обманутых дольщиков в Приморском крае

По поручению врио Губернатора Олега Кожемяко в бюджете Приморского края предусмотрели почти 1,2 миллиарда рублей на решение проблем граждан, пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков. Более половины средств будут выделены уже до конца года, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



В четверг, 6 декабря, Олег Кожемяко в третий раз встреться с обманутыми дольщиками. Он отметил, что в настоящий момент принят ряд важных мер, которые помогут сотням приморцев, кто заплатил, но так и не получил свое жилье, решить наболевший вопрос.



В частности, в краевом бюджете предусмотрели почти 590 миллионов рублей на докапитализацию Корпорации развития жилищного строительства края. Организация займется достройкой трех проблемных объектов во Владивостоке. Средства поступят уже до конца года.



Еще более 550 миллионов рублей получат сами обманутые граждане. По новому краевому закону выплаты будут направлены дольщикам жилого комплекса «Солнечная долина» в поселке Трудовое и дома на Кипарисовой, 26 во Владивостоке. В этом году на данные цели в бюджете Приморья предусмотрено 83 миллиона рублей, в следующем – 473.



Отмечено, что еще 2,5 миллиарда рублей планируют направить на обеспечение гарантий для достройки объекта «Снеговая Падь. Комплекс Д», где около 700 семей не смогли получить квартиры по государственной программе «Жилье для российской семьи». Эти средства будут заложены в бюджете края на 2019 год.



«Работы еще очень много, она только начинается, но добавляются и возможности. Те законы, которые нужно было принять, мы приняли, и все, что могли сделали, а дальше нужно все эти проекты шаг за шагом осуществлять и делать так, чтобы они нормально строились и обязательства выполнялись.



Мы искренне старались включить в бюджет решение всех проблем в крае, которые волнуют тысячи граждан. И по тем, кто собрался здесь, мы это сделали, в бюджете края на 2019 год вы это увидите», – подчеркнул Олег Кожемяко.



Добавим, что по обращению врио Губернатора края в ноябре этого года Правительством России было принято решение о передаче Администрации Приморья 30 участков земли в районе бухты Патрокл для решения проблем обманутых дольщиков.

Фото – Игорь Новиков (администрация Приморского края)