Приморье признали одним из самых привлекательных для туризма регионом

В России составлен туристический рейтинг регионов. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», исследование подготовил центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России». Для оценки регионов применялось девять критериев: уровень развития туристического бизнеса, оборот туристических услуг, популярность региона у россиян и иностранцев, туристическая уникальность (достопримечательности и курорты), экология, криминогенная ситуация, развитость транспортной и социальной инфраструктуры, популярность региона как туристического бренда в интернете.

Составители рейтинга выделяют три группы регионов. Группа лидеров — это 16 регионов, занимающих первые строчки и набравшие более 50 баллов. Сюда вошел Приморский край, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым, Калининградская область, Карелия, Алтайский край, Ставропольский край, Татарстан и др. Исследователи отмечают, что это состоявшиеся туристические территории и во многих из них развитие туризма в приоритете. Отмечается, что по популярности в Сети наиболее силен туристический бренд Крыма. Этому региону эксперты прочат улучшение позиции в рейтинге в ближайшее время.

Большую часть российских регионов (49) составители рейтинга включили во вторую группу, участники которой набрали от 30 до 50 баллов. Сюда вошли области центральной России (Новгородская, Вологодская, Владимирская и другие), Дальний Восток (Якутия, Сахалин, Камчатка), Северный Кавказ (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия), Урал (Тюменская, Челябинская области, Югра и др.), Сибирь (Алтай, Бурятия, Новосибирская область и др.), прибайкальские регионы и другие части страны.

В третью группу составители рейтинга отнесли 20 регионов, набравших менее 30 баллов. По словам составителей рейтинга, в этих местах «только начинают работать над развитием туристического потенциала». Сюда вошли преимущественно кавказские республики (Адыгея, Дагестан, Северная Осетия и др.) и сибирские регионы (Тыва, Томская область, Забайкальский край и др.).

«Во многих регионах третьей группы, таких как Тыва, Калмыкия, Адыгея, при наличии интересной туристической «начинки» нет ориентации на потребителя туристических услуг. Кроме того, в большой своей части регионы третьей группы являются депрессивными: для них характерны невысокий уровень жизни, низкие доходы населения, слабо развитая инфраструктура», — отмечается в исследовании.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.