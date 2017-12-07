Кантонская ярмарка: "за" и "против"

Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» лично убедился, что приморскому бизнесу стоит посетить знаменитую на весь мир выставку

Дважды в год, осенью и весной, в Гуанчжоу (провинция Гуандун) проходит знаменитая выставка китайских экспортных товаров China Import and Export Fair, более известная как Кантонская ярмарка (Сanton Fair). Сотни тысяч бизнесменов и туристов со всего мира приезжают сюда с целью заполучить новых поставщиков и ознакомиться с новинками самых разных товаров, от сладостей до электроники и автомобилей. На фоне столь массового наплыва стоимость гостиниц повышается вдвое.

В этом году крупнейшая в Китае выставка товаров всевозможного назначения отметила 60-летие, за это время были проведены 122 мероприятия. Увы, но наших соотечественников, как убедился корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог», на ярмарке присутствует лишь незначительное количество, а товаров раз-два и обчелся. Виной всему, естественно, слабый рубль.

Место проведения ярмарки традиционно - самый крупный в Азии выставочный центр «Пачжоу», торговая площадка которого достигает 1,18 млн кв. метров. Физически просмотреть все стенды можно только ради спортивного интереса, поэтому лучше заранее определиться с тем, что вы ищите и какие секции хотите посетить.

Организатором выставки выступает Центр Внешней торговли Китая, подотчетный региональному правительству провинции и Министерству торговли.

Весенняя и осенняя часть ярмарки разбиты на три временных отрезка с четырех-пятидневным перерывом. Каждый из этапов занимает пять дней, в течение которых участники презентуют товары, принадлежащие какой-либо конкретной категории. Например, спецификой третьего этапа (31 октября - 4 ноября) осенней выставки были текстиль и одежда, обувь, канцелярские товары, чемоданы и сумки, продукты, а также лекарства, медицинские приборы и продукты для здоровья.

Для справки. В весенней части Кантонской ярмарки было представлено более 60 тыс. стендов с 24,7 тыс. экспонатов. Всего в ярмарке приняли участие более 196 тыс. иностранных посетителей из более чем 210 государств. Объем заключенных сделок составил $30 млрд!

Как рассказали нам представители одной из турфирм, на ярмарке очень мало китайских посетителей, так как стоимость участия для резидентов составляет 300 юаней за один день посещения. Иностранцам выдается именной нагрудный бейдж покупателя с фотографией (Overseas Buyer Card). Всего за 100 юаней он дает право на вход в выставочный комплекс и посещение всех сессий Кантонской ярмарки. На бейджах разных цветов написано либо продавец, либо покупатель, либо персонал. Для оформления бейджа в обязательном порядке требуется загранпаспорт и фото (можно сделать на месте). А если вы прошли предварительную онлайн-регистрацию, и получили приглашение от компании-организатора, то оформление пропуска бесплатно Минус - некомфортная «толкучка» при регистрации. При этом в каждой крупной гостинице города Гуанчжоу есть специальный выносной регистрационный пункт Кантонской ярмарки.

Согласно официальному сайту ярмарки, выставочные места выдаются в аренду по двум категориям – «голое» место (минимальная площадь 36 кв. м. для каждой заявки) и стандартное место (9 кв. м.). Первый этап: цена аренды «голого» выставочного места – 3 300 юаней/кв. м.; цена стандартного места (9 кв. м. со стандартной комплектацией) – 32 700 юаней. Третий этап: цена аренды «голого» выставочного места – 3 000 юаней/кв. м.; цена стандартного места 30 000 юаней. При этом есть такое понятие как 8 бесплатных выставочных мест, которые представляются участникам из неразвитых стран (не более одного места на страну). Приоритет в данном случае дается участнику, который первым подал заявление, а другим участникам нужно оплачивать свои выставочные места.

Начиная со 105-й Кантонской ярмарки был основан VIP-клуб зарубежных закупщиков. Членам клуба предлагаются услуги быстрого оформления карточки, бесплатные обеды и закуски, а также VIP- зоны для отдыха.

