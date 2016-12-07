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В Приморье скоро появится еще одно казино
В интегрированном развлекательном курорте «Приморье» начали строить еще одно казино
На территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье» началось строительство первого объекта компании NagaCorp Ltd. Сдача объекта первой очереди запланирована в конце 2018 года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Компания ООО «Приморский Энтертейнтмент Резорт Сити» (ООО «ПЭРС»), дочерняя компания NagaCorp Ltd., начала освоение земельных участков в интегрированном развлекательном курорте «Приморье» в мае 2015 года. На данный момент сотрудники компании перешли на новый этап работ по созданию нового развлекательного комплекса.
По словам генерального директора АО «Корпорация развития Приморского края» Андрея ФОЛОМЕЕВА, инвестор начал строительные работы согласно установленному графику.
«Мы регулярно проводим встречи с руководством компаний-инвесторов и следим за тем, что происходит на объекте. На данный момент на участке ведутся подготовительные земляные работы по обустройству строительной площадки. Уверен, что инвесторы успешно завершат работы в срок, и на территории курорта вскоре появится новый не менее привлекательный для туристов развлекательный объект», - отметил глава Корпорации.
Название будущего гостинично-развлекательного комплекса с казино от компании NagaCorp Ltd. - «Маяк». По мнению проектировщиков, это символ богатства, величия и неразрывной связи с морским берегом. Стоит отметить, это пока это единственный инвестор, объект которого расположен на берегу морского залива.
На строительство первого этапа выделено почти 70 миллионов долларов. В рамках первой очереди строительства проектом компании предусмотрено создание 11-этажного гостиничного комплекса с казино. Согласно плану, объект будет включать в себя отель на 279 номеров и концертный зал на две тысячи мест. В зале казино будут установлены 300 игровых автоматов и 30 игровых столов. На территории проекта будет создан аквапарк и другие развлекательные объекты.
По словам представителей компании-инвестора ООО «Приморский Энтертейнтмент Резорт Сити», сдача первого объекта в эксплуатацию запланирована на конец 2018 года.
«Наша компания закончила тестовые испытания, провела необходимые археологические работы по выемке и консервации ценных исторических находок и теперь готова перейти на следующий этап работы. Мы планируем, что сотрудники китайского подрядчика - компании China Harbour Engineering - уже весной 2017 года готовы приступить к основным строительным работам, на данный момент необходимо подготовить площадку. Мы тщательно прорабатываем каждый момент, потому как относимся к проекту серьезно и верим в его успешную реализацию», - рассказали представители компании.
Отметим, что компания NagaCorp Ltd. является одной из самых крупных компаний в Азии по строительству казино, отелей и развлекательных зон. На данный момент под ее руководством успешно функционирует развлекательный комплекс NagaWorld, расположенный в столице Королевства Камбоджа городе Пномпене. Общая сумма инвестиций в проект в Приморском крае составляет 350 миллионов долларов США. Завершить создание развлекательного комплекса «Маяк» инвестор планирует к 2021 году.
По словам директора департамента туризма Приморского края Константина ШЕСТАКОВА, это крупнейший инвестиционный проект в сфере туризма на Дальнем Востоке. Интегрированная развлекательная курортная зона постепенно будет обрастать различной развлекательной инфраструктурой. У каждого комплекса здесь своя изюминка, у комплекса Golden gate это горнолыжная трасса, у «Маяка» - круглогодичный открытый бассейн. На территории интегрированной развлекательной курортной зоны также появятся кинотеатры и магазины, аквапарки и объекты спортивной инфраструктуры. Особый акцент будет сделан на развитии семейного туризма.
Досье "Золотого Рога": Интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиной под Владивостоком. На площади в 619 гектаров помимо развлекательных центров и казино предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования. Ключевыми инвесторами интегрированной курортной зоны «Приморье» стали «Джи 1 Интертейнмент» совместно с Melco International Development Limited, малазийская компания NagaCorp Ltd., «Роял Тайм Приморье» и «Даймонд Форчун Холдингс Прим». Общая сумма подписанных инвестиционных договоров на строительство отелей и казино в ИРКЗ «Приморье» составила более 113 миллиардов рублей.
Отметим, первый комплекс интегрированной зоны «Приморье» - Tigre de Cristal, самое крупное казино в стране, - открылся в октябре прошлого года. За год его посетили более 200 тысяч гостей. К строительству новых объектов развлекательной курортной зоны приступили все резиденты приморского курорта.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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