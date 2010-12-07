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В Дальнегорске рассмотрели заявки предпринимателей
Комиссия по содействию развитию малого и среднего предпринимательства под председательством главы Дальнегорска Григория КРУТИКОВА рассмотрела первые 23 заявки от предпринимателей, претендующих на возмещение затрат по программе поддержки малого и среднего бизнеса в Дальнегорском городском округе.
Сумма компенсации составит более 1 млн 250 тыс. рублей. Всего на поддержку дальнегорского бизнеса в 2010 году планируется выделить 60,45 млн рублей. Предприниматели, подавшие заявки, получат компенсации за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, за аренду муниципального имущества, за консультирование по вопросам предпринимательства, затраты на рекламу, обучение персонала. Всего программой предусмотрено 9 видов поддержки, в том числе льготное кредитование, компенсации затрат на лизинг оборудования и другие.
Для претендентов, желающих принять участие в программе, предусмотрен ряд критериев. Так, предприятие или индивидуальный предприниматель не должны иметь задолженности по налогам, сборам, аренде, а заработная плата на предприятии должна быть не ниже МРОТ, установленного в Приморском крае.
В состав комиссии входят предприниматели, представители дальнегорского Совета предпринимателей, сотрудники администрации, глава городского округа и председатель Думы ДГО. Заседания комиссии будут теперь регулярными, ведь в декабре ей предстоит рассмотреть не меньше сотни заявок от дальнегорских предпринимателей.
Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе является составной частью комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Дальнегорска.
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