Приморский нефтехимический комплекс одобрен в плане

Совет дикторов ОАО «НК «Роснефть» одобрил план создания в Приморском крае нефтехимического комплекса мощностью в 10 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Одновременно совет директоров одобрил программу работ по подготовке к строительству данного объекта. Реализацией комплекса будет заниматься «Восточная нефтехимическая компания».