На о. Русский во Владивостоке возведут гигантский "холодильник" под рыбу

Сумма частных инвестиций в проект составит 852,4 млн. руб. с перспективой создания 394 рабочих мест, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Компания «Комплексные решения» получила статус резидента Свободного порта Владивосток и планирует строительство холодильно-складского комплекса с рыбодобывающим производством и логистическим центром на о. Русский во Владивостоке.

На сегодня инвестором разработана концепция проекта, подготовлены исходные технологические решения, определен генеральный подрядчик для подготовки проектной документации, ведутся переговоры о возможности выкупа земельного участка для реализации проекта или его аренды под строительство. Запуск производства и выход на полную мощность запланирован на 4 квартал 2018 года.

«Инвестиционный проект компании «Комплексные решения» направлен на создание современного производственно-складского рыбного комплекса, который будет способствовать развитию современной прибрежной инфраструктуры, снижению дефицита холодильно-складских помещений во Владивостоке, модернизации рыбохозяйственного кластера Приморского края и наполнению российского рынка отечественной рыбной продукцией, - рассказал исполнительный директор ООО «Комплексные решения» Денис Прищепов. - Сегодня, когда Правительство России создает подобные программы для развития цивилизованного бизнеса у нас на Дальнем Востоке и активно помогает претворить их в жизнь, стать резидентом Свободного порта Владивосток - хорошая возможность для делового сообщества региона».

Производственный комплекс будет включать холодильник-склад, рыбоперерабатывающий цех и рыбный порт. Логистический сервис предприятия обеспечит прием, транспортировку, хранение и переработку рыбопродукции.

«Логистика, рыбоперерабатывающая и портовая деятельности имеют огромный потенциал развития на Дальнем Востоке. Благодаря режиму Свободного порта, инвесторы получают набор бизнес-инструментов и преференций для реализации данных стратегических направлений. Возможность выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и другие значимые конкурентные преимущества позволят значительно повысить роль Дальнего Востока России на мировом рынке морепродуктов», - рассказал генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 197 заявок на общую сумму инвестиций 256,7 млрд рублей и перспективой создания более 27 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ являются 106 компании с объемом инвестиций на сумму 129,2 млрд рублей и перспективой создания 20 689 рабочих места.