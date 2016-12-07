В Приморье женщины-бизнесмены лоббируют свои интересы

Спикеры недавнего круглого стола, посвященного женскому предпринимательству в Приморье, озвучили намерение бороться со стереотипами о социальных ролях женщины и мужчины в российском обществе. Участницы форума охотно поддержали это намерение.

Среди спикеров форума руководитель Бизнес-Академии во Владивостоке Ольга СТАЦЕНКО (на фото), генеральный директор ООО «Чайка» Галина МАЛЬЦЕВА, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства ПКО «Опора России» Лариса БУТЕНКО, а также советник губернатора, председатель Приморской региональной общественной организации «Совет многодетных родителей» Ирина МЕДВЕДЕВА.

В целом спикеры отметили, что отношение к женщине-предпринимателю в России за последние годы только улучшилось: 80% опрошенных комитетом по развитию женского предпринимательства хорошо относятся к женщинам-бизнесменам.

- Женщины сами стали более реально и позитивно оценивать свои возможности в сфере предпринимательства, - отметила Бутенко. – Более половины опрошенных нами уверены в том, что в их силах создать успешный бизнес. Важно, что женщины высоко оценивают свои перспективы в экспортной деятельности, которая сегодня так важна для нашего государства. Они готовы покорять рынки.

По словам Бутенко, в России в данный момент только 27% бизнес-сообщества – женщины.

- К сожалению, это так, несмотря на то, что женщин в России больше, чем мужчин, - добавила Бутенко. – Однако женский бизнес в целом показывает хорошую динамику: из опрошенных женщин-предпринимателей 28% за последние годы, сопряженные с кризисом, расширили свой штат сотрудников, а значит, их бизнес демонстрирует рост.

Как отметила Стаценко, женщина-предприниматель имеет ряд важных психологических преимуществ, благодаря которым ей удается сохранять эффективное управление бизнесом.

- Во-первых, женщина более социально активна, нежели мужчина, во-вторых, женщины, как никто другой, умеют относиться к людям как к детям, а значит – они отличные психологи. Такой подход полезен в управлении сотрудниками: в то время как мужчина, недовольный результатом, рвет и мечет, сокращает штат, женщина обращается к внутреннему ребенку каждого сотрудника и вдохновляет его на работу. Важно также, что женщина более мобильна и лояльна.

По словам спикеров, основные препятствия, с которыми сталкивается женщина-бизнесмен в России, - это недостаток бизнес-образования, недостаток финансов, общественные стереотипы о предназначении женщины в социуме и, как следствие, отсутствие механизмов, которые позволили бы мамам-бизнесменам уделять большее внимание бизнесу.

- К сожалению, в России женщина чаще всего должна выбирать между семьей и делом, в то время как для мужчины семья – это, наоборот, стимул к карьерному росту, - добавила Бутенко. – Однако около 30% опрошенных женшин-бизнесменов ответили, что с рождением детей их бизнес не изменился в худшую сторону. Среди опрошенных были и те, у кого дела с рождением ребенка, наоборот, пошли в гору.

В конце круглого стола участницы договорились составить резолюцию, в которой будут обозначены следующие пункты: во-первых, возможность для женщин-предпринимателей без очереди отдавать детей в детские сады; во-вторых, возможность для женщин-предпринимателей в целях бизнеса на льготных условиях пользоваться помещениями, которые «простаивают» (например, Бизнес-инкубатор ВГУЭС в районе улицы Тихой); в-третьих, необходимость создания информационного контента, который объединит успешный опыт женского предпринимательства и сформирует положительный образ женщины-бизнесмена, в том числе и мамы-бизнесмена, в обществе; в-четвертых, возможность привлечения в бизнес материнского капитала.

- Можно было бы взять хотя бы региональную часть (150 тыс. рублей) от общей суммы материнского капитала, - отметила Медведева. – Это стало бы хорошим подспорьем в развитии бизнеса. Важно также больше рассказывать об успешном опыте женского предпринимательства: очень обидно, что в обществе сегодня многодетные мамы подаются как малообеспеченные слои населения. Это в корне неверно, необходимо менять эту тенденцию.

Круглый стол завершился незапланированной фотосессией участниц рядом со стендом «Женщина – предприниматель».