Многие посетители приезжают на выставку, полагаясь на свое знание английского языка. Но в Китае, в отличие от Европы, с этим проблемы. В итоге даже англоговорящие приезжают в Гуанчжоу и нанимают переводчика, потому что знание английского у большинства выставляющихся поставщиков весьма ограниченно. Вам предложат прайс и какую-то общую информацию в буклетах, но многие важные детали при этому будут упущены.

Кстати, в 1999 году, на 85-й ярмарке, при ней был учрежден орган по защите интеллектуальной собственности. В настоящее время это специализированная организация, привлекающая экспертов разных областей.

Передвигаться между корпусами выставки можно на бесплатном электрокаре, но поймать его достаточно проблематично. Поэтому большинство посетителей выбирают более привычный траволатор.

Любое общение на выставке начинается с обмена визитными карточками. Не секрет, что китайцы очень падки на статус партнера, поэтому чем громче звучит ваша должность на визитке, пусть хоть «главный многоуважаемый генеральный директор-президент», тем больше шансов на успешный диалог. Знающие люди отмечают, что владелец товара часто не показывает себя, а находится как бы в стороне. Он наблюдает за посетителями и подключается только при появлении действительно интересного клиента.

Получить бесплатные образцы продукции посетителям выставки достаточно проблематично. Но для русских иногда делается исключение, особенно в алкогольных, чайных и конфетных отделах. Естественно, что шансы на получение «приза», резко возрастают в последний день выставки.

Цены, которые озвучиваются на выставке для заказчиков товара, первоначально завышены. Цена сбивается до приемлемой в ходе обязательных переговоров и сильно зависит от объемов заказа.

«Купить на Кантонской ярмарке можно любой товар от самых разных производителей. Если ставится цель выиграть в цене, тогда надо искать новые имена. Но и качество их товара будет ниже, чем у проверенных рынком фирм. До обвала рубля русские были одними из самых желанных покупателей, сегодня все кардинально изменилось. Китайцы могут бросить вас, если в это же время на стенде появится американец или европеец», - говорит один из постоянных участников выставки Алексей ПЕРЕГУДОВ, представляющий фирму медицинского оборудования.

«На Кантонской ярмарке, как правило, речь идет о крупных поставках (контейнерах), и на такой выставке китайцы не будут особо с россиянами разговаривать, потому что они прекрасно понимают, что из всех запросов от российских компаний и предпринимателей порядка 70% закончатся нечем», - говорит другой участник выставки.

При этом выставка хороша для тех, кто только организует свой бизнес, либо еще не принял четкого решения на выбранном направлении - она дает хороший обзор товаров и качественный срез возможностей китайской промышленности, позволяет увидеть средний уровень качества различной продукции и получить бесценный опыт личного общения с китайским бизнесом.

Другое дело, что большая часть выставочных площадок на Кантонской ярмарке занята посредниками от заводов, торговыми компаниями или крупными производителями с хорошими бюджетами на маркетинг, поэтому цены в Гуанчжоу порой сильно завышены.

«В Китае проводится множество специализированных выставок, где представлен более широкий ассортимент именно промышленных товаров и оборудования, где поставщики более открытые, а цены более приятные, - отмечают в компании Expro. - На подобных ярмарках представлены преимущественно сами производители и фабрики, в отличие от Кантонской, где преобладают торговые компании. Начинающим бизнесменам, со стесненным бюджетом, посещать подобное мероприятие или Китай вообще нет никакого смысла. Если вы занимаетесь интернет-продажами, в этом случае вам лучше посетить бесчисленные оптовые рынки Гуанчжоу, где можно купить товар небольшими партиями и по приемлемым ценам. Таким образом, поездка на Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу может стать отличным способом поиска новых продуктов, новых поставщиков для уже продающихся продуктов, предоставит возможности улучшить отношения с существующими поставщиками или просто оценить безграничные возможности китайского рынка. Однако, если у вас стесненный бюджет или вы часто меняете товары, тогда лучше потратить свои деньги на развитие собственного бизнеса».

Олег КЛИМЕНКО.