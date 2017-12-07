Максим Васенков назначен техническим директором филиала Tele2 в Приморье

В сферу ответственности Максима Васенкова входит реализация технической стратегии Tele2 в Приморском крае, организация работ по строительству и эксплуатации сети, контроль состояния лицензионного обеспечения объектов связи.

В числе приоритетных задач дальнейшее развитие сети скоростного интернета в регионе, которое предусматривает модернизацию существующей инфраструктуры и строительство новых объектов.

Максим Васенков обладает большим опытом работы в телекоммуникационной отрасли. Карьеру начал в 2003 году в должности инженера эксплуатации транспортной сети Хабаровского филиала ОАО «Даль Телеком Интернэшнл». С 2006 по 2012 гг. руководил развитием транспортной сети Дальневосточного региона ОАО «Вымпел-Коммуникации», прошел путь от ведущего инженера до старшего менеджера.

В период с 2012 по 2015 гг. сначала занимал позицию технического директора амурского филиала ОАО «Вымпел-Коммуникации», затем руководил технической службой приморского филиала ПАО «Вымпел-Коммуникации». С декабря 2015 года по октябрь 2017 года работал техническим директором Владивостокской укрупненной территории ПАО «Вымпел-Коммуникации», руководил техническими подразделениями Приморского края и Сахалинской области.

В ноябре 2017 года присоединился к команде Tele2 и возглавил техническую службу приморского филиала компании.

Андрей Шорников, технический директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Работа по развитию сети Tele2 в Приморском крае приносит свои результаты. Благодаря масштабным работам по техническому развитию сетевой инфраструктуры за последние два года более 88% жителей региона получили возможность пользоваться высокоскоростным интернетом 3G Tele2. Мы продолжаем проводить технические мероприятия, направленные на улучшение качества голосовой связи и передачи данных, увеличение емкости и расширение зоны покрытия сети. Уверен, что богатый опыт Максима Васенкова поможет значительно усилить позиции Tele2 в Приморском крае, в том числе за счет развития сети третьего и четвёртого поколений».