ДВМП попало под накат московских банкиров

Московский Интерпромбанк планирует обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) банкротом в связи с наличием у него признаков несостоятельности. Соответствующее уведомление размещено на портале fedresurs.ru, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

ДВМП в последние месяцы испытывает проблемы с обслуживанием долга. В мае ДВМП допустило дефолт по биржевым облигациям серии БО-02, не исполнив обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости на 401,5 млн рублей. Таким образом, у держателей облигаций компании (обеих серий, находящихся в обращении, БО-01 и БО-02) появилось право требовать досрочного погашения бумаг.

Эмитент в этой связи инициировал проведение собрания владельцев облигаций, однако владельцы бумаг дважды сохранили за собой право требовать досрочного погашения. В начале ноября транспортная группа также не выплатила купон по еврооблигациям. Речь идет о выпуске на $550 млн под 8% годовых с погашением в 2018 году и на $325 млн под 8,75% с погашением в 2020 году.

Группа держателей евробондов FESCO (два выпуска на общую сумму $875 млн) отклонила предложения о реструктуризации долга, выдвинутые компанией. Ранее FESCO сообщала, что продолжит в течение следующих недель взаимодействие с консультантами держателей бондов «с целью дальнейшего изучения возможных опций и согласования взаимоприемлемого предложения по реструктуризации», а также рассчитывает повторно вступить в прямые переговоры с держателями.

Досье "Золотого Рога": Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток), железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. В настоящее время группе «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА принадлежит 32,5% акций ДВМП (головная компания группы), GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.

Отметим, что ПАО «ДВМП» в январе - сентябре 2016 года сократило чистую прибыль по РСБУ по сравнению с показателем аналогичного периода 2015 года в 100 раз - до 5,9 млн рублей. Выручка уменьшилась на 19,6% - до 2,564 млрд рублей. На изменение финансовых показателей в том числе повлияло сокращение прочих доходов компании с 4,055 млрд рублей до 2,202 млрд рублей.

Показатель EBITDA группы FESCO по МСФО в январе - сентябре 2016 года снизился на 27,8%, до $63,9 млн. Выручка группы упала на 27,1%, до $396,4 млн.

Прибыль от операционной деятельности сократилась на 34,2%, до $39,7 млн. Выручка за исключением бункеровочного дивизиона за 9 месяцев уменьшилась на 15,2%, до $392,5 млн. Рентабельность по EBITDA за 9 месяцев понизилась на 0,2 процентного пункта - до 16,1%. Капитальные затраты FESCO за 9 месяцев выросли на 2,7%, - до $15,1 млн.

В том числе выручка железнодорожного дивизиона составила $66,5 млн (-18,7%), портового дивизиона - $77,8 млн (-12,6%), линейно-логистического дивизиона - $256,1 млн (-13%), морского дивизиона - $45,3 млн (-32%), от бункеровки - $15,3 млн (-84,9%).