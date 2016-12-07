Китай хочет вложить в аквакультуру Приморья $200 млн

Отхватить свой кусок от «морских огородов» в Приморье китайцы пытаются пятнадцать лет

Инвесторы из Китая в очередной раз заявили о своем намерении инвестировать в аквакультуру Приморского края. На этот раз их намерения подкреплены выгодными, по их словам, условиями, которые подразумевает режим свободного порта, введенный во Владивостоке. Развитие территорий опережающего развития (ТОРов) также придает энтузиазма китайской стороне, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

- Сейчас в Приморье самые выгодные условия для инвестирования, особенно для развития аквакультуры, - заявил генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий Хэ Чженьвэй в ходе двусторонней встречи с вице-губернатором Приморья Евгением ПОЛЯНСКИМ.

Только вот заявленная инвесторами из Поднебесной цифра кажется нереальной ряду экспертов в Приморье: на словах китайская сторона хочет вложить в аквакультуру Приморья $200 млн. На эти деньги можно создать 50 успешных аквакультурных предприятий!

Несмотря на «наполеоновские», по мнению приморских экспертов, планы, приступить к выращиванию в Приморье гребешка, трепанга и мидии китайские инвесторы намерены уже в 2017 году. Реализация проекта пилотной фазы займет около трех лет. Кроме того, предприятие, ключевым инвестором которого станет китайская компания «Вэнь Лянь», обеспечит в Приморье 1000 рабочих мест.

Не хватает ума и честности

Как отмечают приморские предприниматели в сфере аквакультуры, «втиснуться» на местный рынок китайцы пытаются вот уже последние 15 лет.

- Китайцы сильно заинтересованы в таких биоресурсах, как трепанг, креветка, гребешок, - отметил генеральный директор ООО «Гедеон» Владимир ЗЕМСКОВ. – Они неоднократно пытались наладить экспортно-импортные отношения с Россией в этом плане, но безуспешно: у нас, к сожалению, нет прозрачных официальных схем, по которым мы могли бы наладить долгосрочный экспорт этой продукции в Китай. Иными словами, китайских партнеров то обманывали в качестве продукции, то в ее объеме, то в происхождении: нередко оказывалось, что поставленные партии были плодами усилий браконьеров. Причина такой обстановки на местном рынке, по моему мнению, всегда крылась в том, что некоторым местным чиновникам не хватает ума и честности, чтобы обеспечить прозрачные условия для экспорта продукции, а также создать располагающую обстановку для местных предприятий аквакультуры, чтобы те могли выращивать необходимые для экспорта объемы продукции. Возможно, ситуация изменится, если за дело возьмутся чиновники «повыше». Все-таки Россия сейчас все больше ориентируется на экспорт.

По словам экспертов, на заявленные под инвестиции 200 млн долларов можно создать огромное предприятие, которое будет выращивать количество продукции достаточное для того, чтобы накормить весь Китай. Так, сейчас в Приморье одно предприятие аквакультуры выращивает в среднем 50-100 тонн морских биоресурсов в год. Озвученная сумма инвестиций позволит вовлечь в работу огромные акватории, на которых китайцы смогут выращивать от 1000 тонн морских биоресурсов за аналогичный период.

- В Приморье производств с таким объемом нет, - добавил Земсков. – Как нет и спроса на такой объем продукции на местном рынке. Условия для ее экспорта в Китай, опять же, неблагополучные.

Как отмечают предприниматели, два главных вопроса, которые встают перед ними - это, во-первых, степень вовлеченности местных предприятий в инвестиции из Китая, а во-вторых, создание механизмов контроля за работой китайских аквакультурных предприятий, если они будут действовать самостоятельно.

- Сейчас таких механизмов контроля у нас просто нет, - отметил Земсков. – Нет правил игры, нет технологий, которые позволили бы отслеживать воспроизводство морских биоресурсов, а также степень чистоты используемых предприятиями акваторий. Мы за своей-то аквакультурой не можем уследить! Как известно, если не следить за китайскими предприятиями, никак их не контролировать, то они вполне смогут нанести серьезный экологический ущерб нашим акваториям.

По словам бывшего гендиректора ООО «НПКА «Нереида» Виктора ПОКОТИЛОВА, китайские инвесторы заинтересованы в выходе на приморский рынок, в первую очередь, из-за возможности получить право на пользование чистыми акваториями, а во-вторых, из-за возможности производить, перерабатывать и вывозить эти ресурсы из России. Покотилов уверен также, что с собой китайцы могут принести Приморью полезные знания.

