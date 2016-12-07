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Предприниматели Спасска-Дальнего не смогли отстоять свои интересы
С 2017 года индивидуальные предприниматели Спасска-Дальнего встанут перед выбором: нести повышенную финансовую нагрузку, оспаривать кадастровую стоимость своей недвижимости или вовсе прекратить коммерческую деятельность.
Таков итог конфликта между бизнесом и властью городского округа по поводу ставок налога на недвижимость, о котором сообщала деловая газета «Золотой Рог». Кроме того, пересмотрев ставки налога на недвижимость, муниципальные депутаты увеличили и ставку земельного налога - с нынешнего 1% до 1,5%.
На минувшей неделе состоялось очередное заседание городской думы Спасска-Дальнего, одним из вопросов повестки дня которого как раз и стал пересмотр налоговых ставок для помещений, используемых для ведения бизнеса. «Компромиссный» вариант, который утвердили муниципальные депутаты, заключается в повышении ставки налога до 0,5% (а не до первоначально планируемых 0,6%) от кадастровой стоимости объекта недвижимости. Предприниматели готовятся к тому, что суммы в налоговых уведомлениях увеличатся в несколько раз. В свою очередь, власти Спасска оценили поступления в местный бюджет после повышения налога в 1,8 млн рублей (при ставке в 0,6% сумма должна была составить 2,2 млн рублей).
- Те ИП, что стояли на грани закрытия, теперь, скорее всего, свернут свою деятельность. Тем, кто собирается работать, придется оспаривать кадастровую стоимость своей недвижимости, - прокомментировала деловой газете «Золотой Рог» решение по ставкам налога руководитель предпринимательского объединения Спасска-Дальнего «Наш город» Ирина ИВАНОВА. Предприниматель добавила, что на заседание гордумы бизнесменов не приглашали.
Напомним, что изначально администрация Спасска настаивала на том, чтобы при переходе на исчисление налога на недвижимость ИП увеличить и ставку налога - до 0,6%. Тогда как индивидуальные предприниматели города просили оставить ставку на прежнем уровне (для большинства помещений она бы cоставила 0,2%) хотя бы на будущий год. На состоявшейся в середине ноября встрече городских предпринимателей с главой Спасска-Дальнего Вячеславом КВОНОМ достичь взаимопонимания сторонам не удалось, однако мэр пообещал ознакомиться с расчетами предпринимателей перед тем, как вопрос о налогах будет вынесен на заседание гордумы. А за несколько дней до заседания, на котором депутаты утвердили повышение ставок, эта тема обсуждалась на встрече горожан с депутатом Госдумы РФ Владимиром НОВИКОВЫМ. Последний «предложил вынести данный вопрос на рассмотрение Совета муниципальных образований, подробно изучить проблему, проанализировать ситуацию в других муниципальных образованиях и в случае необходимости предложить Законодательному Собранию Приморского края выступить с законодательной инициативой», цитирует Новикова пресс-служба администрации Спасска-Дальнего.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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