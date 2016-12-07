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Инвесторы получили в Приморье 967 гектаров рыбоводных участков
На открытом аукционе разыграны первые рыбоводные участки для развития марикультуры в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по рыболовству, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Закон об аквакультуре вступил в силу в 2014 году. С тех пор новые участки под мари- и аквакультуру формируются в Приморье по единому принципу. Границы предложенных для распределения участков утвердила специальная комиссия.
- В аукционе приняли участие 19 заявителей. В итоге, разыграно 7 рыбоводных участков общей площадью 1,551 тысяч гектаров: 4 - в Приморском крае (967 гектаров), 2 - в Краснодарском крае (576 гектаров), 1 - в Севастополе (8 гектаров). Запланированная сумма поступлений в бюджет по результатам аукциона составляет 71,7 млн рублей, - уточнили специалисты Федерального агентства по рыболовству.
Следующие торги пройдут во Владивостоке 12 декабря. На них выставят 30 участков под аквакультуру.
- В настоящее время Росрыболовство ведет работу по созданию интерактивной карты рыбоводных участков на территории России. На первом этапе в 2016 году такая карта сформирована для Приморья. В том числе на ней обозначены границы акваторий, подходящих для марикультуры, в Японском море общей площадью 11 тыс. гектаров. Распределение этих участков позволит увеличить площади под проекты в области марикультуры в регионе на 50% - до 33,6 тысяч гектаров, - уточняют в ведомстве.
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