- Зайдя на наш рынок, китайцы, несомненно, принесут с собой опыт, технологии, оборудование, которых нам не хватает, - сказал Покотилов. – Нужно понимать, что китайцы подходят к созданию производств комплексно, серьезно: если они хотят вложить 200 млн долларов, то эти деньги пойдут не только на создание мощностей для выращивания биоресурсов и на их реализацию, но и, скорее всего, на создание мощностей для их переработки. Не исключено, что на китайском предприятии развернется и научная деятельность, с которой сейчас, в силу нехватки финансовых ресурсов, не справляется научная база при Дальрыбвтузе.

Дикий рынок

Бардак – таким броским словом можно охарактеризовать положение дел на «полудиком» рынке аквакультуры Приморья, считают эксперты. По их мнению, сейчас здесь работают лишь «предприятия-фанаты», для которых морское хозяйство – дело жизни. Остальные игроки уходят с рынка: аквакультура, ввиду законодательного несовершенства, так и осталась неприбыльным делом.

- Аквакультура, как никакое другое хозяйство, зависит от контроля государства, от его вовлеченности в процесс, - говорит Виктор Покотилов. – Я слежу за деятельностью двух приморских предприятий в этой сфере, «Нереида» и «Биобанк», и вижу, что проблемы у них – все те же, что и 10-12 лет. Они связаны в первую очередь с системными недостатками, которые не решат ни льготный режим свободного порта, ни особые условия таможенной зоны.

Именно из-за этих системных недостатков, по словам экспертов, китайцы за последние 10-15 лет несколько раз пытались зайти на рынок Приморья, и несколько раз передумывали.

- В первую очередь не решен вопрос с контролем за сохранностью морских биоресурсов, - добавил Покотилов. – Право собственности на выращенные морские биоресурсы декларировано, но не защищено. Кто должен отвечать за безопасность, за сохранность ресурсов – их собственник, то есть предприниматель, или же собственник акваторий, то есть государство? К тому же, если контроль за безопасностью морских участков осуществляет береговая охрана, почему же она оберегает от браконьеров только дикие морские биоресурсы, не обращая должного внимания на воровство с морских «огородов»?

По словам Покотилова, из-за этого системного недостатка вытекает следующий момент – отсутствие возможности у страховых компаний страховать то, что под водой: слишком высокие риски.

- В-третьих, почему государство не следит за гидробиологическим состоянием морских участков, которое отдает в аренду предпринимателям? – размышляет Покотилов. - Не секрет, что ветеринарно-санитарные службы не предоставляют услуг по мониторингу состояния акваторий: в этих службах нет таких специалистов, которые могли бы найти причины, допустим, падения объемов выращиваемых биоресурсов. А если эпидемия? И ее они не способны диагностировать на морском участке. А ведь эпидемия с морского «огорода» может распространиться на всю прилегающую акваторию и привести к значительному экологическому ущербу.

Как согласился президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Александр ПЛАТОНОВ, отрасль аквакультуры в Приморье все еще находится в «диком» состоянии.

- Существующее законодательство стопорит развитие рынка, и какие бы решения сложившейся обстановки мы ни предлагали, ничего государством не реализовано. Хотя мы обращались и в прокуратуру, и в Следственный комитет – как «крышевалось» воровство с морских участков, отведенных под аквакультуру, так и «крышуется». Если в льготную зону на каких-то особых условиях зайдут китайцы, местному бизнесу, который этими условиями (режимом свободного порта) не пользуется, будет сложно выдержать конкуренцию. Почему предприятия аквакультуры не рассматривают свободный порт как возможность? Потому что для того, чтобы в действовать в его режиме, надо изменить деятельность, а средств на такие изменения у приморских компаний нет: стать резидентами свободного порта по плечу более-менее крупным компаниям, в том числе и китайским, как мы видим.

По прогнозам Платонова, 1000 рабочих мест, которые обещают создать китайские инвесторы, скорее всего, займут китайские же специалисты.

- Для кого эти 1000 рабочих мест? Для приморцев, думаете? – задается вопросом Платонов. - В Приморье не готовят специалистов под аквакультурную деятельность. Скорее всего, китайские инвесторы привезут с собой своих профессионалов.