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Приморский нефтехимический комплекс одобрен в плане
07 Декабря 2010, 09:57 | Приморье
Совет дикторов ОАО «НК «Роснефть» одобрил план создания в Приморском крае нефтехимического комплекса мощностью в 10 млн тонн, говорится в сообщении компании.
Одновременно совет директоров одобрил программу работ по подготовке к строительству данного объекта. Реализацией комплекса будет заниматься «Восточная нефтехимическая компания».
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