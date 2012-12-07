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"ЕВРАЗ НМТП" за 11 месяцев 2011 года перевалил более 6,2 млн тонн грузов

07 Декабря 2012, 12:09 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 7 декабря, ZRPRESS.  ОАО "ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту Находка, входит в Evraz Group) за 11 месяцев 2012 года перевалило более 6,2 млн тонн грузов, что на 10% больше показателей 2011 года

В том числе в ноябре 2012 года перевалка выросла по сравнению с ноябрем 2011 года на 9%, до 486 тыс. тонн.

 Как отмечается департамент по связям со СМИ Регионального центра корпоративных отношений "Сибирь" Евраз Груп", по-прежнему две ведущие позиции в номенклатуре грузов, перерабатываемых на причалах порта, занимают черные металлы и уголь на экспорт - 3,2 млн тонн и 126 тыс. тонн в ноябре 2012 года соответственно.

 Кроме того, порт переваливает алюминий, удобрения, лесопродукцию, контейнеры, импортные автомобили и другие грузы.

 "ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт" имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота, общая длина которых составляет 3,5 км. Возможности порта позволяют выгружать до 450 вагонов с разными грузами в сутки.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог". 

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Теги: перевалка грузов  приморские порты 



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