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Во Владивостоке в густо населенном районе 2 га земли выставлены на продажу с 50%-ной скидкой

07 Декабря 2016, 20:13 | Приморье

Большой земельный участок на ул. Черняховского, 5а (район Зеленого Угла) с объектом незавершенного строительства вновь выставлен на продажу администрацией Владивостока. На этот раз цена на недвижимость ниже цены 2015 год в два раза и составляет 80,1 млн. рублей.

Продажа назначена на 27 декабря 2016 года, заявки принимаются до 20 декабря.

Земельный участок расположен в густо населенном жилом массиве, где давно создана вся необходимая инженерная и социальная инфраструктура. Много лет назад здесь начинали строить школу, но так и не закончили. Теперь незавершенное здание можно использовать под какой-либо другой полезный для жителей и интересный для инвестора объект либо демонтировать.

Площадь участка почти 19,3 тысячи кв. м (почти 2 га), этого достаточно для возведения целого ряда объектов. Здесь можно строить многоэтажные жилые дома, торговые объекты, предприятия бытового обслуживания населения, так как земля находится в функциональной зоне Ж-3.

Также для продажи на аукционе в этот день предлагаются помещения площадью более 300 кв. метров на ул. Нерчинской, 42 (начальная цена – 13,1 млн. руб), и помещения на ул. Надибаидзе, 6а (площадь 68,7 кв.м, начальная цена – 2,2 млн. руб).

Специалисты подчеркивают: продажа или аренда муниципальных земель и недвижимости имеет позитивное значение для города, поскольку городская земля работает и приносит доходы в городской бюджет, а бизнес имеет возможность развиваться, вести строительство, создавать новые предприятия.

Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел. 8 (423) 244-60-16; 245-40-85, МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: бизнес  земля  аукцион 



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