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В Находке к углю добавится еще метанол и аммиак
ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» приступил к реализации в поселке Козьмино масштабного инвестиционного проекта, который положительным образом скажется на развитии экономики Приморья и создаст около 1,5 тысячи высококвалифицированных рабочих мест. За содействием в получении статуса резидента ТОР «Нефтехимический» руководство компании обратилось к врио губернатора Андрею Тарасенко.
Как сообщают представители компании, уже в третьем квартале 2021 года планируется ввести в эксплуатацию установку метанола, в первом квартале 2022 года – установки аммиака. В качестве сырья и топлива на производстве будут использовать природный газ и морскую воду как источник водоснабжения.
Генеральный директор ЗАО «НЗМУ» Николай Сабитов подчеркнул высокую степень вовлеченности региональной администрации в продвижение инвестпроекта по строительству завода.
К главе региона руководство компании обратилось с просьбой помочь решить вопрос о включении земельных участков, выданных для деятельности завода, в границы ТОР «Нефтехимический». Соответствующее поручение Андрей Тарасенко адресовал профильным департаментам Администрации края, вопрос уже прорабатывается.
Ранее глава Приморья подчеркнул социальную значимость реализации данного проекта, учитывая возможность развития вокруг него сопутствующих производств и увеличения числа рабочих мест.
«Предполагается, что совокупный объем налоговых поступлений в течение 10 лет с начала реализации проекта составит 28,3 миллиарда рублей в федеральный и краевой бюджеты. На строительстве будут задействованы местные компании, стоимость работ которых составит свыше 25 миллиардов рублей, с них также будут произведены налоговые отчисления», – сообщили представители ЗАО «НЗМУ».
Более того, проект строительства Находкинского завода минеральных удобрений является экспортоориентированным, ключевые рынки сбыта – страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В сентябре этого года проект презентовали участникам третьего Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке.
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