БАМ и Транссиб ждут денег из бюджета

Министерство транспорта считает, что проект нуждается в дополнительных средствах

На строительство и модернизацию Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей (БАМ) в 2017 году запланировано финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 37,5 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Министерства транспорта, подготовленных к совещанию в Совете Федерации по проблемам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке.

Эта сумма фигурирует в проекте паспорта Транссиба и БАМа, пишут «Известия». Ранее она составляла 50 млрд рублей — именно такого объема финансирования средствами ФНБ в 2017 году ожидали ответственные за строительство магистралей «Российские железные дороги».

В связи с этим в документах за подписью замминистра транспорта Алексея ЦЫДЕНОВА, направленных в Совет Федерации, Минтранс настаивает также и на необходимости предусмотреть недостающие средства на строительство магистральной инфраструктуры Дальнего Востока и Байкальского региона в федеральном бюджете. В противном случае, по мнению ведомства, в 2017 году могут быть приостановлены работы по 115 объектам и на 51 объекте не будет завершено строительство, намеченное в рамках модернизации БАМа. В результате завершение работ на магистрали сдвинется на более поздний срок, а весь проект может подорожать из-за инфляции и дополнительного налогообложения, предупреждают в министерстве.

Решение развивать железнодорожную инфраструктуру Восточного полигона было принято правительством в 2013 году. Проект предусматривал, в частности, модернизацию БАМа и Транссибирской магистрали. Его реализацию взяло на себя ОАО «РЖД» еще при бывшем президенте железнодорожной монополии Владимире ЯКУНИНЕ.

Общая стоимость проекта составляет 562 млрд рублей. После его запуска к 2020 году пропускная способность БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока вырастет на 66 млн тонн в год. Нынешняя пропускная способность Транссиба составляет около 100 млн тонн в год, БАМа — более 10 млн тонн.

ОАО «РЖД» должно инвестировать 302 млрд рублей из собственных и заемных средств, оставшиеся 260 млрд рублей планируется профинансировать за счет господдержки — 150 млрд рублей из ФНБ и 110,2 млрд рублей из федерального бюджета. Между тем с начала строительства в проект уже вложено 185 млрд рублей, указывает Минтранс.

В рамках подготовки проекта закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Минтрансом были подготовлены предложения по дополнительной потребности в финансировании строительства в размере 41,8 млрд рублей в 2018 году и 44,2 млрд рублей в 2019 году. Однако бюджетная комиссия это предложение не поддержала, следует из документов министерства.

Стоит отметить, что в декабре 2014 года в законе «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» средства на строительство БАМа и Транссиба предусмотрены не были. В ноябре 2015 года проект был исключен из федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

В августе 2015 года президентом РЖД стал замглавы Минтранса Олег БЕЛОЗЕРОВ. После назначения он заявил, что объемы инвестиций в БАМ и Транссиб могут быть снижены, однако сроки реализации должны остаться прежними — проект должен был начать работу в 2018 году. Тогда же Открытому правительству Михаила АБЫЗОВА было дано поручение провести аудит проекта. По результатам проверки выяснилось, что его стоимость завышена на 10–20%.

Летом 2016 года Олег Белозеров заявил, что сроки окончания проекта всё-таки переносятся на 2019 год. По словам главы РЖД, если запустить БАМ–Транссиб в 2018 году, то часть мощностей будет простаивать из-за нехватки грузов.

Деньги из ФНБ на период 2014–2016 годов РЖД уже выделялись — их объем составил 50 млрд рублей, следует из отчета Счетной палаты. Однако монополия их не тратила, а положила на депозит. Средства были получены РЖД в марте 2015 года, на октябрь 2015 года было израсходовано 2,2 млрд рублей. На 1 января 2016 года сумма израсходованных средств выросла до 3,7 млрд рублей. Оставшаяся часть суммы по-прежнему размещена на депозитах в ВТБ.

Представитель РЖД сообщил, что в имеющемся паспорте проекта объем финансирования не менялся и в 2017 году монополия ждет поступления из ФНБ 50 млрд рублей.

- Детальным планом мероприятий проекта модернизации БАМа и Транссиба на 2017 год запланированы затраты в объеме 95,8 млрд рублей, из которых 51,5 млрд рублей - средства РЖД, - сообщили в РЖД.

Генеральный директор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел ИВАНКИН говорит, что денег на запланированные в 2017 году работы может не хватить. Однако «других источников финансирования сегодня нет», отметил он.

- РЖД будет осуществлять работы в рамках имеющихся финансовых ресурсов с приоритизацией объектов. По остальным объектам работы будут вестись только при наличии финансирования, но дополнительных средств от государства на инвестпрограмму железнодорожной монополии не предусмотрено, - отметил Иванкин.