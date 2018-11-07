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Ассоциация добытчиков минтая: никаких жалоб в ФАС на инициативу Кожемяко не направлялось

07 Ноября 2018, 14:46 | Приморье

Рыбацкое НКО заявило, что работает исключительно в рамках закона

На официальном сайте НКО «Ассоциация добытчиков минтая» опубликовано разъяснение позиции Ассоциации по ситуации с иниицативой Администрации Приморья, связанной с продажей рыбопродукции по льготным ценам в ряде магазинов и торговых сетей края. Приводим раъяснение полностью:

"В ряде СМИ распространяется недостоверная информация о том, что НКО «Ассоциация добытчиков минтая» направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации (ФАС России) на инициативу врио губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко по обеспечению населения Приморского края доступной рыбой.

В связи с этим считаем необходимым заявить, что НКО «Ассоциация добытчиков минтая» не направляла официальных запросов, жалоб или обращений в ФАС России касательно вышеуказанного вопроса.

Ранее, в НКО «Ассоциация добытчиков минтая» поступило обращение вице-губернатора Приморского края В.С. Дубинина №11/12742 от 11.10.2018 с информацией о поручении врио губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко об обеспечении населения Приморского края рыбопродукцией по доступным ценам посредством заключения соглашений между рыбопромышленными предприятиями и торговыми сетями Приморского края. Обращение также содержит предложение к НКО «Ассоциация добытчиков минтая» проработать механизм реализации данного поручения и заключить соответствующие соглашения с торговыми сетями.

В ответном письме НКО «Ассоциация добытчиков минтая» (исх №АМ-2018/10-73 от 12.10.2018) обратила внимание Администрации Приморского края, что Решением ФАС России от 12.12.2012 года №1 11/98-12, законность которого проверена и подтверждена в судебном порядке, НКО «Ассоциация добытчиков минтая» признана хозяйствующим субъектом. В своей деятельности НКО «Ассоциация добытчиков минтая» обязана руководствоваться требованиями действующего законодательства, включая антимонопольное, и исполнять предписание ФАС России. В соответствии с антимонопольным законодательством НКО «Ассоциация добытчиков минтая» не имеет права осуществлять координацию предпринимательской деятельности предприятий-членов Ассоциации, связанную с реализацией ими своей продукции, а также согласовывать цены и направления поставок (реализации) продукции.

НКО «Ассоциация добытчиков минтая» также пояснила, что считает возможным оказать информационную поддержку инициативе врио губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко по организации прямых поставок рыбы в торговые сети по фиксированным ценам в целях обеспечения снижения розничных цен на рыбопродукцию для населения Приморского края при условии, если Администрация Приморского края представит в установленном порядке заключение ФАС России о допустимости в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации участия НКО «Ассоциация добытчиков минтая» в подготовке и заключении соглашений между торговыми сетями и рыбодобывающими предприятиями – членами Ассоциации."

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

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Теги: позиция  минтай  приморье  рыба  Ассоциация добытчиков минтая  АДМ  кожемяко 



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